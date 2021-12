Deadly tornadoes in South, Midwest leave 88 people dead

By Roberta Pardo

Tornados mortales en diciembre

At least 88 people across five states have been confirmed dead after a swarm of tornadoes tore through communities in the South and Midwest over the weekend.

In total, there were at least 44 tornadoes reported across Kentucky, Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri and Mississippi between the night of Dec. 10 and the morning of Dec. 11, as multiple media outlets reported. It was an unusual outbreak created, in part, by unseasonably warm temperatures.

Most of the destruction landed in Kentucky, where one massive tornado traveled for more than 200 miles. Kentucky Gov. Andy Beshear told reporters Monday afternoon (Dec. 13) that 74 people in the state had been confirmed killed, while 109 remained unaccounted for.

“Thousands of homes are damaged, if not entirely destroyed and it may be weeks before we have final counts on both deaths and levels of destruction,” Beshear said.

At least 14 people also are dead in Arkansas, Illinois, Missouri and Tennessee. Among those are six people who were confirmed dead at an Amazon facility that was ripped apart in Illinois and at least one person who died at a nursing home in Arkansas.

The National Weather Service (NWS) warned that it will take some time before the scope of the severity will be known. Its work surveying the tornado event will continue in the next few days as the NWS tries not to interfere in search and rescue operations, the organization told National Public Radio.

Tornados mortales en el sur y midwest dejan 88 muertos

Se ha confirmado la muerte de al menos 88 personas en cinco estados después de que un enjambre de tornados arrasó comunidades en el sur y el medio oeste durante el fin de semana.

En total, se reportaron al menos 44 tornados en Kentucky, Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri y Mississippi entre la noche del 10 de diciembre y la mañana del 11 de diciembre, como informaron varios medios de comunicación. Fue un brote inusual creado, en parte, por temperaturas inusualmente cálidas.

La mayor parte de la destrucción ocurrió en Kentucky, donde un tornado masivo viajó por más de 200 millas. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo a los periodistas el lunes por la tarde (13 de diciembre) que se había confirmado la muerte de 74 personas en el estado, mientras que 109 seguían desaparecidas.

“Miles de hogares están dañados, si no completamente destruidos y pueden pasar semanas antes de que tengamos los conteos finales tanto de muertes como de niveles de destrucción”, dijo Beshear.

Al menos 14 personas también han muerto en Arkansas, Illinois, Missouri y Tennessee. Entre ellos se encuentran seis personas que fueron confirmadas muertas en una instalación de Amazon que fue destrozada en Illinois y al menos una persona que murió en un hogar de ancianos en Arkansas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que pasará algún tiempo antes de que se conozca el alcance de la gravedad. Su trabajo de inspección del tornado continuará en los próximos días, ya que el NWS intenta no interferir en las operaciones de búsqueda y rescate, dijo la organización a National Public Radio.