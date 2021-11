Gutierrez joins CenterWell’s KCMO staff

By Tere Siqueira

Dr. Anthony Gutierrez is filling a new position with CenterWell Midtown on East Armour Boulevard.

Recently, the bilingual internist joined as a staff physician at the Kansas City, Missouri, facility. He will offer bilingual care for seniors who are more comfortable speaking Spanish.

Gutierrez, who studied at the University of Missouri-Kansas City and completed his residency in internal medicine at Truman Medical Center, has been a physician in Kansas City for 35 years, CenterWell’s website states. He has spent much of his career taking care of Hispanic residents.

“I’m very proud to have spent my entire career caring for Kansas City’s diverse residents,” Gutierrez told Dos Mundos. “Before joining CenterWell, I was a partner and primary care doctor at Lee’s Summit Physicians Group for 15 years. I also spent six years at an inner-city clinic that treated mostly Spanish-speaking patients, including many seniors.”

Gutierrez said he wants to help CenterWell ensure that Hispanics’ senior primary care experience is more personal, accessible and culturally sensitive. To achieve that, he plans to develop new resources to teach Spanish-speaking seniors about their health and ways to improve it.

“I want to make it more personal,” he said. “I welcome the opportunity to spend up to 45 minutes with my patients to truly understand their concerns and challenges, so that together we can develop a care plan.”

Gutierrez explained that CenterWell works with the understanding that every dimension of health is interconnected. Thus, his approach to senior primary care focuses on the whole person and not just physical health. His staff includes everyone from a clinical pharmacist to behavioral health experts.

“I’ve been caring for Hispanic patients in Kansas City for many years,” Gutierrez said. “Trust and comfort are critical to the doctor-patient relationship. Through our shared language and values, I’ve developed mutual respect and appreciation with the local Hispanic community. I’m able to make patients comfortable so that they can discuss their health honestly.”

Besides offering easy access to health care, CenterWell strives to be a community resource. Its activity center, for example, is open to all local seniors. In addition, it offers free program activities year-round that include social events, games and creative activities. It also offers educational seminars on such topics as healthy eating and understanding Medicare.

CenterWell invites all of Dos Mundos’ readers – especially Hispanic community members – to schedule a no-obligation personal tour of its CenterWell Midtown location. To RSVP to a free upcoming open house event or for more information, call (913) 724-5584 or visit SeniorFocusedKansasCity.com.

Gutiérrez se une al equipo de KCMO de CenterWell

El Dr. Anthony Gutiérrez está ocupando un nuevo puesto en CenterWell Midtown ubicado en East Armor Boulevard.

Recientemente, el internista bilingüe se incorporó como médico de planta en las instalaciones de Kansas City, Missouri. El doctor ofrecerá atención bilingüe para personas mayores que se sientan más cómodas hablando español.

Gutiérrez, quien estudió en la Universidad de Missouri-Kansas City y completó su residencia en medicina interna en Truman Medical Center, ha sido médico en Kansas City durante 35 años, afirma el sitio web de CenterWell. Además, ha pasado gran parte de su carrera cuidando a los residentes hispanos.

“Estoy muy orgulloso de haber pasado toda mi carrera cuidando a los diversos residentes de Kansas City”, dijo Gutiérrez a Dos Mundos. “Antes de unirme a CenterWell, fui socio y médico de atención primaria en Lee’s Summit Physicians Group durante 15 años. También pasé seis años en una clínica del centro de la ciudad que principalmente trataba a pacientes de habla hispana, incluidos muchos adultos mayores”.

Gutiérrez indicó que quiere ayudar a CenterWell a garantizar que la experiencia de los hispanos en la atención medica para personas mayores sea más personal, accesible y culturalmente sensible. Para lograrlo, planea desarrollar nuevos recursos que enseñaran a las personas mayores de habla hispana sobre su salud y las formas de mejorarla.

“Quiero hacerlo más personal”, dijo. “Agradezco la oportunidad de pasar hasta 45 minutos con mis pacientes para verdaderamente comprender sus preocupaciones y desafíos, para que juntos podamos desarrollar un plan de atención”.

Gutiérrez explicó que CenterWell trabaja con el entendimiento de que todas las dimensiones de la salud están interconectadas. Por lo tanto, su enfoque de la atención medica para personas mayores se centra en la persona en su totalidad y no sólo en la salud física. Su personal incluye a todos, desde un farmacéutico clínico hasta expertos en salud conductual.

“He estado atendiendo a pacientes hispanos en Kansas City durante muchos años”, dijo Gutiérrez. “La confianza y la comodidad son fundamentales para la relación médico-paciente. A través de nuestro lenguaje y valores compartidos, he desarrollado respeto y aprecio mutuo con la comunidad hispana local. Puedo hacer que los pacientes se sientan cómodos para que puedan hablar sobre su salud con honestidad”.

Además de ofrecer un fácil acceso a la atención médica, CenterWell se esfuerza por ser un recurso comunitario. Un ejemplo de esto es su centro de actividades. El cual está abierto a todas las personas mayores locales. De la misma manera, ofrece un programa gratuito de actividades durante todo el año que incluye eventos sociales, juegos y actividades creativas. También ofrece seminarios educativos sobre temas como la alimentación saludable y la comprensión de Medicare.

CenterWell invita a todos los lectores de Dos Mundos, especialmente a los miembros de la comunidad hispana, a programar un recorrido personal sin compromiso por su clínica en CenterWell Midtown. Para confirmar su asistencia a un evento próximo gratuito o para obtener más información, llame al (913) 724-5584 o visite SeniorFocusedKansasCity.com.