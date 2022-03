Editorial: Voting in mid-term elections

With spring break in the rearview mirror, families are shifting attention to summer vacation. With spring officially here as of last Sunday, such chores as spring lawncare, garden-related activities and seasonal cleaning are pressing. Americans at the moment are preoccupied with steadily climbing consumer costs. A key inflation measure last month rose to a level not seen since January 1982, CNN.com reported March 10. America, like much of the world is transfixed by the unspeakable horrors unfolding by the minute in Ukraine.

On a lighter note, Easter’s just a little over three weeks away; the Major League Baseball lockout is over, and spring training is underway; the 2022 Major League Soccer season is in progress, and Sporting KC will face Real Salt Lake this Saturday at Children’s Mercy Park in KCK; and, Worlds of Fun, Kansas City’s amusement park opens next month.

With the deadline for filing tax returns less than a month away, last-minute filers are likely accelerating the process of either applying for an extension or preparing to file soon.

The midterm elections are so far off, that they’re doubtless absent from the minds of most voters right now. In Kansas and Missouri, the primary election is Aug. 2 — about four months away; the general election is Nov. 8 — roughly seven months off. Nevertheless, here’s why it isn’t too early to think about the upcoming elections and verify registration status or update voter registration information. The last day to register to vote in the Kansas and Missouri primaries respectively is July 12 and July 6. Residents can register online, by mail or in person at the local election office. Missouri residents who will be 18 by the election can register to vote at age 17 ½. The only requirement for Kansas residents to register is that they turn 18 before Election Day. To be eligible to register, residents must be U.S. citizens. Individuals whose name or address has changed since the last election must re-register using the new name or new address. Better sooner than later.

Aug. 2 and Nov. 8 may seem to be safely distant now in late March, but verifying registration status, updating voter registration information or re-registering if required leaves us time to familiarize ourselves with the candidates and ballot measures.

Nota bene:

Missourians can read more or register online at https://www.sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/register

Kansans can read more or register online at https://sos.ks.gov/forms/elections/2022-Election-Information.pdf

Votar en las elecciones intermedias

Con las vacaciones de primavera en el retrovisor, las familias están cambiando su atención a las vacaciones de verano. Con la llegada oficial de la primavera a partir del domingo pasado, tareas tales como el cuidado del césped primaveral, las actividades relacionadas con el jardín y la limpieza estacional son apremiantes. Los estadounidenses en este momento están preocupados por el aumento constante de los costos de los consumidores. Una medida clave de la inflación el mes pasado subió a un nivel no visto desde enero de 1982, reportó CNN.com el 10 de marzo. Estados Unidos, como gran parte del mundo, está paralizado por los horrores indescriptibles que se desarrollan minuto a minuto en Ucrania.

En una nota más ligera, la Pascua está a poco más de tres semanas; el cierre patronal de las Grandes Ligas de Béisbol ha terminado y los entrenamientos de primavera están en marcha; la temporada 2022 de la Major League Soccer está en curso y Sporting KC se enfrentará a Real Salt Lake este sábado en Children›s Mercy Park en KCK; y Worlds of Fun, el parque de diversiones de Kansas City abre el próximo mes.

Con la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos a menos de un mes, es probable que los contribuyentes de última hora estén acelerando el proceso de solicitar una extensión o prepararse para presentarla pronto.

Las elecciones intermedias están tan lejos que, sin duda, están ausentes en la mente de la mayoría de los votantes en este momento. En Kansas y Missouri, la elección primaria es el 2 de agosto, dentro de unos cuatro meses; las elecciones generales son el 8 de noviembre, aproximadamente dentro de siete meses. Sin embargo, he aquí por qué no es demasiado pronto para pensar en las próximas elecciones y verificar el estado del registro o actualizar la información del registro de votantes. El último día para registrarse para votar en las primarias de Kansas y Missouri, respectivamente, es el 12 y el 6 de julio, respectivamente. Los residentes pueden registrarse en línea, por correo o en persona en la oficina electoral local. Los residentes de Missouri que tengan 18 años para la elección pueden registrarse para votar a los 17 años y medio. El único requisito para que los residentes de Kansas se registren es que cumplan 18 años antes del día de las elecciones. Para ser elegible para registrarse, los residentes deben ser ciudadanos estadounidenses. Las personas cuyo nombre o dirección ha cambiado desde la última elección deben volver a registrarse con el nuevo nombre o nueva dirección. Es mejor hacerlo lo más temprano posible.

El 2 de agosto y el 8 de noviembre pueden parecer lejos ahora a finales de marzo, pero verificar su estado de registro, actualizar su información del registro de votantes o volver a registrarse si es necesario nos deja tiempo para familiarizarnos con los candidatos y las medidas electorales.

Nota bene:

Los residentes de Missouri pueden leer más o registrarse en línea en https://www.sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/register.

Los residentes de Kansas pueden leer más o registrarse en línea en https://sos.ks.gov/forms/elections/2022-Election-Information.pdf.