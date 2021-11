Editorial: Together again on Thanksgiving

There’s a lot to celebrate today. It’s Thanksgiving, and families once more gathered together to delight in one another’s company and savor the flavors of the holiday. Happily, relatives felt confident to travel from near and far. Flight bookings for Thanksgiving week exceeded pre-pandemic levels, Adobe Digital Economy Index indicated. And more than 50 million Americans took to the road, according to the American Automobile Association (AAA).

Tonight will mark the physical return of one of Kansas City’s most cherished traditions – the Plaza lighting ceremony. Unlike last year’s broadcast-only adaptation, tonight’s 92nd annual Thanksgiving event will draw Kansas Citians and out of town visitors to the Country Club Plaza in person.

Members of Kansas City’s professional women’s soccer club, KC Current will flip the switch, turning on 200,000-plus multi-colored lightbulbs outlining the Plaza’s 15 square blocks of distinctive Spanish-inspired buildings.

After the pandemic shutdown, Union Station is bringing back Holiday Reflections. The grand indoor walk-thru Christmas experience opens tomorrow with lights, magnificently decorated trees, floating mirrored ornaments, playful animated selfie tableaux and more. The whimsical Mini Holiday Express Train will be running again for kids under six to ride.

The Kansas City Ballet will present its first live performance since 2019 of the sumptuous, fanciful Christmas classic, The Nutcracker; likewise the Kansas City Repertory Theatre, which is again staging a live production of A Christmas Carol.

The holidays are making a full-throated comeback elsewhere, too. Christmas performances, displays and special events are back in venues such as The Folly Theater, Kauffman Center for the Performing Arts, Powell Gardens, Zona Rosa, area cities and more.

The challenges, hardships and ordeals of the past year offer other reasons to celebrate: 2020 is history. It’s over. This year, we’re sitting down to feast with loved ones in person, not sharing the holiday virtually.

We can be proud, too; we rose to the occasion. We coped with the challenges presented by the pandemic. We learned, we adapted, we survived. May these many blessings inspire hope, lift spirits and temporarily at least, lighten the load of those of us who are suffering or grieving.

With especially full hearts, our Dos Mundos family thanks you, our faithful readers and advertisers for your loyal support. Happy Thanksgiving!

Juntos de nuevo en Acción de Gracias

Hoy hay mucho que celebrar. Es Acción de Gracias, y las familias se reunieron una vez más para deleitarse en la compañía del otro y saborear los sabores de la festividad. Felizmente, los familiares se sintieron confiados para viajar de cerca y de lejos. Las reservas de vuelos para la semana de Acción de Gracias superaron los niveles previos a la pandemia, indicó el índice de economía digital de Adobe. Y más de 50 millones de estadounidenses salieron a la carretera, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Esta noche marcará el regreso físico de una de las tradiciones más preciadas de Kansas City: la ceremonia de iluminación del Plaza. A diferencia de la adaptación de sólo transmisión del año pasado, el 92º evento anual de Acción de Gracias de esta noche atraerá a los residentes de Kansas City y visitantes de fuera de la ciudad al Country Club Plaza en persona.

Los miembros del club de fútbol femenino profesional de Kansas City, KC Current, encenderán el interruptor, encendiendo más de 200,000 bombillas multicolores que delinean los 15 bloques cuadrados de edificios distintivos de inspiración española del Plaza.

Después del cierre por la pandemia, Union Station trae de vuelta Holiday Reflections. La gran experiencia navideña en interiores se abre mañana con luces, árboles magníficamente decorados, adornos flotantes con espejos, divertidos cuadros de selfies animados y más. El caprichoso Mini Holiday Express Train volverá a funcionar para que lo monten los niños menores de seis años.

El Kansas City Ballet presentará su primera actuación en vivo desde 2019 del suntuoso y fantasioso clásico navideño, The Nutcracker; asimismo, el Kansas City Repertory Theatre, que vuelve a montar una producción en directo de A Christmas Carol.

Las fiestas navideñas también están regresando con fuerza en otros lugares. Las presentaciones, exhibiciones y eventos especiales navideños están de regreso en lugares como The Folly Theatre, Kauffman Center for the Performing Arts, Powell Gardens, Zona Rosa, ciudades del área y más.

Los desafíos, las dificultades y las pruebas del año pasado ofrecen otras razones para celebrar: 2020 es historia. Se acabó. Este año, nos sentamos a festejar con nuestros seres queridos en persona, no a compartir las fiestas de manera virtual.

También podemos estar orgullosos; nos pusimos a la altura de la ocasión. Hicimos frente a los desafíos que presentó la pandemia. Aprendimos, nos adaptamos, sobrevivimos. Que estas muchas bendiciones inspiren esperanza, levanten el ánimo y al menos temporalmente, alivien la carga de aquellos de nosotros que estamos sufriendo o afligidos.

Con especial entusiasmo, nuestra familia Dos Mundos les agradece a ustedes, nuestros fieles lectores y anunciantes por su leal apoyo. ¡Feliz día de acción de gracias!