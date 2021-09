FEMA brinda asistencia funeraria a las víctimas de COVID-19

By Chara

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está ayudando a las familias que han perdido a familiares a causa del COVID-19, afirma la agencia en su sitio web.

Específicamente, FEMA declara que está “brindando asistencia financiera para gastos funerarios relacionados con el COVID-19 incurridos después del 20 de enero de 2020”. Proporciona hasta $9,000 por persona y hasta $35,000 por familia y lo hace a través de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus de 2021, afirma.

Pero hay ciertas condiciones que deben cumplirse para recibir asistencia. Incluyen el requisito de que el fallecido sea ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o “extranjero calificado”, afirma FEMA. Ciudadanos de los Estados Federados de Micronesia, Palau y la República de las Islas Marshall; titulares de visas de turista temporal; estudiantes extranjeros; y los titulares de visas de trabajo temporal no están incluidos.

Además, el fallecido tenía que haber fallecido “en Estados Unidos, incluido (el) Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses”, como indica el certificado de defunción del fallecido. Si un solicitante reclama asistencia para más de un miembro de la familia, el solicitante debe incluir a todos los miembros de la familia fallecidos en la solicitud.

FEMA también establece que cualquier certificado de defunción después del 16 de mayo de 2020 debe indicar COVID-19 como la causa de la muerte. Para las muertes que ocurrieron del 20 de enero al 16 de mayo de 2020, se acepta una declaración firmada que cite COVID-19 como la causa de la muerte junto con el certificado de defunción.

Los solicitantes de los estados de FEMA pueden enviar su documentación subiendo sus documentos a desasterassistance.gov; enviándolos por fax al 1-(855)-261-3452; o enviándolos por correo regular a COVID Funeral Assistance, P.O. Box 10001, Hyattsville, MD 20782.

Para obtener más información, llame a FEMA al 1-(844)-684-6333. La asistencia está disponible en inglés y español.

FEMA providing funeral assistance to COVID-19 victims



The Federal Emergency Management Agency (FEMA) is helping families who have lost family members to COVID-19, the agency states on its website.

Specifically, FEMA states it is “providing financial assistance for COVID-19 related funeral expenses incurred after Jan. 20, 2020.” It is providing up to $9,000 per person and up to $35,000 per family and is doing so through funding from the American Rescue Plan Act of 2021 and the Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021, it states.

But there are certain conditions that must be met to receive assistance. They include a requirement that the deceased was an American citizen, non-citizen national or “qualified alien,” FEMA states. Citizens of the Federated States of Micronesia, Palau and the Republic of the Marshall Islands; temporary tourist visa holders; foreign students; and temporary work visa holders are not included.

In addition, the deceased had to have died “in the United States, including (the) District of Columbia and the U.S. territories,” as indicated by the deceased’s death certificate. If an applicant is claiming assistance for more than one family member, the applicant must list all the deceased family members on the application.

FEMA also states that any death certificates after May 16, 2020, must indicate COVID-19 as the cause of death. For deaths that occurred Jan. 20-May 16, 2020, a signed statement citing COVID-19 as the cause of death to go with the death certificate is acceptable.

FEMA states applicants may submit their paperwork by uploading their documents to disasterassistance.gov; faxing them to 1-(855)-261-3452; or sending them by regular mail to COVID Funeral Assistance, P.O. Box 10001, Hyattsville, MD 20782.

For more information, call FEMA at 1-(844)-684-6333. Assistance is available in English and Spanish.