Reyes Media Group co-hosting toy drive

By Tere Siqueira

Reyes Media Group, Hendrick Toyota and Kids TLC are combining to give back to the community by helping make the holidays special for Kansas City area families, particularly homeless children and children diagnosed with autism.

The three entities are staging the Fill-a-Tundra Toy Drive. People may drop off their gifts 8 a.m.-5 p.m. Monday-Friday through Dec. 7, then 9 a.m.-5 p.m. Dec. 8 and 10, and 9 a.m.-noon Dec. 11. They may do so at one of three locations: Hendrick Toyota, located at 9505 W. 67th St. in Merriam, Kansas, just off Interstate Highway 35 and 67th Street; Kids TLC, located at 480 S. Rogers Road, Building No. 1, in Olathe, Kansas; and Town Center Plaza, located at 5025 W. 117th St. in Leawood, Kansas.

“To everyone in the Hispanic/Latino community, come out and help us support such a worthwhile and worthy cause,” said Michael Neyman, Hendrick Toyota general manager. “For the homeless and children with autism, please come out to donate and fill the Tundra. … I’d love to meet everybody in person. Come on out and donate and let’s help the people.”

Reyes Media, which publishes Dos Mundos, also will host remotes to assist with gathering donations. Listeners are encouraged to tune in to stations La X (1250 AM), La Grande (1340 AM) and Radio Dos Mundos (1480 AM).

“Our Kansas City Hispanic community is always so very generous when it comes to helping out our community,” said Diana Reyes, Reyes Media general manager. “I invite them again to participate in inviting your kids and family to help these young kids during this holiday of giving and receiving. Let us be examples to our kids of the importance of giving back in order to receive. Together, we can all do good for our community!”

People are asked to bring unwrapped toys that will then be taken to the Town Center location. There, volunteers will prepare the gifts.

Here are some of the items needed:

*For the autism program at the Trellis Center at Kids TLC – Batteries, AAA and AA; Ziploc bags, gallon, quart and sandwich-size; clear shoeboxes with lids; Kinetic Sand; Play-Doh; tablets, Amazon Kindle Fires, iPads, etc.; sensory toys, pop toys, water toys, squish balls, fidget toys and light-up toys; board games, examples including Trouble, Candyland, Don’t Break the Ice, UNO and Jenga; craft supplies and kits, such as construction paper, cardstock, pipe cleaners, beads, adult scissors, child scissors, felt, foam and clothespins; stickers; coloring books; and children’s reading books.

*Outpatient services at the Lotus Clinics – Sharpies, various colors; large exercise balls; large bean bag chairs; double-wide rocking chairs; twinkly string lights; soft gator skin balls; Kinetic Sand; adult coloring books; reading books.

*Residential mental health programs – LEGO sets, all ages; wireless speakers; coloring books, kids and teens; cardstock/construction paper; Play-Doh; footballs; soccer balls; basketball; acrylic paints; athletic shorts and pants for men women, adult small, medium, large and extra-large; socks and underwear for men and women, adult small, medium, large and extra-large; tie-dye kits; white t-shirts; gel pens; Sharpies, various colors.

For a complete list of toy needs and additional information, visit www.kidstlc.org/holidaygiving.

Reyes Media Group co-organiza una colecta de juguetes

Reyes Media Group, Hendrick Toyota y Kids TLC se están uniendo para retribuir a la comunidad y ayudar a que las fiestas navideñas sean especiales para las familias del área de Kansas City, particularmente los niños sin hogar y los niños diagnosticados con autismo.

Las tres organizaciones están organizando la colecta de juguetes Jugueton. Las personas pueden dejar sus regalos de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hasta el 7 de diciembre, luego el 8 y 10 de diciembre de 9 a.m. a 5 p.m., y el 11 de diciembre de 9 a. M. al mediodía. Pueden hacerlo en una de estas tres ubicaciones: Hendrick Toyota, ubicado en 9505 W. 67th St. en Merriam, Kansas, justo al lado de la autopista interestatal 35 y la calle 67; Kids TLC, ubicado en 480 S. Rogers Road, Edificio No. 1, en Olathe, Kansas; y Town Center Plaza, ubicado en 5025 W. 117th St. en Leawood, Kansas.

“A todos en la comunidad hispana/latina, ayúdenos a apoyar una causa tan valiosa y digna”, dijo Michael Neyman, gerente general de Hendrick Toyota. “Para las personas sin hogar y los niños con autismo, por favor vengan a donar y llenar el juegueton. … Me encantaría conocerlos a todos en persona. Venga, done y ayudemos a la gente”.

Reyes Media, que publica Dos Mundos, también albergará centros de acopio remotos para ayudar con la recolección de donaciones. Se anima a los oyentes a sintonizar las estaciones La X (1250 AM), La Grande (1340 AM) y Radio Dos Mundos (1480 AM).

“Nuestra comunidad hispana de Kansas City siempre es muy generosa cuando se trata de ayudar a nuestra comunidad”, dijo Diana Reyes, gerente general de Reyes Media. “Los invito nuevamente a participar invitando a sus hijos y familiares a ayudar a estos niños pequeños durante esta festividad de dar y recibir. Seamos ejemplos para nuestros hijos de la importancia de retribuir para recibir. ¡Juntos, todos podemos hacer el bien por nuestra comunidad!.”

Se les pide a las personas que traigan juguetes sin envolver que luego se llevarán a la sucursal del Town Center. Allí, los voluntarios prepararán los obsequios.

Estos son algunos de los elementos que pueden lelvar: