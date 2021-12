WHO warns new COVID variant poses “very high” risk

By Roberta Pardo

The World Health Organization (WHO) warned Monday (Nov. 29) that the global risk from the new COVID variant, named omicron, is “very high” based on early evidence, as reported by the Associated Press.

The assessment from the U.N. health agency stated the mutated coronavirus could lead to surges with “severe consequences.” That is the WHO’s strongest, most explicit warning yet about the new version, first identified days ago by South African researchers.

The WHO announced there are considerable uncertainties about the omicron variant, saying preliminary evidence raises the possibility it has mutations that could help it both evade an immune-system response and boost its ability to spread from one person to another.

“Depending on these characteristics, there could be future surges of COVID-19, which could have severe consequences, depending on a number of factors, including where surges may take place,” it stated, as quoted by the Associated Press and other media outlets. “The overall global risk … is assessed as very high.”

Meanwhile, countries around the world reported cases of the variant and moved to close their borders. Japan announced it is barring entry to all foreign visitors, joining Israel in doing so, as multiple media outlets reported. Morocco banned all incoming flights. Other countries, including the United States and members of the European Union, have moved to ban travelers arriving from southern Africa.

While scientists continue seeking evidence to better understand the variant, the WHO stressed that countries should accelerate vaccinations as quickly as possible. In the United States, President Joe Biden urged mask-wearing and vaccinations, encouraging everyone 18 and older to get booster shots.

Scientists have long warned that the virus will keep finding new ways to exploit weaknesses in the world’s vaccination drive. Its discovery in Africa occurred on a continent where less than 7% of the population is vaccinated.

“The emergence of the omicron variant has fulfilled, in a precise way, the predictions of the scientists who warned that the elevated transmission of the virus in areas with limited access to vaccine would speed its evolution,” said Dr. Richard Hatchett, head of CEPI, one of the founders of the U.N.-backed global vaccine sharing initiative COVAX, as quoted by the Associated Press and other outlets.

OMS advierte que omicron, nueva variante del COVID, presenta un riesgo “muy alto”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el lunes (29 de noviembre) que el riesgo global de la nueva variante de COVID, llamada omicron, es “muy alto” según las primeras pruebas, según reportó Associated Press.

La evaluación de la agencia de salud de la ONU indicó que el coronavirus mutado podría provocar oleadas con “consecuencias graves”. Esa es la advertencia más fuerte y explícita de la OMS sobre la nueva versión, identificada por primera vez hace días por investigadores sudafricanos.

La OMS anunció que existen considerables incertidumbres sobre la variante omicron, diciendo que la evidencia preliminar plantea la posibilidad de que tenga mutaciones que podrían ayudarla a evadir una respuesta del sistema inmunológico y aumentar su capacidad de propagarse de una persona a otra.

“Dependiendo de estas características, podría haber futuras oleadas de COVID-19, lo que podría tener graves consecuencias, dependiendo de una serie de factores, incluido dónde pueden producirse las oleadas”, dijo la organización. “El riesgo global general … se evalúa como muy alto”.

Mientras tanto, países de todo el mundo informaron casos de la variante y se movieron para cerrar sus fronteras. Japón anunció que está prohibiendo la entrada a todos los visitantes extranjeros, uniéndose a Israel al hacerlo. Marruecos prohibió todos los vuelos entrantes. Otros países, incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, se han movido para prohibir a los viajeros que lleguen desde el sur de África.

Si bien los científicos continúan buscando evidencia para comprender mejor la variante, la OMS enfatizó que los países deben acelerar las vacunaciones lo más rápido posible. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden instó a usar mascarillas y vacunas, alentando a todos los mayores de 18 años a recibir inyecciones de refuerzo.

Los científicos han advertido durante mucho tiempo que el virus seguirá encontrando nuevas formas de aprovechar las debilidades en la campaña de vacunación del mundo. Su descubrimiento en África se produjo en un continente donde menos del 7% de la población está vacunada.

“La aparición de la variante omicron ha cumplido, de manera precisa, las predicciones de los científicos que advirtieron que la elevada transmisión del virus en áreas con acceso limitado a la vacuna aceleraría su evolución”, dijo el Dr. Richard Hatchett, jefe de CEPI, uno de los fundadores de la iniciativa mundial de intercambio de vacunas COVAX, respaldada por la ONU, según lo citado por Associated Press y otros medios.