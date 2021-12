Mexican icon Vicente Fernandez dead at 81

Muere el charro de México Vicente Fernández a los 81 años

By Chara

Singer Vicente Fernandez, a Mexican icon, passed away at 6:15 a.m. Sunday (Dec. 12), multiple media outlets reported.

“He was a legend,” said Luciana Guerrero, a Fernandez fan. “We will miss him, and he will be forever in my heart. Rest in peace, Vicente Fernandez.”

Fernandez, who was fighting several health problems, fell at his ranch in Guadalajara, Jalisco, Mexico. Julio Ramos, Fernandez’s doctor, told the newspaper Milenio that the singer’s organs had started failing. The organ failures included his heart, lungs and kidneys.

“His different organs suffered and collapsed,” Ramos was quoted by Milenio as saying.

After the fall, Fernandez was hospitalized. Doctors had to send him to surgery. Eventually, he was intubated and placed in intensive care.

Fernandez, who sold more than 65 million records and received a star on the Hollywood Walk of Fame in 1998, was considered one of Mexico’s most emblematic ranchera singers. His best-known records include “Volver volver,” “Hermoso carino” (cariño in Spanish), “Por tu maldito amor” and “El Rey.”

In one of his last concerts, Fernandez said: “I am yours until God takes me with him.”

Fernandez’s funeral took place in the Arena VFG in Guadalajara. During the funeral, his son Alejandro sang “Amor de los dos” next to his father’s coffin.

Muere el ícono mexicano Vicente Fernández a los 81 años

El cantante Vicente Fernández, un ícono mexicano, falleció a las 6:15 a.m. del domingo (12 de diciembre), reportaron varios medios de comunicación.

“Era una leyenda”, dijo Luciana Guerrero, fanática de Fernández. “Lo extrañaremos y estará para siempre en mi corazón. Descansa en paz, Vicente Fernandez”.

Fernández, quien estaba luchando contra varios problemas de salud, se cayó en su rancho en Guadalajara, Jalisco, México. Julio Ramos, médico de Fernández, dijo al diario Milenio que los órganos del cantante habían comenzado a fallar. Las fallas orgánicas incluyeron su corazón, pulmones y riñones.

“Sus diferentes órganos sufrieron y colapsaron”, dijo Ramos, citado por Milenio.

Después de la caída, Fernández fue hospitalizado. Los médicos tuvieron que enviarlo a cirugía. Finalmente, lo intubaron y lo colocaron en cuidados intensivos.

Fernández, que vendió más de 65 millones de discos y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1998, fue considerado uno de los cantantes rancheras más emblemáticos de México. Entre sus discos más conocidos se encuentran “Volver volver”, “Hermoso cariño”, “Por tu maldito amor” y “El Rey”.

En uno de sus últimos conciertos, Fernández dijo: “Soy tuyo hasta que Dios me lleve con él”.

El funeral de Fernández tuvo lugar en la Arena VFG de Guadalajara. Durante el funeral, su hijo Alejandro cantó “Amor de los dos” junto al ataúd de su padre.