Brissey shares heart attack story to create heart disease awareness

By Chara

To honor February as American Heart Month, Kansas City area resident Mindy Brissey is sharing her story to create greater awareness about heart disease.

Brissey, who is half-Irish, half-Mexican, is a single parent who worked while attending college and has her own consulting business. She was familiar with cancer awareness. Both of her parents had cancer. Her mother had breast cancer and died when Brissey was 10 years old.

Thus, Brissey regularly checked herself for cancer. She never thought, however, she might be at risk of developing heart disease.

Life changed her attitude.

“I started having symptoms of what could be best described as a heart attack,” Brissey said.

After Brissey had begun experiencing symptoms, she visited a doctor. She experienced fatigue, heart palpitations, an irregular heartbeat and chest aches, she said.

“Everything happened so quickly I almost didn’t have time to think about it as it was happening,” Brissey recalled. “Six days after the first appointment with the cardiologist, I had a stress test, then they attempted a stent and decided I needed open heart surgery instead.”

Although there was no family history of heart disease, Brissey learned there were some factors and behaviors that had led to her heart attack, she said. To feel better, she decided to quit smoking and lose weight. In addition, she joined a gym.

For Brissey, the recovery time was slow and long. Since then, she has developed a new lifestyle that includes an exercise routine and stress management.

“I feel grateful and lucky to be alive and that there is a reason and purpose that I am (here),” Brissey said. “One of those reasons is to use my experience and to share my story to educate women – specifically minority women and younger women – about heart disease.”

One fact about heart disease Brissey is sharing is something her cardiologist told her when she told him she had spent her adult life “thinking about breast cancer.” The cardiologist told her “heart disease kills more American women than all cancers combined,” she said.

“I was so stunned at his response that I asked him to repeat himself,” Brissey said. “I then told him that I considered myself a well-informed person and couldn’t believe I didn’t have any idea about this.”

To prevent or delay the onset of heart disease, Brissey suggests parents teach their children healthy eating habits and to exercise daily. In addition, she advises people to prioritize their health and learn ways to combat stress.

Brissey comparte su historia de un ataque al corazón para crear conciencia sobre las enfermedades del corazón

En honor al Mes Estadounidense del Corazón en febrero, Mindy Brissey, residente del área de Kansas City, comparte su historia para crear mayor conciencia sobre las enfermedades del corazón.

Brissey, mitad irlandesa, mitad mexicana, es una madre soltera que trabajó mientras asistía a la universidad y tiene su propio negocio de consultoría. Ella estaba familiarizada con el cáncer. Ambos padres tuvieron cáncer. Su madre tuvo cáncer de mama y murió cuando Brissey tenía 10 años.

Por eso, Brissey se revisaba regularmente para detectar cáncer. Sin embargo, nunca pensó que podría estar en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.

La vida cambió su actitud.

“Comencé a tener síntomas de lo que podría describirse mejor como un ataque al corazón”, dijo Brissey.

Después de que Brissey comenzó a tener síntomas, visitó a un médico. Se fatiga, palpitaciones cardíacas, latidos cardíacos irregulares y dolores en el pecho, dijo.

“Todo sucedió tan rápido que casi no tuve tiempo de pensar en cómo estaba sucediendo”, recordó Brissey. “Seis días después de la primera cita con el cardiólogo, me hicieron una prueba de esfuerzo, luego intentaron colocarme un stent y decidieron que necesitaba una cirugía a corazón abierto”.

Aunque no había antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, Brissey se enteró de que había algunos factores y comportamientos que la habían llevado a sufrir un ataque cardíaco, dijo. Para sentirse mejor, decidió dejar de fumar y perder peso. Además, se inscribió en un gimnasio.

Para Brissey, el tiempo de recuperación fue lento y largo. Desde entonces, ha desarrollado un nuevo estilo de vida que incluye una rutina de ejercicios y manejo del estrés.

“Me siento agradecida y afortunada de estar viva y de que hay una razón y un propósito por el que estoy (aquí)”, dijo Brissey. “Una de esas razones es usar mi experiencia y compartir mi historia para educar a las mujeres, específicamente a las mujeres pertenecientes a minorías y a las más jóvenes, sobre las enfermedades cardíacas”.

Un hecho sobre la enfermedad cardíaca que Brissey comparte es algo que su cardiólogo le dijo cuando le dijo que había pasado su vida adulta “pensando en el cáncer de mama”. El cardiólogo le dijo que “las enfermedades cardíacas matan a más mujeres estadounidenses que todos los cánceres combinados”, dijo.

“Estaba tan atónita por su respuesta que le pedí que lo repitiera”, dijo Brissey. “Entonces le dije que me consideraba una persona bien informada y que no podía creer que no tenía idea de esto”.

Para prevenir o retrasar la aparición de enfermedades cardíacas, Brissey sugiere que los padres enseñen a sus hijos hábitos alimenticios saludables y que hagan ejercicio todos los días. Además, aconseja a las personas que prioricen su salud y aprendan formas de combatir el estrés.