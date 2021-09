Nicholas trae lluvia a Texas; se esperan fuertes lluvias en el sureste

By Chara

Miles de tejanos se quedaron sin electricidad el martes (14 de septiembre) cuando la tormenta tropical Nicholas azotó el estado de la Estrella Solitaria con fuertes lluvias y fuertes vientos, reportaron varios medios de comunicación.

KTRK-TV reportó el miércoles por la mañana (15 de septiembre) que más de 380,000 clientes de CenterPoint Energy se habían quedado sin electricidad debido a la tormenta, pero que se había restablecido la electricidad a más de 220,000 clientes.

El gobernador Greg Abbott emitió una declaración estatal de desastre para 17 condados de Texas.

“El estado de Texas está trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios sobre el terreno para proporcionar los recursos y el apoyo necesarios para mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo Abbott en un comunicado.

Según los pronosticos, se espera que Nicholas ocasione entre 3 y 6 pulgadas de lluvia el resto de esta semana en Luisiana, Mississippi, Alabama y algunas partes de Florida. Se espera que Luisiana, que no se ha recuperado por completo del huracán Ida, experimente más pérdidas de energía.

Para abordar el daño que se espera que cause Nicholas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la solicitud de ayuda de emergencia de Luisiana. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, comentó la decisión del presidente.

“Es vital que tengamos tantos recursos como sea posible para responder a las fuertes lluvias pronosticadas, el potencial de inundaciones repentinas e inundaciones de ríos en el centro de Luisiana y todo el sur de Luisiana”, dijo Edwards en un comunicado.

Nicholas es la decimocuarta tormenta de la temporada de huracanes de 2021.

Nicholas brings rain to Texas, heavy rain expected in Southeast

Thousands of Texans were without power Tuesday (Sept. 14) as Tropical Storm Nicholas battered the Lone Star State with heavy rain and stout winds, multiple media outlets reported.

KTRK-TV reported Wednesday morning (Sept. 15) that 380,000-plus CenterPoint Energy customers had lost power because of the storm, but that power had been restored to more than 220,000 customers.

Gov. Greg Abbott issued a state disaster declaration for 17 Texas counties.

“The state of Texas is working closely with officials on the ground to provide the resources and support needed to keep our communities safe,” Abbott said in a statement.

According to forecasters, Nicholas is expected to drop between 3 and 6 inches of rain the rest of this week across Louisiana, Mississippi, Alabama and some parts of Florida. Louisiana, which has not fully recovered from Hurricane Ida, is expected to experience more power losses.

To address the damage Nicholas is expected to cause, U.S. President Joe Biden has approved Louisiana’s request for emergency aid. Louisiana Gov. John Bel Edwards commented on the president’s decision.

“It’s vital that we have as many resources as possible to respond to the forecasted heavy rainfall, potential for flash flooding and river flooding across central Louisiana and all of south Louisiana,” Edwards said in a statement.

Nicholas is the 14th storm of the 2021 hurricane season.