Longtime leader encourages young Latinos to join LULAC council

By Roberta Pardo

Rudy Padilla is trying to get younger Latinos involved in the community.

“I see there is a lack of young Hispanic leaders in the area,” Padilla said.

In August 2021, Padilla started a chapter of the League of United Latin American Citizens (LULAC) in Shawnee, Kansas. LULAC — the largest and oldest Hispanic membership organization in the country — is a volunteer-based organization that empowers Latinos and builds strong Latino communities.

Since the council was created, Padilla’s main mission as council president has been to get in contact with other organizations to highlight the contributions of Hispanic Americans.

“We are in contact with three Johnson County commissioners, the Shawnee Mission School District and the League of Women Voters to bring more awareness of the many contributions of the Hispanic American,” he said.

Padilla, 80, has decades of experience serving his community. He was 32 when he first joined a community organization after being invited to join a then-new national organization called Incorporated Mexican American Government Employees.

In the past several years, Padilla said he has been “very concerned” about the lack of active Kansas City area Hispanic organizations. What is more concerning to him, however, is that few are interested in joining. Case in point, it took him a year to find enough people to open the Shawnee Mission LULAC council.

Born in Bonner Springs, Kansas, Padilla is ready to retire, but he fears there is not anyone to take over.

“There is no one doing anything in Kansas City, so that’s why I keep going,” he said. “I wish a young Latino leader would show up.”

Padilla hopes people reading this article will want to learn more and join the council. He encourages people to contact him at opkansas@swbell.net.

Rudy Padilla alienta a los jóvenes latinos a unirse al consejo de LULAC

Rudy Padilla está tratando de involucrar a los jóvenes latinos en la comunidad.

“Veo que faltan jóvenes líderes hispanos en el área”, dijo.

En agosto de 2021, Padilla inició una sede de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Shawnee, Kansas. LULAC, la organización de membresía hispana más grande y antigua del país, es una organización de voluntarios que empodera a los latinos y construye comunidades latinas fuertes.

Desde que se creó el consejo, la principal misión de Padilla como presidente del consejo ha sido ponerse en contacto con otras organizaciones para resaltar las contribuciones de los hispanoamericanos.

“Estamos en contacto con tres comisionados del condado de Johnson, el distrito escolar de Shawnee Mission y la Liga de Mujeres Votantes para generar más conciencia sobre las muchas contribuciones de los hispanoamericanos”, dijo.

Padilla, de 80 años, tiene décadas de experiencia sirviendo a su comunidad. Tenía 32 años cuando se unió por primera vez a una organización comunitaria después de haber sido invitado a unirse a una entonces nueva organización nacional llamada Incorporated Mexican American Government Employees.

En los últimos años, Padilla dijo que ha estado “muy preocupado” por la falta de organizaciones hispanas activas en el área de Kansas City. Sin embargo, lo que más le preocupa es que pocos están interesados en unirse. Por ejemplo, le tomó un año encontrar suficientes personas para abrir el consejo LULAC de Shawnee Mission.

Nacido en Bonner Springs, Kansas, Padilla está listo para retirarse, pero teme que no haya nadie que lo reemplace.

“Nadie está haciendo nada en Kansas City, por eso sigo adelante”, dijo. “Ojalá apareciera un joven líder latino”.

Padilla espera que las personas que lean este artículo quieran aprender más y unirse al consejo. Alienta a las personas a contactarlo en opkansas@swbell.net.