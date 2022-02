Side effects of meds can include heart troubles, Merlo cautions

By Tere Siqueira

Common medications can cause heart problems, as Luis Merlo will attest.

Merlo, a Kansas City area resident and a native of Mexico, is Dos Mundos’ graphic designer. In honor of February as American Heart Month, Merlo has agreed to share his story.

At age 19, Merlo ended up in the hospital because of severe discomfort. This was the first time he had experienced high blood pressure. Doctors did not follow up on his case because they attributed it to the natural changes of adolescence.

Then, at age 23, Merlo experienced the same symptoms again and was diagnosed with hypertension – a condition that has had him taking medication for the past 20 years. Unable to control the disease, doctors increased the dosage. Merlo went so far as to take three pills a day to maintain his blood pressure. Doctors have not found the root cause of his disease.

During a 2017 routine medical visit, a doctor questioned Merlo about the aggressive dosage of his blood pressure medication at such a young age. He was switched to a different treatment and prescribed less harmful medicines to protect his heart.

This was the first time Merlo had heard about the link between blood pressure medicine and heart damage.

But despite the medications’ damage to his heart, Merlo cannot stop taking them because of his chronic hypertension. He is accompanying his medication treatment with acupuncture and is starting an intermittent diet he hopes will help him improve his health and gradually reduce his blood pressure.

Merlo also hopes that others will be careful with their medication intake. And as someone who exercises, and avoids drinking and smoking, he hopes others will understand the importance of a healthy lifestyle.

Merlo recommends that others with hypertension seek treatment methods beyond medication. In addition, he encourages them to be careful, take seriously the side effects that medications can cause and closely monitor the health of other organs when taking treatments for any chronic condition.

Recently, a cardiologist diagnosed a condition in which some parts of Merlo’s heart appear thicker than others. Health experts explain that heart and blood vessels are more susceptible to damage after age 65.

Merlo is 43.

Efectos de los medicamentos pueden incluir problemas cardíacos, advierte Merlo

Los medicamentos comunes pueden causar problemas cardíacos, como lo atestigua Luis Merlo.

Merlo, residente del área de Kansas City y nativo de México, es el diseñador gráfico de Dos Mundos. En honor a febrero como el American Heart Month, Merlo accedió a compartir su historia.

A los 19 años, Merlo terminó en el hospital por fuertes molestias. Esta fue la primera vez que experimentó presión arterial alta. Los médicos no dieron seguimiento a su caso porque lo atribuyeron a los cambios naturales de la adolescencia.

Luego, a los 23 años, Merlo volvió a experimentar los mismos síntomas y le diagnosticaron hipertensión, una afección que lo ha obligado a tomar medicamentos durante los últimos 20 años. Incapaces de controlar la enfermedad, los médicos aumentaron la dosis. Merlo llegó a tomar tres pastillas al día para mantener su presión arterial. Los médicos no han encontrado la causa raíz de su enfermedad.

Durante una visita médica de rutina en el 2017, un médico le preguntó a Merlo sobre la agresiva dosis de su medicamento para la presión arterial a una edad tan temprana. Lo cambiaron a un tratamiento diferente y le recetaron medicamentos menos dañinos para proteger su corazón.

Esta fue la primera vez que Merlo escuchó sobre el vínculo entre los medicamentos para la presión arterial y el daño cardíaco.

Pero a pesar del daño que los medicamentos causan a su corazón, Merlo no puede dejar de tomarlos debido a su hipertensión crónica. Ahora esta acompañando su tratamiento con acupuntura e iniciando una dieta intermitente que espera le ayude a mejorar su salud y reducir gradualmente su presión arterial.

Merlo también espera que los demás tengan cuidado con la ingesta de medicamentos. Y como alguien que hace ejercicio y evita beber y fumar, espera que los demás entiendan la importancia de un estilo de vida saludable.

Merlo recomienda que otras personas con hipertensión busquen métodos de tratamiento más allá de la medicación. Además, los alienta a tener cuidado, tomar en serio los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar y monitorear de cerca la salud de otros órganos cuando toman tratamientos para cualquier condición crónica.

Recientemente, un cardiólogo diagnosticó una afección en la que algunas partes del corazón de Merlo parecen más gruesas que otras. Los expertos en salud explican que el corazón y los vasos sanguíneos son más susceptibles al daño después de los 65 años. Merlo tiene 43 años.