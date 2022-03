Ukraine under fire

By Chara

At press time, Russia was continuing intense attacks against Kyiv and Kharviv in the seventh day of its invasion of Ukraine.

A convoy of Russian armored vehicles was advancing toward Kyiv, the Ukrainian capital, multiple media outlets reported Tuesday morning (March 1). Ukrainians are reportedly defending their cities with everything they have, with President Volodymyr Zelensky promising the country will not surrender.

Russia’s attack on Ukraine began Feb. 24. Russian President Vladimir Putin gave a televised address announcing the invasion. Several cities reported being hit by missiles while Russian troops moved across the Russian-Ukrainian border.

On Monday (Feb. 28), Putin announced he had activated Russia’s nuclear force. But experts agree he might not use it, interpreting the decision instead as a message by Putin to NATO and the United States to stay out of the war.

NATO has imposed several economic sanctions against Russia, but the organization has said it will not send military personnel.

Putin said his plans do not include occupation, but rather, “demilitarization and denazification of” the Eastern European country, The New York Times and other media outlets reported.

In addition, Putin claimed to be on a quest to end genocide against Russian speakers in the Donbas region. On Feb. 23, he announced the need for a military operation to protect Donbas civilians – two days after Russia’s recognition of the Donetsk and Luhansk provinces and Putin’s decision to send forces there.

Putin has provided no proof of genocide in Ukraine, a country led by a Jewish president.

Since the invasion began, more than 500,000 people have fled the country. News outlets are reporting miles-long lines at checkpoints at Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Moldova – five of seven countries that border Ukraine, with Russia and Belarus being the other two. Others have sought shelter in bunkers and train stations.

The invasion reflects growing international tensions since 1991, when the USSR was dissolved and 15 independent republics were formed. One republic was Ukraine, a country divided among people interested in embracing Western ideals and people who want to maintain strong ties with Russia.

The first armed conflict of the post-USSR era in Ukraine occurred in 2014, when the then-Ukrainian president, pro-Russian Viktor Yanukovich, was overthrown after a series of protests by people wanted greater economic ties to the European Union. Yanukovich fled, with Putin intervening by sending troops to the Crimea. Putin justified the intervention by claiming he was protecting the rights of Russians and Russian speakers in Crimea.

According to Wikipedia, there is disagreement over whether Russia or Ukraine owns Crimea, with Russia having annexed the peninsula, but the United Nations recognizing it as still being a part of Ukraine.

Also in 2014, violence erupted in eastern Ukraine after pro-Russian separatists held referendums to declare Donetsk and Luhansk independent republics. Since then, more than 14,000 people have died from the conflict, the Canadian Broadcasting Corp. and other media outlets have reported.

Threats of more violence in Ukraine emerged at the end of 2021, when Russia started to deploy large numbers of Russian troops close to the Ukrainian. The Kremlin, however, denied plans of an attack.

Ucrania bajo fuego

Al cierre de esta edición, Rusia continuaba con intensos ataques contra Kyiv y Kharviv en el séptimo día de su invasión de Ucrania.

Un convoy de vehículos blindados rusos avanzaba hacia Kiev, la capital de Ucrania, reportaron varios medios de comunicación el martes por la mañana (1 de marzo). Según los reportes, los ucranianos defienden sus ciudades con todo lo que tienen, y el presidente Volodymyr Zelensky promete que el país no se rendirá.

El ataque de Rusia a Ucrania comenzó el 24 de febrero. El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció un discurso televisado anunciando la invasión. Varias ciudades informaron haber sido alcanzadas por misiles mientras las tropas rusas cruzaban la frontera entre Rusia y Ucrania.

El lunes (28 de febrero), Putin anunció que había activado la fuerza nuclear de Rusia. Pero los expertos están de acuerdo en que podría no usarlo, interpretando la decisión como un mensaje de Putin a la OTAN y Estados Unidos para que se mantengan al margen de la guerra.

La OTAN ha impuesto varias sanciones económicas contra Rusia, pero la organización ha dicho que no enviará personal militar.

Putin dijo que sus planes no incluyen la ocupación, sino más bien la “desmilitarización y desnazificación” del país de Europa del Este, reportaron The New York Times y otros medios de comunicación.

Además, Putin afirmó estar en una búsqueda para poner fin al genocidio contra los hablantes de ruso en la región de Donbas. El 23 de febrero, anunció la necesidad de una operación militar para proteger a los civiles de Donbas, dos días después del reconocimiento por parte de Rusia de las provincias de Donetsk y Luhansk y la decisión de Putin de enviar fuerzas allí.

Putin no ha proporcionado pruebas de genocidio en Ucrania, un país dirigido por un presidente judío.

Desde que comenzó la invasión, más de 500,000 personas han huido del país. Los medios de comunicación reportan filas de millas de largo en los puestos de control en Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia, cinco de los siete países que limitan con Ucrania, con Rusia y Bielorrusia siendo los otros dos. Otros han buscado refugio en búnkeres y estaciones de tren.

La invasión refleja las crecientes tensiones internacionales desde 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y se formaron 15 repúblicas independientes. Una república fue Ucrania, un país dividido entre personas interesadas en abrazar los ideales occidentales y personas que quieren mantener fuertes lazos con Rusia.

El primer conflicto armado de la era post-Unión Soviética en Ucrania ocurrió en 2014, cuando el entonces presidente ucraniano, el prorruso Viktor Yanukovich, fue derrocado luego de una serie de protestas de personas que querían mayores lazos económicos con la Unión Europea. Yanukovich huyó, con la intervención de Putin enviando tropas a Crimea. Putin justificó la intervención alegando que estaba protegiendo los derechos de los rusos y los rusohablantes en Crimea.

Según Wikipedia, existe un desacuerdo sobre si Rusia o Ucrania son propietarias de Crimea, ya que Rusia se anexó la península, pero las Naciones Unidas la reconocen como parte de Ucrania.

También en 2014, estalló la violencia en el este de Ucrania después de que los separatistas pro-rusos celebraran referéndums para declarar a Donetsk y Luhansk repúblicas independientes. Desde entonces, más de 14,000 personas han muerto a causa del conflicto, reportaron Canadian Broadcasting Corp. y otros medios de comunicación.

Las amenazas de más violencia en Ucrania surgieron a fines de 2021, cuando Rusia comenzó a desplegar un gran número de tropas rusas cerca de Ucrania. El Kremlin, sin embargo, negó los planes de ataque.