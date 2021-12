Sanchez joins Flatland as senior reporter

By Tere Siqueira

A longtime Kansas City area journalist has joined Flatland, Kansas City PBS’ online journalism platform.

Former Kansas City Star reporter Mary Sanchez is the platform’s latest addition. Serving as a senior reporter, she “will work closely with the growing Flatland news team to produce in-depth stories and multimedia news content focused on critical civic affairs topics in the Kansas City area,” Kansas City PBS’ website states.

Sanchez’s career began while at Hickman Mills High School in South Kansas City, when she freelanced for area newspapers, covering local high school sports. Later, the first-generation and self-supported college student wrote freelance pieces for The Star.

During her time at Northwest Missouri State University in Maryville, Sanchez pursued a double major, worked to pay for her tuition and talked her way onto the college newspaper as a freshman, serving in roles previously reserved for upperclassmen.

Years later, Sanchez understands there are healthier ways of approaching schooling and a career.

“That sort of busy bee work ethic is often found within immigrant families, and it is part of how I became successful, … but there are also lessons about balance,” she said. “Children who grow up with college-educated parents tend to follow a different path, particularly in their attitudes and expectations about the workplace. This is all within the findings of a dissertation study that I was a part of and later developed a series of leadership sessions around, along with the author of the original study. Employers and managers need to understand how class backgrounds, like racial and ethnic differences, can greatly impact the workplace.”

Sanchez considers her latest position in the workplace as an opportunity to engage with the community while offering good journalism. Kansas City PBS, through Flatland and its other platforms, is dedicated to helping break through some of the noise, offering clarity and a place for listening and learning, she said.

“The division within our politics too often stagnates thoughtful debate … or even a shared understanding of basic facts as a starting point for so many important issues,” said. “Also, Latinx journalists from a broad range of Greater Kansas City media organizations are organizing to form a local chapter of the National Association of Hispanic Journalists. The effort offers a space for fellowship, for professional development and serves as yet another avenue to be a resource for the community.”

The position also represents another phase of Sanchez’s reporting on race and critical social issues. Sanchez has become a local reference on both topics and served as a mentor with Report for America, and spent years training other journalists to write and report on those issues.

During her career, Sanchez has received multiple journalism awards. But the one she holds closest to her heart is the 2017 Evelyn Wasserstrom Award from the Southern Christian Leadership Conference, Greater Kansas City Chapter. The award encompassed not only her professional role as a columnist and reporter, but also her volunteer efforts, she said.

Sanchez understands she is a representative of the Hispanic community in journalism – a privilege she does not take lightly, she said.

“I know that some people see my face, … look at my last name and begin judging,” Sanchez said. “I’ve always been highly conscious of the fact that how I present myself and my views could be seen as illustrative of the broader Latino community.”

“The other point is that being a journalist is also a privilege,” she added. “Especially with my national Tribune column, that’s a bit like holding a piece of public real estate. The best columns educate, illuminate and inspire. The focus shouldn’t be about self-promotion.”

Sánchez se une a Flatland como reportera senior

Un periodista del área de Kansas City desde hace mucho tiempo se ha unido a Flatland, la plataforma de periodismo en línea de Kansas City PBS.

La ex reportera de Kansas City Star, Mary Sanchez, es la más reciente incorporación a la plataforma. El sitio web de Kansas City PBS afirma que como reportera senior, “trabajará en estrecha colaboración con el creciente equipo de noticias de Flatland para producir historias con profundidad y contenido de noticias multimedia centrado en temas críticos de asuntos cívicos en el área de Kansas City”.

La carrera de Sanchez comenzó mientras estaba en Hickman Mills High School en South Kansas City, cuando trabajaba como freelance para periódicos del área, cubriendo deportes de las escuelas preparatorias locales. Más tarde, la estudiante universitaria de primera generación, sustento su carrera escolar de manera independiente y escribió artículos freelance para The Star.

Durante su tiempo en la Northwest Missouri State University en Maryville, Sánchez obtuvo una doble especialización, trabajó para pagar su matrícula y se abrió camino en el periódico de la universidad como estudiante de primer año, desempeñando roles previamente reservados para estudiantes de último año.

Años más tarde, Sanchez ha reflexionado en relación a que hay formas más saludables de abordar la educación y la carrera.

“Ese tipo de ética de trabajo de abejas ocupadas a menudo se encuentra dentro de las familias inmigrantes, y es parte de cómo logré el éxito,… pero también hay lecciones sobre el equilibrio”, dijo. “Los niños que crecen con padres con educación universitaria tienden a seguir un camino diferente, particularmente en sus actitudes y expectativas sobre el lugar de trabajo. Todo esto está dentro de los hallazgos de un estudio de tesis del que formé parte y luego desarrollé una serie de sesiones de liderazgo, junto con el autor del estudio original. Los empleadores y gerentes deben comprender cómo los antecedentes de clase, las diferencias raciales y étnicas, pueden tener un gran impacto en el lugar de trabajo”.

Sanchez considera su nuevo puesto como una oportunidad para involucrarse con la comunidad mientras ofrece un buen periodismo. Kansas City PBS, a través de Flatland y sus otras plataformas, se dedica a ayudar a romper parte del ruido, ofreciendo claridad y un lugar para escuchar y aprender.

“La división dentro de nuestra política a menudo estanca un debate reflexivo… o incluso una comprensión compartida de los hechos básicos como punto de partida para tantos temas importantes”, dijo. “Además, los periodistas Latinx de una amplia gama de organizaciones de medios del área metropolitana de Kansas City se están organizando para formar un capítulo local de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. El esfuerzo ofrece un espacio para el compañerismo, para el desarrollo profesional y sirve como otra vía más para ser un recurso para la comunidad”.

El puesto también representa otra fase en el periodismo de Sanchez en relación a los temas raciales y los problemas sociales críticos. Sanchez se ha convertido en una referencia local en ambos temas y se desempeñó como mentora con Report for America, y pasó años capacitando a otros periodistas para escribir e informar sobre esos temas.

Durante su carrera, Sánchez ha recibido múltiples premios de periodismo. Pero el que tiene más cerca de su corazón es el Premio Evelyn Wasserstrom 2017 de la Conferencia de outhern Christian Leadership Conference, Greater Kansas City Chapter. Explico que el premio reconocía no solo su papel profesional como columnista y reportera, sino también sus esfuerzos como voluntaria.

Sanchez entiende que es una representante de la comunidad hispana en el periodismo, explicó que es un privilegio que no se toma a la ligera.

“Sé que algunas personas ven mi cara,… miran mi apellido y comienzan a juzgar”, dijo Sanchez. “Siempre he sido muy consciente del hecho de que la forma en que me presento y mis puntos de vista podría verse como un ejemplo de la comunidad latina en general”.

“El otro punto es que ser periodista también es un privilegio”, agregó. “Especialmente con mi columna nacional del Tribune, eso es un poco como tener una propiedad pública. Las mejores columnas educan, iluminan e inspiran. El enfoque no debería estar en la autopromoción”.