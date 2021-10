Biden pone fin a las detenciones masivas de inmigrantes en sus lugares de trabajo

By Tere Siqueira

Según anunció el martes (12 de octubre) el gobierno de Biden, las detenciones masivas de trabajadores inmigrantes en empresas estadounidenses cesarán.

De acuerdo al New York Times, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, declaró que las operaciones de arresto en los lugares de trabajo se centrarán en “empleadores sin escrúpulos que explotan a trabajadores no autorizados, realizan actividades ilegales o imponen condiciones de trabajo inseguras”, en lugar de enfocarse en los propios trabajadores.

La acción es observada como un reflejo de las promesas de campaña del presidente Joe Biden en relación a tomar enfoque menos agresivo de la política de inmigración que los de sus predecesores. De la misma manera, el anuncio significa un giro en las políticas de la administración Trump. Según lo informado, dicha decisión busca poner fin a las detenciones indiscriminadas que fueron comunes durante la administración Trump. También se produce en medio de una supuesta escasez de mano de obra en Estados Unidos, un momento en el que muchas empresas con sede en el país dependen de empleados indocumentados, a quienes se les paga por debajo de los salarios del mercado, para cubrir los puestos de trabajo.

Los activistas de la inmigración han criticado las detenciones masivas, conocidas como redadas de empleados en sus lugares de trabajo, por sembrar el miedo y disuadir a los empleados de denunciar violaciones laborales.

Las redadas de empleados en sus lugares de trabajo han sido un tema polémico en el debate sobre la inmigración. Los republicanos están en general a favor de ellas como medio para responsabilizar a los empleadores y a los trabajadores indocumentados que infringen la ley. Los demócratas argumentan, sin embargo, que son los trabajadores, y no los empresarios, los que se llevan la peor parte del castigo.

Biden ends mass workplace arrests of immigrants

By Tere Siqueira

Mass arrests of immigrant workers at U.S. businesses will cease, the Biden administration announced Tuesday (Oct. 12).

According to The New York Times, Homeland Security Secretary Alejandro N. Mayorkas stated that workplace arrests operations will target “unscrupulous employers who exploit unauthorized workers, conduct illegal activities or impose unsafe working conditions,” rather than the workers themselves.

Seen as a reflection of President Joe Biden’s campaign promises of a less aggressive approach to immigration policy than those of his predecessors, the announcement signifies a reversal of the Trump administration’s policies. It reportedly seeks to end the indiscriminate arrests that were common during the Trump administration. It also comes amid a reported labor shortage in the United States – a time when many U.S.-based businesses rely on undocumented employees, who are paid below-market wages, to fill jobs.

Immigration activists have criticized the mass arrests, known as worksite raids, for spreading fear and deterring employees from reporting labor violations.

Workplace raids has been a contentious issue in the immigration debate. Republicans generally favor it as a means of holding employers and undocumented workers who break the law accountable. Democrats argue, however, that workers, not employers, often bear the brunt of the punishment.