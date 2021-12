Voces Consulares: Electronic passport and protection for Mexicans

By Alfonso Navarro Bernachi

At the Consulate of Mexico, we are fine-tuning the last details to start issuing the new electronic passport this December 15, a modern consular document that will strengthen the protection of the identity and nationality of our population in Kansas, Missouri and the western half of Oklahoma.

This advancement is important because the issuance of identity and nationality documents -such as a passport or consular ID- is the first act of consular protection for those who live and work in this part of the country.

Thus, dealing with authorities will be easier because it has more than fifty security features, in addition to speeding up travel. In fact, the implementation of the electronic passport complies with directives of President Andrés Manuel López Obrador and Secretary of Foreign Affairs Marcelo Ebrard to continue modernizing our services for the benefit of our population.

The issuance of the new document began in October in Mexico City and Los Angeles, California, where the consulate general issued the first five Mexican electronic passports abroad to young beneficiaries of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

The transition plan is expected to conclude in January 2022 when all Mexican consular offices abroad that print this document at their offices will be able to issue the new passport, the Ministry of Foreign Affairs informed.

What should you know about the new passport?

The electronic passport is a 32-page notebook with an integrated chip that stores the photograph and personal information of its bearer.

The main page is made of polycarbonate, a resistant material in which your personal data will be inscribed with special inks and a laser light.

Its technology prevents altering the information and at the same time confirms that the document has been issued by Mexico, either at the passport offices in national territory or at any representation abroad, including, of course, the consulate in Kansas City.

It also offers special protection for minors and for people with disabilities who cannot fend for themselves: the information (photographs, nationality and signatures) of parents, guardians or those who exercise parental authority will also be printed on the passport.

Current passports will remain valid until their expiration date.

In Kansas City, we will enthusiastically receive this technological innovation that will improve the quality of our documents, Mexico’s image and which reaffirms the commitment to consular protection of Mexican nationals abroad.

Pasaporte electrónico y protección a mexicanos

En el Consulado de México afinamos los últimos detalles para iniciar el próximo 15 de diciembre la expedición del nuevo pasaporte electrónico, un documento consular moderno que fortalecerá la protección de la identidad y de la nacionalidad de nuestra población en Kansas, Missouri y el oeste de Oklahoma.

Este avance es importante porque la expedición de documentos de identidad y nacionalidad –como el pasaporte o la matrícula- es el primer acto de protección consular para quienes viven y trabajan en este parte del país.

Así, se facilitará el trato con autoridades porque cuenta con más de medio centenar de medidas de seguridad, además de que agilizará los viajes. De hecho, la implementación del pasaporte electrónico cumple las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard de seguir modernizando nuestros servicios en beneficio de nuestra población.

La expedición del nuevo documento comenzó en octubre en Ciudad de México y en Los Ángeles, California, donde el consulado general entregó los primeros cinco pasaportes electrónicos mexicanos en el exterior a jóvenes beneficiarios de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

Se prevé que el plan de transición concluirá en enero de 2022 cuando todas las oficinas consulares de México en el exterior que imprimen el documento en sede podrán emitir el nuevo pasaporte, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Qué debe saber sobre el nuevo pasaporte?

El pasaporte electrónico es una libreta de 32 páginas con un chip integrado que almacena la fotografía y la información personal de su titular.

La página principal es de policarbonato, material resistente en el que se inscribirán sus datos personales con tintas especiales y luz láser.

Su tecnología impide alterar la información y al mismo tiempo confirma que el documento ha sido expedido por México, ya sea las oficinas de pasaportes en territorio nacional o en alguna representación en el exterior, incluyendo desde luego su consulado en Kansas City.

Ofrece también protección especial para menores de edad y para personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas: en el pasaporte se imprimirá la información (fotografías, nacionalidad y firmas) de padres, tutores o de quienes ejercen la patria potestad.

Los pasaportes actuales seguirán vigentes hasta su fecha de expiración.

En Kansas City recibiremos con entusiasmo esta innovación tecnológica que mejorará la calidad de nuestros documentos, la imagen de México y que reafirma el compromiso con la protección consular de personas mexicanas en el exterior.