Editorial: The nexus of stress & savagery

Two unrelated massacres nine days apart grotesquely bookended America’s Thanksgiving holiday. The combined death tolls from the violent attacks so far: 10; the number of those who sustained bodily injuries: 69: the tally of victims: incalculable.

The locations, settings, occasions and weapons used in the separate bloodbaths differed, and the two accused killers represented disparate life stages. The attacks didn’t take place in populous, cosmopolitan places like New York City or Los Angeles, Calif., notorious for violent crime rates. Rather, the carnage befell a small town and a tight-knit bucolic suburban community in the upper Midwest. A street bedecked for Christmas on a holiday parade route was the setting for the first attack late on a Sunday afternoon; a high school hallway just after lunch was the second. The first assailant, a 39-year-old longtime felon used a 2010 Ford Escape; the second, a 15-year-old high school sophomore carried out his deadly attack with a semiautomatic handgun, an early Christmas gift from his parents.

Predictably, the Nov. 30 shooting at Oxford High School in Oxford Village, Mich., renewed afresh the tired gun debate over stricter firearms laws. There have been no such calls for tighter driving laws since the motorist deliberately – by all accounts – used his SUV on Nov. 21 to bulldoze Christmas parade participants and spectators in downtown Waukesha, Wis. Yet we’re confronted with the lethal risks the misuse of motor vehicles and firearms pose in equal measure. A Ford Escape weighs more than two tons; a semiautomatic handgun can typically carry up to 17 rounds of ammunition. Plainly, they both represent potentially deadly weapons. They’re as destructive as the person using them. And the number each of guns and motor vehicles equates to the U.S. population.

The intended function of motor vehicles, unlike firearms, isn’t to injure or kill. But a motor vehicle in the hands of the wrong person is every bit as dangerous as is a firearm. Consider this — it’s necessary to prove the ability to responsibly operate a motor vehicle in order to get a driver’s license, but obtaining a permit to buy a gun doesn’t require proving the same ability to use a firearm.

The pandemic has left people of all ages in varying degrees of emotional distress. Uncertainty, anxiety and pandemic-fatigue persist. That fact looms large. In the hands of troubled individuals, most any object can be weaponized.

El nexo entre el estrés y el salvajismo

Dos masacres no relacionadas con nueve días de diferencia terminaron grotescamente las fiestas de Acción de Gracias en Estados Unidos. El número combinado de muertos por los ataques violentos hasta ahora: 10; el número de los que sufrieron lesiones corporales: 69: el recuento de víctimas: incalculable.

Los lugares, escenarios, ocasiones y armas utilizadas en los baños de sangre separados diferían, y los dos asesinos acusados representaban etapas de la vida dispares. Los ataques no tuvieron lugar en lugares populosos y cosmopolitas como la ciudad de Nueva York o Los Ángeles, California, notorios por las tasas de delitos violentos. Más bien, la carnicería ocurrió en un pequeño pueblo y una comunidad suburbana bucólica unida en el Midwest superior. Una calle adornada para Navidad en una ruta de desfile festivo fue el escenario del primer ataque a última hora de la tarde de un domingo; un pasillo de una escuela secundaria justo después del almuerzo fue el segundo. El primer agresor, un delincuente desde hace mucho tiempo de 39 años, usó un Ford Escape 2010; el segundo, un estudiante de segundo año de secundaria de 15 años llevó a cabo su ataque mortal con una pistola semiautomática, un regalo de Navidad anticipado de sus padres.

Como era de esperar, el tiroteo del 30 de noviembre en Oxford High School en Oxford Village, Michigan, renovó de nuevo el cansado debate sobre las armas de fuego y tener las leyes de armas de fuego más estrictas. No ha habido tales llamamientos para leyes de conducción más estrictas desde que el automovilista deliberadamente, según todos los informes, usó su auto el 21 de noviembre para arrasar a los participantes y espectadores del desfile de Navidad en el centro de Waukesha, Wisconsin. Sin embargo, nos enfrentamos a los riesgos letales del mal uso de los vehículos de motor y las armas de fuego en igual medida. Un Ford Escape pesa más de dos toneladas; una pistola semiautomática normalmente puede transportar hasta 17 rondas de munición. Claramente, ambos representan armas potencialmente mortales. Son tan destructivos como la persona que los usa. Y el número de armas y vehículos motorizados equivale a la población de Estados Unidos.

La función prevista de los vehículos de motor, a diferencia de las armas de fuego, no es herir o matar. Pero un vehículo de motor en manos de la persona equivocada es tan peligroso como un arma de fuego. Considere esto: es necesario demostrar la capacidad de operar responsablemente un vehículo motorizado para obtener una licencia de conducir, pero obtener un permiso para comprar un arma no requiere demostrar la misma capacidad para usar un arma de fuego.

La pandemia ha dejado a personas de todas las edades en diversos grados de angustia emocional. Persisten la incertidumbre, la ansiedad y la fatiga por la pandemia. Ese hecho cobra mucha importancia. En manos de personas con problemas, la mayoría de los objetos pueden convertirse en armas.