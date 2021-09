Voces Consulares: Hispanic Heritage

By Alfonso Navarro Bernachi

The Hispanic population, which today includes more than 30 million first. second or third generation Mexicans, has enriched the economy, culture and communities of the United States since long before Hispanic Heritage Week was created in 1968.

In 1988 it became Hispanic Heritage Month due to the growing vitality and participation of our communities, which according to the U. S. Census Bureau represent 18.5 per cent of the 331 million inhabitants of the United States.

There are medical researchers developing new vaccines against COVID-19; migrant worker advocates; promoters of the participation of girls and women in science, politics and academia; teachers who keep the potent Spanish language alive, young people with Deferred Action working in hospitals and essential industries, and business people promoting trade between Mexico and the United States.

We have people like Rose Marie Mendez, promoter of Mexican culture and women›s rights. She has continued a community tradition of fighting discrimination and racism inspired by her mother Luz and her grandfather Saturnino Alvarado.

In 1926, Alvarado fought with reason and courage to achieve integration in Argentine High School, where he was able to enroll his daughter Luz, who became the first Mexican woman and the first Mexican national to graduate from that high school in Kansas City, Kansas, according to journalist Sarah Plake.

In this Hispanic Heritage Month, let us reaffirm our worth as Mexican women and men who contribute to the wealth, diversity and development of our communities in Kansas and Missouri, and throughout the United States.

Let us all together renew this momentum so that our presence and essential contributions are recognized and respected every month, every day.

Spread the word

In the district served by the Consulate in Kansas City, there are five of the 128 counties in the country where the main population group is Hispanic: Ford, Finney, Grant and Seward, in Kansas, and Texas County in Oklahoma.

Likewise, Wyandotte County stands out, where 37.3 percent of its population is white, 33 percent Hispanic, and 20.1 percent African American. This results in a Diversity Index of 70.8 percent – higher than the average for the United States and for states such as California and Texas in terms of the chance that two people chosen at random will be from different racial or ethnic groups, according to the U. S. Census.

Herencia Hispana

La población hispana, que en el presente incluye a más de 30 millones de personas mexicanas, ha enriquecido a la economía, cultura y comunidades de Estados Unidos desde mucho antes que se creara en 1968 la Semana de la Herencia Hispana.

En 1988 pasó a ser el Mes de la Herencia Hispana por la creciente vitalidad y participación de nuestras comunidades, que de acuerdo con la Oficina del Censo representan el 18.5 de los 331 millones de habitantes de los Estados Unidos.

Hay investigadoras médicas desarrollando nuevas vacunas contra COVID-19; defensores de trabajadores migrantes; impulsoras de la participación de niñas y mujeres en la ciencia, la política y la academia; maestros y profesoras que mantienen vivo el potente español, jóvenes con Acción Diferida trabajando en hospitales y en industrias esenciales, y gente de negocios promoviendo el comercio entre México y Estados Unidos.

Tenemos personas como Rose Marie Mendez, promotora de la cultura mexicana y de los derechos de la mujer. Ella ha continuado una tradición comunitaria de lucha contra la discriminación y el racismo inspirada por su madre Luz y su abuelo Saturnino Alvarado.

En 1926, Alvarado pugnó con razón y valentía para lograr la integración en Argentine High School, donde pudo inscribir a su hija Luz, quien se convirtió en la primera mujer y persona mexicana en graduarse de esa preparatoria en Kansas City, Kansas, según la periodista Sarah Plake.

En este Mes de la Herencia Hispana reafirmemos nuestra valía como mujeres y hombres mexicanos que contribuimos con la riqueza, diversidad y desarrollo de nuestras comunidades en Kansas y Missouri, y en todo Estados Unidos.

Renovemos juntos el impulso para que nuestra presencia y aportaciones esenciales se reconozcan y se respeten todos los meses, todos los días.

Pasa la voz

En la circunscripción del Consulado en Kansas City se encuentran cinco de los 128 condados del país donde el principal grupo de población es hispano: Ford, Finney, Grant y Seward, en Kansas, y Texas County, Oklahoma.

Asimismo, destaca Wyandotte County, con 37.3 por ciento de su población blanca, 33 por ciento hispana y 20.1 por ciento afro estadounidense. Ello resulta en un Índice de Diversidad de 70.8 por ciento –superior a la media de Estados Unidos y de estados como California y Texas en cuanto a la probabilidad de que dos personas al azar pertenezcan a un grupo étnico o racial distinto, según la Oficina del Censo.