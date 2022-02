Area offers multiple resources for treating eating disorders

By Tere Siqueira

Eating disorders affect people of all backgrounds and body types, including in the Kansas City area.

In observance of National Eating Disorders Awareness Week (Feb. 21-27), we at Dos Mundos offer the following counseling, treatment and recovery resources available to area residents:

*The Eating Disorders Center at Children’s Mercy: The area’s only eating disorder treatment center designed solely for children, adolescents and families offers treatment for anorexia nervosa, bulimia nervosa and related disorders. New patients must be 16 years old or younger. Services are provided in Spanish and English.

For questions or more information, call (913) 696-5070 or visit https://www.childrensmercy.org/departments-and-clinics/eating-disorders-center/.

*EDCare: This Overland Park, Kansas-based eating disorder treatment program offers individualized, multidisciplinary care. EDCare also offers an adolescent outpatient program during after-school hours for ages 13-17.

For questions or more information, call (913) 703-5221 or visit https://eatingdisorder.care.

*McCallum Place: An acclaimed eating disorder treatment center for pre-adolescents, adolescents, adults and athletes, McCallum’s services include onsite medical and psychiatric treatment. It has locations in Overland Park and St. Louis.

For questions or more information, call 1-(855)-401-3064 or visit https://www.mccallumplace.com/.

*National Eating Disorders Association (NEDA): A non-profit organization focused on helping individuals and families affected by eating disorders, the NEDA’s resources include an eating disorder helpline 11 a.m.-9 p.m. Monday-Thursday and 11 a.m.-5 p.m. Fridays. The NEDA also offers a helpline chat service 9 a.m.-9 p.m. Monday-Thursday and 9 a.m.-5 p.m. Fridays.

For questions or more information, call 1-(800)-931-2237 or visit https://www.nationaleatingdisorders.org/.

*National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders (NAD): The NAD provides free peer support services to those struggling with eating disorders. Its services include a helpline, a treatment directory of its support groups and mentorship.

For questions or more information, call (312) 262-6897 or visit https://anad.org/. To reach the helpline, call 1-(888)-375-7767

Kansas City cuenta con multiples recursos para los trastornos alimenticios

Los trastornos alimenticio afectan a personas sin importar su origen o tipo de cuerpo. Con motivo de la Semana Nacional de Concienciación sobre los Trastornos Alimentarios (del 21 al 27 de febrero), en Dos Mundos ofrecemos los siguientes recursos de asesoramiento, tratamiento y recuperación disponibles para los residentes de la zona:

*The Eating Disorders Center en Children’s Mercy: El único centro de tratamiento de trastornos alimentarios en la región de Kansas City que se enfoca completamente en niños, adolescentes y familias ofrece tratamiento para niños con anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o trastornos alimentarios relacionados. Los pacientes nuevos deben tener 16 años o menos. Los servicios se brindan a las familias tanto en español como en inglés.

Para preguntas o más información sobre su programa, llame al (913) 696-5070 o visite https://www.childrensmercy.org/departments-and-clinics/eating-disorders-center/.

*EDCare: Este programa de tratamiento de trastornos alimenticios con sede en Overland Park, Kansas, ofrece atención individualizada y multidisciplinaria. EDCare también ofrece un programa ambulatorio para adolescentes en horario extraescolar para edades entre 13 y 17 años.

Para preguntas o más información, llame al (913) 703-5221 o visite https://eatingdisorder.care.

*McCallum Place: Un aclamado centro de tratamiento de trastornos alimenticios para preadolescentes, adolescentes, adultos y atletas, los servicios de McCallum incluyen tratamiento médico y psiquiátrico. Tiene sedes en Overland Park y St. Louis.

Para preguntas o más información, llame al 1-(855)-401-3064 o visite https://www.mccallumplace.com/.