Bessenbacher lobbying KCMO to install Las Tarascas fountain

By Tere Siqueira

Replica of Morelia landmark sits in storage

Gloria Bessenbacher is requesting a call to action by Kansas City area residents, particularly the area’s Hispanic community.

Bessenbacher, a Mexico City native who has lived in the area for 40 years, is the chair of the Morelia Sister City Committee for the Sister City Association of Kansas City. The Kansas City, Missouri-based association “coordinates relationships between Kansas City and its 13 ‘sisters’ on four continents,” its website states.

Bessenbacher wants people to call on city leaders to install the fountain Las Tarascas – a fountain that has been storage for roughly a decade.

In 2013, during the 40th anniversary of the sister city relationship between Kansas City and Morelia, a city in the Mexican state of Michoacan, Morelia Mayor Lazaro Medina announced the replica of Las Tarascas was being shipped to Kansas City as a sign of friendship and cooperation. The bronze sculpture of three Purepecha women with their torsos uncovered, carrying a fruit basket, is Morelia’s most famous fountain and a municipal landmark.

“Las Tarascas is an identification symbol for Morelia. … The Tarascas fountain always surfaces when you search for Morelia,” Bessenbacher said. “The Plaza is the ideal place for Morelia, as it is a very cultural location. It is also close to the sister cities bridge. It has always been the perfect location because of the similarity between Morelia’s downtown and the Plaza’s architecture.”

Given the monument’s relevance, it is crucial to Morelia where the fountain is located, Bessenbacher said. Therefore, the Morelia committee has been in conversations with the Kansas City Parks and Recreation Department to find a suitable place for the fountain in or around the Plaza.

After almost 10 years of talks, however, the monument remains in storage because of limited resources and hesitation in finding a site.

All proposals and negotiations have led to dead ends, Bessenbacher said, damaging a good relationship between the two cities that began May 20, 1973, with the signing of an agreement between Morelia Mayor Marco Antonio Aguilar Cortes and Kansas City Mayor Charles B. Wheeler.

“I think the city should respond and do something,” she said. “It is a situation of diplomacy and great importance. This is a gift from Morelia, with much appreciation and pride in what it represents.”

The committee hopes to achieve this goal in 2023 to commemorate the 50th anniversary of the Morelia-Kansas City relationship, Bessenbacher said.

During the first 48 years of the relationship, government officials from Morelia have visited Kansas City for to commemorate its 150th anniversary. Other events that have brought the cities together have included the opening of the Sister Cities International Bridge in 2000 in Kansas City; the donations of office equipment, school supplies and toys for Morelia’s school for blind children; and an educational program in collaboration with the Kansas City Police Department.

Bessenbacher impulsa a KCMO para instalar la fuente de las Tarascas

Réplica del monumento de Morelia se encuentra almacenada

Gloria Bessenbacher solicita un llamado a la acción por parte de los residentes del área de Kansas City, particularmente de la comunidad hispana del área.

Bessenbacher, originaria de la Ciudad de México y que ha vivido en el área durante 40 años, es la presidenta del Comité de Ciudades Hermanas de Morelia para la Asociación de Ciudades Hermanas de Kansas City. La asociación con sede en Kansas City, Missouri “coordina las relaciones entre Kansas City y sus 13 ‘hermanas’ en cuatro continentes”.

Bessenbacher busca que la gente pida a los líderes de la ciudad que instalen la fuente Las Tarascas, una fuente que se ha almacenado durante aproximadamente una década.

En 2013, durante el 40 aniversario de la relación de ciudad hermana entre Kansas City y Morelia, una ciudad en el estado mexicano de Michoacán, el alcalde de Morelia, Lázaro Medina, anunció que la réplica de Las Tarascas se enviaría a Kansas City como señal de amistad y cooperación. La escultura de bronce de tres mujeres purépechas con los torsos descubiertos y una canasta de frutas es la fuente más famosa de Morelia y un monumento municipal.

“Las Tarascas es un símbolo de identificación para Morelia… la fuente de Tarascas siempre sale a relucir cuando buscas Morelia ”, dijo Bessenbacher. “La Plaza es el lugar ideal para Morelia, ya que es un lugar muy cultural. También está cerca del puente de las ciudades hermanas. Siempre ha sido la ubicación perfecta debido a la similitud entre el centro de Morelia y la arquitectura de la Plaza”.

Bessenbacher explicó que dada la relevancia del monumento, es crucial para Morelia donde se encuentra la fuente. Por lo tanto, el comité de Morelia ha estado en conversaciones con el Departamento de Parques y Recreación de Kansas City para encontrar un lugar adecuado para la fuente en o alrededor de la Plaza.

Sin embargo, después de casi 10 años de conversaciones, el monumento permanece almacenado debido a los recursos limitados y la falta de un lugar para instalarla.

Todas las propuestas y negociaciones han llevado a callejones sin salida, dijo Bessenbacher. Además de fracturar la buena relación entre las dos ciudades que comenzó el 20 de mayo de 1973 con la firma de un acuerdo entre el alcalde de Morelia, Marco Antonio Aguilar Cortes, y el alcalde de Kansas City, Charles B. Wheeler.

“Creo que la ciudad debería responder y hacer algo”, dijo. “Es una situación de diplomacia y de gran importancia. Este es un regalo de Morelia, con mucho aprecio y orgullo por lo que representa”.

Bessenbacher añadió que el comité espera lograr la instalación en el 2023 para conmemorar el 50 aniversario de la relación Morelia-Kansas City.

Durante los primeros 48 años de la relación, funcionarios del gobierno de Morelia visitaron Kansas City para conmemorar su 150 aniversario. Otros eventos que han unido a las ciudades incluyen la apertura del Puente Internacional de Ciudades Hermanas en 2000 en Kansas City; las donaciones de material de oficina, útiles escolares y juguetes para la escuela de niños ciegos de Morelia; y un programa educativo en colaboración con el Departamento de Policía de Kansas City.