Se intensifica crisis de migrantes haitianos entre México y EE.UU.

By Tere Siqueira

Miles de haitianos solicitantes de asilo que han cruzado a Estados Unidos a través de la frontera con México, o que están acampados en México, esperan ser procesados por las autoridades de inmigración.

CNN y otros medios de comunicación han informado en la última semana que un campamento de refugiados instalado en el puente internacional Del Río, en la frontera, ha crecido rápidamente hasta superar los 12,000 migrantes. Los haitianos huyen de la pobreza, la violencia y los desastres naturales, incluido un terremoto de 7.2 grados en agosto.

Los residentes afirman que carecen de recursos, incluyendo el acceso a alimentos y agua. Mientras tanto, los agentes fronterizos estadounidenses han reforzado su seguridad, impidiendo la entrada de personas y dejando a muchas en el limbo. De acuerdo a The Guardian, los vídeos y las imágenes fijas de agentes fronterizos intentando expulsar a los haitianos hacia México han suscitado las críticas de la vicepresidenta Kamala Harris y del senador estadounidense Chuck Schumer.

Además Reuters informó que el gobierno de Biden ha llevado a algunos solicitantes de asilo de vuelta a Haití, una medida que ha suscitado críticas. Sin embargo, Associated Press reportó el miércoles (22 de septiembre) de que el Departamento de Seguridad Nacional ha comenzado a transportar a los solicitantes de asilo a las ciudades fronterizas de Texas y Tucson (Arizona) para que el personal de la Patrulla Fronteriza los procese.

Haitian migrant crisis at U.S.-Mexico border intensifies

Thousands of asylum-seeking Haitians who have crossed into the United States through the border with Mexico, or are camped out in Mexico, are waiting to be processed by immigration authorities.

CNN and other media outlets have reported within the past week that a refugee camp installed at the Del Río International Bridge on the border has quickly grown to more than 12,000 migrants alone, as Haitians flee poverty, violence and natural disasters, including a 7.2-level earthquake in August.

Residents claim they lack resources, including necessities such as food and water. Meanwhile, U.S. border agents have stepped up their security, preventing people from entering and leaving many in limbo. Video and still images of border agents attempting to drive Haitians back into Mexico have drawn criticism from Vice President Kamala Harris and U.S. Sen. Chuck Schumer, The Guardian reported.

In addition, the Biden administration has flown some asylum-seekers back to Haiti – a move that has drawn criticism, Reuters reported. The Associated Press reported Wednesday (Sept. 22), however, that the Department of Homeland Security has begun transporting asylum-seekers into Texas border cities and Tucson, Arizona, for Border Patrol personnel to process them.