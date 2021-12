Number of COVID Cases Increasing in Wyandotte County

County Health Leaders Urge Everyone 5 and Older to Get Vaccinated

The number of COVID-19 cases in Wyandotte County has surged over the past several weeks, and leaders at the Unified Government Public Health Department are urging people to get vaccinated, continue wearing masks and practice good hygiene, such as washing hands frequently, to help stop the slow of the virus in our community.

Here’s current data on the spread of COVID in Wyandotte County:

*26,035 confirmed cases of the virus

*3,411 probable cases

*The 7-day rolling average has climbed to 71 new cases per day, which is 3.5 times as high as it was just five weeks ago at the end of October

*The 7-day rolling average percent positivity is at 33 percent, which is twice as high as the end of October

At this point, 55 percent of people living in Wyandotte County have received at least one dose of COVID-19 vaccine, while only 47 percent are fully vaccinated.

Recently, the Unified Government Commission voted to extend its previous mask order for Kansas City, KS and the unincorporated area of Loring in Wyandotte County through 11:59 p.m. on January 6, 2022. This extension was in part due to COVID surges being seen not just in Wyandotte county but also across the United States and in Europe. Other reasons for the extension include:

*Winter weather and the holidays mean more time indoors, where COVID spreads more easily.

*Children under 5 years of age are still unable to be vaccinated against COVID and remain particularly vulnerable to the virus.

*Nearly approximately half of people living in Wyandotte County (53 percent) remain unvaccinated.

*Immunity is waning for people who were vaccinated more than six months ago.

*Hospital resources remain under pressure.

What is Covered by the Mask Order

Individuals age five and older must wear masks over the nose and mouth when:

*Inside any public space including businesses and places of worship;

*Obtaining services from the healthcare sector in settings including, but not limited to, a hospital, pharmacy, medical clinic, laboratory, physician or dental office, vaccination site, COVID-19 testing site, veterinary clinic, or blood bank (unless otherwise directed by an employee or healthcare provider);

*Waiting for or riding on public transportation or while in a taxi, private car service, or ride-sharing vehicle; and



All businesses or organizations in Wyandotte County must require all employees, customers, visitors, members, or members of the public to wear a mask or other face covering when:

*Employees are working in any space visited by customers or members of the public, regardless of whether anyone from the public is present at the time; or

*Employees are working in an indoor space; or

*Employees are working in any space where food is prepared or packaged for sale or distribution to others; or

*In any indoor space where members of the general public are present or may be periodically present



Free Vaccinations Available for People Ages 5 and Older

The UGPHD continues to offer free COVID-19 vaccines for people who live in Wyandotte County ages 5 and older, at the former Kmart site at 7836 State Avenue. Hours for COVID-19 vaccinations and testing are as follows (NOTE: All of these services are free of charge!):

*COVID Vaccines available Wednesday – Friday: 10:00 AM – 6:00 PM

–From December 20 – 29, COVID vaccines will be available Monday – Wednesday, 10:00 AM – 6:00 PM.

*COVID Testing available Monday – Friday 9:00 AM – 3:00 PM,

–From December 20 – 29, testing will be available Monday – Wednesday, 9:00 AM – 3:00 PM.

*The former Kmart will be closed for the holidays on December 23, 24 and December 30 and 31.



COVID vaccinations are now available for people ages 12 and older at the UGPHD building at 619 Ann Ave in downtown KCK, Monday and Tuesday mornings, by appointment only. Call 913-573-8855 to make an appointment.

For more information on where to get vaccinated in Wyandotte County, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. To learn more about upcoming UGPHD mobile vaccination events visit their Facebook page at facebook.com/UGHealthDept

Community Calendar

Here are details about upcoming community events offering free COVID-19 vaccines and other health services and incentives:

*Saturday, December 11: COVID Vaccines (age 12+) and Testing, Flu Vaccines (for those ages 3-65) and Free Food Drive-Thru Event. At Mt. Carmel Church, 2025 N. 12th St, Kansas City, KS, 66104. Everyone getting a COVID vaccine will receive a $25 gift card, and the first 100 people will receive two! In addition, the first 300 people to get a COVID test, COVID vaccine or flu shot will receive a free frozen chicken! (While supplies last) The event runs from 11 a.m. to 2 p.m.

*Saturday, December 11: Donnelly College will be hosting pediatric vaccination clinics at the campus Event Center on the following Saturdays: 12/11, 12/18, 1/8. These clinics will be free and open to children ages 5-11. Sign up and learn more: https://signup.com/go/rWCGQHv

*Sunday, December 12: Anyone age 5 and over can get a free COVID vaccine, and those 18 and over can get free booster shots at the St. Patrick Church located at 1086 N 94th Street in Kansas City, KS. The event runs from 9 a.m. to 3 p.m. Those who get vaccinated will get a free order of tacos. Plus, there will also be gift card giveaways and free hams and chickens.

*Friday, December 17: Anyone age 5 and over can get a free COVID vaccine, and those 18 and over can get free booster shots at the St. Patrick Church located at 1086 N 94th Street in Kansas City, KS. The event runs from 6 – 8 p.m. Those who get vaccinated will get a free order of tacos. There will also be gift card giveaways and free hams and chickens. These events are sponsored by Heart to Heart International, Grupo Parroquial de Salud, Juntos Center for Advancing Latino Health, the Wyandotte County Health Equity Task Force and United Healthcare.

Aumentan los casos de COVID en el condado de Wyandotte

Los líderes de salud del condado urgen a los mayores de 5 años a vacunarse

El número de casos de COVID-19 en el condado de Wyandotte ha aumentado en las últimas semanas, y los líderes del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado instan a las personas a vacunarse, seguir usando máscaras y practicar una buena higiene, como lavarse las manos con frecuencia, para ayudar a detener la propagación del virus en nuestra comunidad.

Estos son los datos actuales sobre la propagación del COVID en el condado de Wyandotte:

*26.035 casos confirmados del virus

*3.411 casos probables

*El promedio móvil de 7 días ha subido a 71 nuevos casos por día, que es 3,5 veces más alto que hace solo cinco semanas a fines de octubre.

*El porcentaje de positividad promedio móvil de 7 días es del 33 por ciento, el cual es el doble que a fines de octubre.

En este punto, el 55 por ciento de las personas que viven en el condado de Wyandotte han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que sólo el 47 por ciento están completamente vacunados.

Recientemente, la Comisión del Gobierno Unificado votó para extender su orden anterior de máscaras para Kansas City, KS y el área no incorporada de Loring en el condado de Wyandotte hasta las 11:59 p.m. el 6 de enero de 2022. Esta extensión se debió en parte a los aumentos repentinos de COVID no sólo en el condado de Wyandotte, sino también en Estados Unidos y Europa. Otras razones para la extensión incluyen:

*El clima invernal y las fiestas de fin de año significan más tiempo en interiores, donde el COVID se propaga más fácilmente.

*Los niños menores de 5 años aún no pueden vacunarse contra el COVID y siguen siendo particularmente vulnerables al virus.

*Casi la mitad de las personas que viven en el condado de Wyandotte (53 por ciento) permanecen sin vacunar.

*La inmunidad está disminuyendo para las personas que fueron vacunadas hace más de seis meses.

*Los recursos hospitalarios siguen bajo presión.

Qué cubre la orden de máscaras

Las personas de cinco años o más deben usar máscaras sobre la nariz y la boca cuando estén:

*Dentro de cualquier espacio público, incluidos negocios y lugares de culto;

*Obteniendo servicios del sector de la salud en entornos que incluyen, entre otros, un hospital, farmacia, clínica médica, laboratorio, consultorio médico o dental, sitio de vacunación, sitio de prueba de COVID-19, clínica veterinaria o banco de sangre (a menos que indique lo contrario por un empleado o proveedor de atención médica);

*Esperando por o viajando en transporte público o mientras está en un taxi, servicio de automóvil privado o vehículo de viaje compartido; y

Todas las empresas u organizaciones en el condado de Wyandotte deben exigir que todos los empleados, clientes, visitantes o miembros del público usen una máscara u otra protección facial cuando:

*Los empleados estén trabajando en cualquier espacio visitado por clientes o miembros del público, independientemente de si alguien del público está presente en ese momento; o

*Los empleados estén trabajando en un espacio interior; o

*Los empleados estén trabajando en cualquier espacio donde se preparan o empacan alimentos para la venta o distribución a otros; o

*En cualquier espacio interior donde miembros del público en general estén presentes o puedan estar presentes periódicamente.

Vacunas gratuitas disponibles para personas mayores de 5 años

El UGPHD continúa ofreciendo vacunas contra el COVID-19 gratuitas para las personas que viven en el condado de Wyandotte a partir de los 5 años, en el antiguo sitio de Kmart en 7836 State Avenue. El horario para las vacunas y pruebas de COVID-19 es el siguiente (NOTA: ¡Todos estos servicios son gratuitos!):

*Vacunas contra el COVID disponibles de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Del 20 al 29 de diciembre, las vacunas contra el COVID estarán disponibles de lunes a miércoles de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

*Pruebas de COVID disponibles de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., Del 20 al 29 de diciembre, las pruebas estarán disponibles de lunes a miércoles, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

*El antiguo Kmart permanecerá cerrado por las fiestas los días 23, 24 de diciembre y 30 y 31 de diciembre.

Las vacunas contra el COVID ahora están disponibles para personas mayores de 12 años en el edificio del UGPHD en 619 Ann Ave en el centro de KCK, los lunes y martes por la mañana, sólo con cita previa. Llame al 913-573-8855 para programar una cita.

Para obtener más información sobre dónde vacunarse en el condado de Wyandotte, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. Para obtener más información sobre los próximos eventos de vacunación móvil de UGPHD, visite su página de Facebook en facebook.com/UGHealthDept.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos comunitarios que ofrecen vacunas contra el COVID-19 gratuitas y otros servicios e incentivos de salud:

*Sábado 11 de diciembre: Vacunas contra el COVID (mayores de 12 años) y pruebas, vacunas contra la influenza (para personas de 3 a 65 años) y evento de comida gratis. En Mt. Carmel Church, 2025 N. 12th St, Kansas City, KS, 66104. ¡Todos los que reciban una vacuna contra el COVID recibirán una tarjeta de regalo de $25 y las primeras 100 personas recibirán dos! Además, las primeras 300 personas que se sometan a la prueba del COVID, reciban la vacuna contra el COVID o la vacuna contra la gripe recibirán un pollo congelado gratis. (Hasta agotar existencias) El evento se lleva a cabo de 11 a.m. a 2 p.m.

*Sábado 11 de diciembre: Donnelly College organizará clínicas de vacunación para niños en el Centro de eventos del campus los siguientes sábados: 11/12, 18/12, 8/1. Estas clínicas serán gratuitas y estarán abiertas para niños de 5 a 11 años. Regístrese y obtenga más información: https://signup.com/go/rWCGQHv.

*Domingo 12 de diciembre: Cualquier persona de 5 años o más puede recibir una vacuna contra el COVID gratuita, y los mayores de 18 años pueden recibir vacunas de refuerzo gratuitas en la Iglesia St. Patrick ubicada en 1086 N 94th Street en Kansas City, KS. El evento se lleva a cabo de 9 a.m. a 3 p.m. Aquellos que se vacunen recibirán un pedido de tacos gratis. Además, también habrá obsequios de tarjetas de regalo y jamones y gallinas gratis.

*Viernes 17 de diciembre: Cualquier persona de 5 años o más puede recibir una vacuna contra el COVID gratuita, y los mayores de 18 pueden recibir vacunas de refuerzo gratuitas en la Iglesia St. Patrick ubicada en 1086 N 94th Street en Kansas City, KS. El evento se lleva a cabo de 6 a 8 p.m. Aquellos que se vacunen recibirán un pedido de tacos gratis. También habrá obsequios de tarjetas de regalo y jamones y gallinas gratis. Estos eventos son patrocinados por Heart to Heart International, Grupo Parroquial de Salud, Juntos Center for Advancing Latino Health, Wyandotte County Health Equity Task Force y United Healthcare.