Mahomes is ‘grim reaper,’ deals death blow to Buffalo

Story by Chara and photo cortesy Twitter-Chiefs

“When it’s grim, be the grim reaper.”

Kansas City Chiefs coach Andy Reid spoke those words Sunday (Jan. 23) at GEHA Field at Arrowhead Stadium to his starting quarterback, Patrick Mahomes II, as Reid told reporters after Kansas City’s 42-36 overtime victory over Buffalo in the AFC playoffs.

Reid gave Mahomes that message after Buffalo wide receiver Gabriel David had scored a touchdown on a pass from Josh Allen to put the Bills up 36-33 with 13 seconds left in the fourth quarter. Mahomes responded by completing passes to wide receiver Tyreek Hill and tight end Travis Kelce to set up Harrison Butker’s 49-yard, game-tying field goal as time expired to force overtime.

The Chiefs then staged an eight-play, 75-yard, game-winning drive, capped by Mahomes’ 8-yard TD pass to Kelce with 10 minutes, 45 seconds left in overtime.

With the win, the Chiefs advanced to face Cincinnati this Sunday (Jan. 30) at Arrowhead in the AFC conference championship game – their fourth straight conference championship game appearance and fourth straight time to host it. They lost their first appearance in January 2019 to New England in overtime, then defeated Tennessee in January 2020 en route to winning Super Bowl LIV and defeated Buffalo in January 2021 before falling to Tampa Bay in Super Bowl LV.

Cincinnati is making its first conference title game appearance since January 1989, when the Bengals defeated Buffalo to advance to Super Bowl XXIII. The Bengals lost that Super Bowl to San Francisco, the same team that had defeated them in Super Bowl XVI.

To get here, the Bengals secured the AFC North title in Week 17 – coincidentally, by defeating the Chiefs. Rallying from a 14-point deficit, Cincinnati won 34-31 at Paul Brown Stadium, with Evan McPherson booting the game-winning field goal as time expired.

The Bengals opened the playoffs with a 26-19 home victory over Las Vegas – their first playoff victory since January 1990. They then traveled to Tennessee and knocked off the top-seeded Titans, with McPherson kicking another game-winning field goal as time expired.

Cincinnati was considered the underdog against Tennessee. Bengals quarterback Joe Burrow told reporters afterward he was “tired of the underdog narrative” being used to characterize the Bengals – not just regarding the Tennessee game but their season overall.

“We’re a really, really good team,” Burrow said during his press conference. “We’re here to make noise.”

Burrow has completed 52 of 71 passes in his two playoff games, making him the first player in NFL history to complete at least 70% of his passes in his first two playoff games.

As azcentral.com is reporting, the Chiefs are favored Sunday, with ESPN giving them a 69.6% chance of winning and Five Thirty Eight.com setting their win probability at 81%. But Reid knows that those percentages mean nothing on game day.

“They are a good football team,” Reid told reporters. “We’ve got to do a better job all the way around. (When) they beat us, it wasn’t a fluke.”

Mahomes es “el ángel de la muerte” y asesta un golpe mortal a Buffalo

“Cuando sea sombrío, sé el ángel de la muerte”.

El entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, pronunció esas palabras el domingo (23 de enero) en el GEHA Field en el Arrowhead Stadium a su mariscal de campo titular, Patrick Mahomes II, como dijo Reid a los periodistas después de la victoria de Kansas City por 42-36 en tiempo extra sobre Buffalo en los playoffs de la AFC.

Reid le dio ese mensaje a Mahomes después de que el receptor abierto de Buffalo, Gabriel David, anotó un touchdown en un pase de Josh Allen para poner a los Bills arriba 36-33 con 13 segundos por jugarse en el último cuarto. Mahomes respondió completando pases al receptor abierto Tyreek Hill y al ala cerrada Travis Kelce para preparar el gol de campo de 49 yardas de Harrison Butker que empató el juego cuando el tiempo expiró para forzar el tiempo extra.

Luego, los Chiefs organizaron una serie ganadora de ocho jugadas y 75 yardas, coronada con un pase de TD de 8 yardas de Mahomes a Kelce con 10 minutos, 45 segundos restantes en el tiempo extra.

Con la victoria, los Chiefs avanzaron para enfrentarse a Cincinnati este domingo (30 de enero) en Arrowhead en el juego de campeonato de la conferencia de la AFC: su cuarta aparición consecutiva en un juego de campeonato de la conferencia y la cuarta vez consecutiva como anfitriones. Perdieron su primera aparición en enero de 2019 ante New England en tiempo extra, luego derrotaron a Tennessee en enero de 2020 en camino a ganar el Super Bowl LIV y derrotaron a Buffalo en enero de 2021 antes de caer ante Tampa Bay en el Super Bowl LV.

Cincinnati está haciendo su primera aparición en un juego por el título de la conferencia desde enero de 1989, cuando los Bengals derrotaron a Buffalo para avanzar al Super Bowl XXIII. Los Bengals perdieron ese Super Bowl ante San Francisco, el mismo equipo que los había derrotado en el Super Bowl XVI.

Para llegar aquí, los Bengals aseguraron el título de la AFC Norte en la Semana 17, casualmente, al derrotar a los Chiefs. Recuperándose de un déficit de 14 puntos, Cincinnati ganó 34-31 en el Paul Brown Stadium, con Evan McPherson anotando el gol de campo ganador del juego cuando el tiempo expiraba.

Los Bengals abrieron los playoffs con una victoria en casa por 26-19 sobre Las Vegas, su primera victoria en los playoffs desde enero de 1990. Luego viajaron a Tennessee y derrotaron a los sembrados número uno, los Titans, con McPherson pateando otro gol de campo ganador del juego cuando el tiempo expiró.

Cincinnati no era el favorito ante Tennessee. El mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, dijo a los periodistas después del partido que estaba “cansado de la narrativa de los perdedores” que se usaba para caracterizar a los Bengals, no sólo con respecto al juego de Tennessee sino a su temporada en general.

“Somos un muy, muy buen equipo”, dijo Burrow durante su conferencia de prensa. “Estamos aquí para hacer ruido”.

Burrow ha completado 52 de 71 pases en sus dos juegos de playoffs, lo que lo convierte en el primer jugador en la historia de la NFL en completar al menos el 70% de sus pases en sus primeros dos juegos de playoffs.

Como lo reporta azcentral.com, los Chiefs son los favoritos el domingo, con ESPN dándoles un 69,6% de posibilidades de ganar y FiveThirtyEight.com fijando su probabilidad de ganar en un 81%. Pero Reid sabe que esos porcentajes no significan nada el día del partido.

“Son un buen equipo de fútbol”, dijo Reid a los periodistas. “Tenemos que hacer un mejor trabajo en todos los sentidos. (Cuando) nos ganaron, no fue una casualidad”.