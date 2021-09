It’s time to get vaccinated! Starting October 1st, 2021, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) and the U.S. Department of State will demand all Lawful Permanent Residence and Refugee Status applicant’s COVID-19 vaccination documentation.

If you are an applicant of these statuses, you will have to complete the COVID-19 vaccine series and provide documentation of vaccination as long as you complete Form I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record on or after this date. On the contrary, the documentation will not be required if you complete Form I-693 before October 1, 2021 — and it remains valid.

As an applicant, your documentation will need to be physically inspected by the Civil Surgeon, who will also confirm that you have received all the appropriate doses of the COVID-19 vaccine. A vaccination record, a copy of a medical chart with physician entries, or appropriate medical personnel evaluation is considered to be the proper review of vaccination documentation.

It’s also important to highlight that the Civil Surgeon will be in charge of completing the I-693 form and sustain the COVID-19 formulation and the number of doses given as well.

Exceptions to this new rule will be the blanket waivers that are available for applicants who are too young to receive the vaccine, have a medical contraindication to the vaccine, or who do not have access to one of the approved COVID-19 vaccines in their countries. Individuals may apply for an individual waiver based on religious or moral convictions with USCIS.

If you need more information about LPR and Refugee Status application and COVID-19 vaccination documentation, please call us at 916-895-6363. We will be happy to provide you with the information that you are looking for.

(The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisements. No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. Past results afford no guarantee of future results, and that every case is different and must be judged on its own merits.)

Inmigracion requerirá vacunación contra el COVID-19

¡Es hora de vacunarse! A partir del 1 de octubre de 2021, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos exigirán a todos los solicitantes de la residencia permanente legal y del estatus de refugiado la documentación de la vacuna contra el COVID-19.

Si eres solicitante, toma en consideración que deberás completar la serie de vacunas contra el COVID-19 y proporcionar la documentación de la vacunación siempre y cuando completes el Formulario I-693, Informe de Examen Médico y Registro de Vacunación en o después de esta fecha. Por el contrario, la documentación no será necesaria si completas el Formulario I-693 antes del 1 de octubre de 2021 y sigue siendo válida.

Como solicitante, tu documentación tendrá que ser inspeccionada físicamente por el Cirujano Civil, quien también confirmará que recibiste todas las dosis apropiadas de la vacuna contra el COVID-19. Por lo tanto, una revisión adecuada de la documentación de vacunación incluye un registro de vacunación, una copia de una historia clínica con anotaciones del médico o una evaluación apropiada del personal médico.

También es importante destacar que el Cirujano Civil será el encargado de rellenar el formulario I-693 y sostener la formulación de la COVID-19 y el número de dosis administradas.

Las excepciones a esta nueva regla serán las exenciones generales que están disponibles para los solicitantes que son demasiado jóvenes para recibir la vacuna, tienen una contraindicación médica para la vacuna, o que no tienen acceso a una de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas en sus países. Las personas pueden solicitar una exención individual basada en convicciones religiosas o morales ante el USCIS.

Si necesitas más información sobre la solicitud de residencia permanente o el estatus de refugiado y la documentación de la vacuna contra el COVID-19, llámanos ahora al 916-895-6363. Estaremos encantados de proporcionarte la información que buscas.

(La elección de un abogado es una decisión importante y no debe basarse únicamente en la publicidad. No se hace ninguna declaración de que la calidad de los servicios legales que se prestarán sea mayor que la calidad de los servicios legales prestados por otros abogados. Los resultados anteriores no arrojan garantía de resultados futuros y que cada caso es diferente y debe ser juzgado por sus propios méritos).