Where to Find COVID Vaccinations in Wyandotte County

The Unified Government Public Health Department (UGPHD) wants to remind Wyandotte County residents there are several locations where they can find free COVID vaccines. Free vaccinations are available for anyone 5 years or older, including booster shots for those 12 and older. Vaccinations are provided regardless of anyone’s immigration status, and no insurance is needed.

UG Public Health Department

COVID vaccines are available by appointment only for anyone five years and older at the UGPHD department at 619 Ann Avenue in KCK. Appointments are available Monday through Thursday from 9 a.m. to 4 p.m. Call (913) 573-8855 to make an appointment.

UGPHD Kmart Facility

COVID vaccinations are also available at the former Kmart facility at 7836 State Avenue in KCK on Fridays only, from noon to 6 p.m. March hours at the Kmart facility are yet to be determined.

To find other locations where COVID vaccines are available visit Vaccines.gov. You can also check with local pharmacies and healthcare providers such as Vibrant Health or Swope Health, and watch social media for updates on pop-up vaccination and testing events from these organizations and others in the community. You can also find additional information at WycoVaccines.org.

If you need transportation assistance, contact COVIDtransportation@wycokck.org to fill out a request form. Remember, COVID vaccinations are always free, and they are provided regardless of the patient’s immigration status, with no insurance needed.

Other Health Services Available

In addition to COVID vaccinations, many other health services are available at the Unified Government Public Health Department location on Ann Avenue. These services include:

*Breast and cervical health

*Family planning

*Laboratory services

*Nutritional counseling

*Free prenatal classes & schedules

*Prenatal and maternal health services

*WIC (Women, Infants, Children) program services

For more information on any of these services visit wycokck.org/departments/health, call (913) 573-8855 or call 3-1-1.

Community Calendar

Here are details on upcoming COVID-19 vaccination and testing events in our community:

*Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of February. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed.

*The Kansas City, KS Public School District is hosting two “Strikeout COVID” vaccination clinics:

Gloria Willis Middle School, located at 1735 N 64 Terrace in KCK, on Wednesday, February 23rd from 4-6 p.m. First and second doses are offered. The child’s parent and/or guardian must accompany them, and masks are required.

Thursday, March 3rd at Central Middle School at 925 Ivandale Street in KCK, from 4-6 p.m.

First and second doses are offered. The child’s parent and/or guardian must accompany them, and masks are required.

Note: vaccines at these Strikeout COVID events are only available for children ages 5-11. To find vaccine sites for people ages 12 and older visit vaccines.gov.

Dónde encontrar vacunas contra el COVID en el condado de Wyandotte

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) quiere recordar a los residentes del condado de Wyandotte que hay varios lugares donde pueden encontrar vacunas contra el COVID gratis. Las vacunas gratuitas están disponibles para cualquier persona mayor de 5 años, incluidas las vacunas de refuerzo para los mayores de 12 años. Las vacunas se proporcionan independientemente del estado migratorio de cualquier persona y no se necesita seguro.

Departamento de Salud Pública del UG

Las vacunas contra el COVID están disponibles sólo con cita previa para cualquier persona de cinco años o más en el departamento del UGPHD en 619 Ann Avenue en KCK. Las citas están disponibles de lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m. Llame al (913) 573-8855 para hacer una cita.

Kmart

Las vacunas contra el COVID también están disponibles en las antiguas instalaciones de Kmart en 7836 State Avenue en KCK sólo los viernes, desde el mediodía hasta las 6 p.m. Las horas de marzo en las instalaciones de Kmart aún no se han determinado.

Para encontrar otros lugares donde las vacunas contra el COVID están disponibles, visite Vaccines.gov. También puede consultar con las farmacias locales y los proveedores de atención médica, como Vibrant Health o Swope Health, y ver las redes sociales para obtener actualizaciones sobre eventos emergentes de vacunación y pruebas de estas organizaciones y otras en la comunidad. También puede encontrar información adicional en WycoVaccines.org.

Si necesita asistencia con el transporte, comuníquese con COVIDtransportation@wycokck.org para completar un formulario de solicitud. Recuerde, las vacunas COVID siempre son gratuitas y se brindan independientemente del estado migratorio del paciente, sin necesidad de seguro.

Otros servicios de salud disponibles

Además de las vacunas contra el COVID, muchos otros servicios de salud están disponibles en la ubicación del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado en Ann Avenue. Estos servicios incluyen:

*Salud mamaria y cervical

*Planificación familiar

*Servicios de laboratorio

*Asesoramiento nutricional

*Clases prenatales gratis

*Servicios de salud prenatal y materna

*Servicios del programa WIC (mujeres, bebés, niños)

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, visite wycokck.org/departments/health, llame al (913) 573-8855 o llame al 3-1-1.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos de vacunación y pruebas de COVID-19 en nuestra comunidad:

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas de COVID todos los lunes hasta finales de febrero. El horario es los lunes de 8 a.m. a 1 p.m. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita.

*El Distrito de Escuelas Públicas de Kansas City, KS, está organizando dos clínicas de vacunación como parte de su programa “Para acabar con el COVID”:

—Escuela Intermedia Gloria Willis, ubicada en 1735 N 64 Terrace en KCK, el miércoles 23 de febrero de 4 a 6 p.m. Se ofrecen primera y segunda dosis. Los padres y/o tutores del niño deben acompañarlos y se requieren máscaras.

—Jueves, 3 de marzo en Central Middle School en 925 Ivandale Street en KCK, de 4 a 6 p.m.

—Se ofrecen primera y segunda dosis. Los padres y/o tutores del niño deben acompañarlos y se requieren máscaras.

—Nota: las vacunas en estos eventos Strikeout COVID solo están disponibles para niños de 5 a 11 años. Para encontrar sitios de vacunas para personas mayores de 12 años, visite vacunas.gov.