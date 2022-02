Voces Consulares: New birth certificates for the recognition of gender identity

By Alfonso Navarro-Bernachi

In regards to consular work we say that “documentation is the first act of protection” because proving that we are Mexicans and being able to identify ourselves as such makes daily life easier when living abroad.

Protection through consular services has been evolving in Mexico to enforce fundamental rights such as gender identity, which is the personal and internal conviction about a person’s gender, which may or may not correspond to the gender assigned when originally registered (first certificate).

For this reason, since last January 20, the consulates of Mexico abroad will be able to issue birth certificates to trans people, without the need for these nationals to travel to Mexico to carry out this procedure.

“We are talking about people whom today the Mexican government in the United States is freeing from semi-clandestine, permanent marginalization and all kinds of violence,” explained Foreign Minister Marcelo Ebrard at a ceremony to present new birth certificates recognizing gender identity at the Ministry of Foreign Affairs (SRE) in Mexico City.

Thus, the consuls of Mexico, acting as judges of the Civil Registry, will be able to issue a new birth certificate that recognizes gender identity.

A liberation, as Foreign Minister Ebrard has said, through a new proof of nationality document that protects the free development of personality, the right to privacy, recognition of legal identity, the right to a name and the right to identity, including of course the possibility of obtaining a passport and consular ID.

Previous impediments to accessing official documents for trans people deepened their condition of vulnerability, an effect that is contrary to the protection mandate of the SRE and the Mexican consulates.

We have come a long way to achieve privacy, simplicity, expeditiousness and adequate protection of gender identity through the issuance of a new birth certificate, including litigation, proposals from community and groups of trans people, as well as dialogue and study of the best legal practices, both in Mexico and in the Inter-American sphere.

This historic decision reaffirms the priority of procuring the broadest protection of the rights of Mexicans abroad through the 67 consulates and 80 embassies of Mexico, under the principle of non-discrimination, as provided by our Constitution and the Law of the Mexican Foreign Service.

Nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género

En el trabajo consular decimos que la “documentación es el primer acto de protección” porque probar que somos mexicanos y poder identificarnos como tales facilita la vida diaria cuando se vive en el exterior.

La protección a través de servicios consulares ha venido evolucionando en México para hacer efectivos derechos fundamentales como la identidad de género, que es la convicción personal e interna sobre el género de una persona, el cual puede corresponder o no, al sexo asignado cuando se le registró originalmente (acta primigenia).

Por eso, desde el pasado 20 de enero los consulados de México en el extranjero podrán expedir actas de nacimiento a personas trans, sin la necesidad de que connacionales viajen a México para realizar este trámite.

“Estamos hablando de personas a quienes hoy el Estado mexicano en los Estados Unidos les está liberando de una semiclandestinidad, de una marginación permanente y de todo tipo de violencias”, explicó el canciller Marcelo Ebrard en una ceremonia de entrega de nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Ciudad de México.

Así, los cónsules de México, en funciones de jueces del Registro Civil podrán expedir una nueva acta de nacimiento que reconozca la identidad de género.

Una liberación, como ha dicho el canciller Ebrard, a través de un nuevo documento probatorio de nacionalidad que protege el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho al nombre y el derecho a la identidad, incluyendo desde luego la posibilidad de obtener pasaporte y matrícula consular.

Antes, las dificultades en el acceso a documentos oficiales para personas trans profundizaban su condición de vulnerabilidad, efecto que es contrario al mandato de protección que tiene la SRE y los consulados mexicanos.

Se ha recorrido mucho para lograr privacidad, sencillez, rapidez y la adecuada protección de la identidad de género mediante la emisión de una nueva acta de nacimiento, incluyendo litigios, propuestas comunitarias y de grupos de personas trans, así como diálogo y estudio de las mejores prácticas jurídicas, tanto en México como en el plano Interamericano.

Esta decisión histórica reafirma la prioridad de procurar la protección más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior a través de los 67 consulados y 80 embajadas de México, bajo el principio de no discriminación, tal como lo prevé nuestra Constitución y la Ley del Servicio Exterior Mexicano.