KANSAS CITY, MO – Mientras los peligros asociados con mayor frecuencia con las muertes en el lugar de trabajo en la industria de la construcción de Estados Unidos – caídas, ser golpeado o aplastado por equipos u otros objetos, o sufrir electrocución son bien conocidos – un estudio reciente encuentra que otro asesino potencial está cobrando vidas a un ritmo alarmante.

En 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que los hombres que trabajan en la construcción tienen una de las tasas de suicidio más altas en comparación con otras industrias. Su tasa de suicidio es aproximadamente cuatro veces mayor que la de la población general.

Mientras los CDC continúan su investigación para comprender la disparidad, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de EE.UU. ha formado un grupo de trabajo de socios de la industria, sindicatos y educadores para crear conciencia sobre los tipos de estrés que pueden empujar a los trabajadores de la construcción a la depresión y hacia el suicidio. Además de alertar a las partes interesadas, el grupo de trabajo alienta a los empleadores de la industria a compartir y discutir los recursos disponibles con sus trabajadores.

“El estrés relacionado con el trabajo puede tener impactos severos en la salud mental y sin el apoyo adecuado puede conducir al abuso de sustancias e incluso al suicidio”, declaró el subsecretario interino de Trabajo para la Seguridad y Salud Ocupacional, Jim Frederick. “Los trabajadores de la construcción enfrentan muchos factores estresantes relacionados con el trabajo que pueden aumentar sus factores de riesgo de suicidio, como la incertidumbre del trabajo estacional, los horarios exigentes y las lesiones en el lugar de trabajo que a veces se tratan con opioides”.

El Suicide Prevention Safety Stand-Down comenzó como una iniciativa regional en las oficinas de OSHA en Kansas City y St. Louis, Missouri, con estos miembros del grupo de trabajo: Builders Association, Associated General Contractors of Missouri, University of Kansas, University of Iowa, Washington University, Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, sindicatos locales y varios empleadores. Más de 5,000 personas participaron en el Retiro de Seguridad en la Prevención del Suicidio de 2020, y OSHA alienta a otros a unirse al esfuerzo en 2021.

“Al igual que muchas muertes en el lugar de trabajo, los suicidios se pueden prevenir”, dijo la administradora regional interina de OSHA, Billie Kizer en Kansas City, Missouri. “Alentamos a los empleadores a utilizar todos los recursos disponibles, familiarizarse con el problema y aprender a reconocer las señales de advertencia de la depresión. También instamos a los trabajadores a buscar ayuda si se sienten abrumados o abrumados por la pérdida de la esperanza ”.

U.S. Department of Labor, Industry Leaders Call on Employers and Workers to Fight Rise in Construction Worker Suicides

KANSAS CITY, MO — While the hazards most often associated with workplace fatalities in the U.S. construction industry — falling, being struck or crushed by equipment or other objects, or being electrocuted are well known — a recent study finds that another potential killer is claiming lives at an alarming rate.

In 2020, the Centers for Disease Control and Prevention found that men who work in construction have one of the highest suicide rates compared to other industries. Its suicide rate is roughly four times that of the general population.

As the CDC continues its research to understand the disparity, the U.S. Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has formed a task force of industry partners, unions, and educators to raise awareness of the types of stress that can push construction workers into depression and suicide. In addition to alerting stakeholders, the task force encourages industry employers to share and discuss available resources with their workers.

“Work-related stress can have severe impacts on mental health and without proper support it can lead to substance abuse and even suicide,” stated Acting Under Secretary of Labor for Occupational Safety and Health Jim Frederick. “Construction workers face many work-related stressors that can increase their risk factors for suicide, such as the uncertainty of seasonal work, demanding schedules, and workplace injuries that are sometimes treated with opioids.”

The Suicide Prevention Safety Stand-Down began as a regional initiative at OSHA offices in Kansas City and St. Louis, Missouri, with these task force members: Builders Association, Associated General Contractors of Missouri, University of Kansas, University of Iowa, Washington University, American Foundation for Suicide Prevention, local unions, and various employers. More than 5,000 people participated in the 2020 Suicide Prevention Safety Retreat, and OSHA encourages others to join the effort in 2021.

“Like many workplace deaths, suicides are preventable,” said OSHA Acting Regional Administrator Billie Kizer in Kansas City, Missouri. “We encourage employers to use all available resources, become familiar with the problem, and learn to recognize the warning signs of depression. We also urge workers to seek help if they feel overwhelmed or overwhelmed by loss of hope.”