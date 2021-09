Voces Consulares: The Cry of Independence from Kansas City

By Alfonso Navarro Bernachi

Signs from the Health Department reminded wearing their masks and keeping social distance to those who attended, excited and festive, El Grito (the Cry of Independence) ceremony to commemorate the Independence of Mexico, in downtown Kansas City.

Music, the buzz of hundreds of people and the aroma of carne asada overflowed the square towards Central, 12, Wyandotte and 13 streets, to the swaying of a soft and humid summer wind that, like the pandemic, had not yet gone.

There was a COVID-19 vaccination booth, a common scene in mass events in this region, although no one could have imagined it 40 years ago when the Fiesta Hispana festival was born.

That Sunday, September 12, Baney L. Allis Plaza, named after the son of migrants who transformed the hospitality industry in Kansas City over the past century, vibrated with joy from families, migrant workers and neighbors.

Special guest, Mayor Quinton Lucas took to the stage along with diplomats from the Consulate of Mexico.

The call for standing at attention and salute, metallic and precise, underlined the silence in the square. We evoked flag honors Mondays at school back in our homeland.

Edith, Norma, Jessica, María Luisa, Lucy and Paul escorted the flag proudly wearing adelitas and charro outfits. They advanced between human barriers formed by hundreds of people, Dillan among them who, like other children, salute: right hand extended on the chest, palm down, at the level of the heart.

I was moved when the color guard handed me over the flag, honored by the fervor of Mexican men and women who seconds later sealed with a resounding “Viva!” each sentence of the harangue that reminded us of our National Independence, of heroes and heroines who gave us homeland and freedom.

Two hundred and eleven years after the beginning of the struggle and 2,400 kilometers (1,491 miles) away from Dolores Hidalgo, the cradle of our National Independence, three cheers to Mexico and the National Anthem marked the first face-to-face commemoration of El Grito in Kansas City since the beginning of the pandemic.

Spread the word

In 1864, as an initiative of President Benito Juárez, the presence of the Head of State at the commemoration ceremony of Independence “and his cheers to the homeland and the heroes” were formalized on the night of September 15 of that year, according to the Encyclopedia of Mexico.

El Grito desde Kansas City

Unos letreros del departamento de salud recordaban usar mascarilla y procurar sana distancia a quienes fueron, ilusionados y festivos, a la ceremonia de El Grito para conmemorar la Independencia de México, en el centro de Kansas City.

La música, el rumor de cientos de personas y el aroma de carne asada desbordaron la plaza hacia las calles Central, 12, Wyandotte y 13, al vaivén de un viento suave y húmedo de verano que, como la pandemia, aún no se había ido.

Había un puesto de vacunación contra COVID-19, escena común en actos masivos en esta región, aunque nadie la hubiera podido imaginar hace 40 años cuando nació el festival Fiesta Hispana.

Ese domingo 12 de septiembre vibró con alegría de familias, personas trabajadoras migrantes y vecinos la plaza Baney L. Allis, nombrada en honor al hijo de migrantes que el siglo pasado transformó la industria de la hospitalidad en Kansas City.

Invitado especial, el alcalde Quinton Lucas subió al escenario junto con diplomáticos del Consulado de México.

El llamado de atención, firmes y saludar, metálico y preciso, subrayó el silencio en la plaza. Evocamos los lunes de honores a la bandera en la escuela allá en la patria.

Edith, Norma, Jessica, María Luisa, Lucy y Paul escoltaron la bandera luciendo con orgullo atuendos de adelitas y de charro. Avanzaron entre la valla formada por cientos de personas, Dillan entre ellas que, como otros niños y niñas, saludan: mano derecha extendida sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón.

Recibí la bandera con emoción, honrado por el fervor de mexicanas y mexicanos que segundos después sellaron con sonoros “¡viva!” cada frase de la arenga que nos recordó la Independencia Nacional, a héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad.

Doscientos once años después del inicio de la lucha y a dos mil 400 kilómetros de distancia de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, tres vivas a México y el Himno Nacional marcaron la primera conmemoración presencial de El Grito en Kansas City desde el inicio de la pandemia.

Pasa la voz

En 1864, a iniciativa del presidente Benito Juárez, se formalizó la presencia del jefe de Estado en la ceremonia conmemorativa de la Independencia “y los vítores de éste a la patria y a los héroes” en la noche del 15 de septiembre de ese año, según la Enciclopedia de México.