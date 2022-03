Voces Consulares: IME Becas 

In the last 17 years, Mexico has cultivated and developed an innovative program to help raise the level of education of the Mexican and Mexican-origin population in the United States, within a broader strategy of strengthening our diverse communities in this country.

Operated by the Institute for Mexicans Abroad (IME, for its acronym in Spanish) of the Secretariat of Foreign Affairs of Mexico, each year the IME-Becas program grants a global amount of about 750,000 to one million dollars (depending on the rate of exchange) to 50 consular offices in the United States, to support students in high school and higher education, as well as adult education.

The IME-Becas 2022 application period is open from March 22 to May 6. Potential beneficiaries are universities, community colleges, university extension programs, technological education, specific courses (including online courses).

Regarding the adult education programs, scholarships can go toward elementary and junior high school literacy courses, GED, HiSET, computer skills courses, job training, and classes of English as a second language (ESL) and employment training.

A local committee formed by three people recognized for their educational or community outreach work, will analyze the proposals and approve the allocation of IME-Scholarship funds of the Consulate of Mexico in Kansas City to the winning institutions in Kansas, Missouri and the western part of Oklahoma.

If you are interested in IME-Becas or know someone who could benefit, talk to your school, community college, adult training center or university to make them aware of our call and consider submitting proposals.

Between 2017 and 2019, IME-Becas benefited more than 120 students in Kansas and Missouri by granting 100 thousand dollars, an amount that was marched with an equal or greater amount by the 16 participating institutions in that period, according to the mechanism of «matching funds», provided for in the guidelines.

After two years of instability due to the harshest effects of the pandemic, in 2022 we will resume this educational scholarship program.

With innovation, resources, and alliances with educational institutions, we reaffirm our commitment to serve, protect, and approach Mexican women and men and their families abroad with actions and programs that contribute to their strengthening and well-being.

The IME-Becas 2022 local call can be found at: https://bit.ly/3imiIk0 or on our social networks @ConsulMexKan.

En los últimos 17 años, México ha cultivado y desarrollado un novedoso programa para contribuir a elevar el nivel de educación de la población mexicana y de origen mexicano en Estados Unidos, dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de nuestras diversas comunidades en este país.

Operado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la cancillería mexicana, el programa IME-Becas asigna cada año un monto global de entre 750 mil y un millón de dólares (dependiendo el tipo de cambio) a 50 oficinas consulares en Estados Unidos, para apoyar a estudiantes de educación media superior y superior, así como a educación para personas adultas.

La convocatoria IME-Becas 2022 está abierta del 22 de marzo al 6 de mayo. Sus posibles beneficiarios son universidades, colegios comunitarios, programas de extensión universitaria, educación tecnológica, cursos específicos (incluyendo cursos en línea).

En el caso de programas de educación para adultos, las becas pueden destinarse a alfabetización, primaria, secundaria, examen general de desarrollo educativo (GED por sus siglas en inglés), HiSET, capacitación en computación, capacitación laboral, y clases de inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés) y educación para el trabajo.

Un comité local integrado por tres personas reconocidas por su labor educativa o comunitaria, analizará las propuestas y aprobará la entrega de fondos IME-Becas del Consulado de México en Kansas City a las instituciones ganadoras en Kansas, Missouri y la parte oeste de Oklahoma.

Si usted está interesado en IME-Becas o conoce a alguien que podría beneficiarse, hable con su escuela, colegio comunitario, centro de capacitación para adultos o universidad para que conozcan nuestra convocatoria y consideren enviar propuestas.

Entre 2017 y 2019 IME-Becas benefició a más de 120 estudiantes en Kansas y Missouri otorgando 100 mil dólares, monto que fue complementado con una cantidad igual o superior por las 16 instituciones participantes en ese periodo, según el mecanismo de “matching funds” o fondos complementarios, previsto en la convocatoria.

Tras dos años de inestabilidad por los efectos más duros de la pandemia, en 2022 reanudamos este programa de becas educativas.

Con innovación, recursos y alianzas con instituciones educativas reafirmamos el compromiso de servir, proteger y acercarnos a mexicanas y mexicanos y sus familias en el exterior con acciones y programas que contribuyan a su fortalecimiento y bienestar.

La convocatoria local IME-Becas 2022 la puede consultar en: https://bit.ly/3N7LiDM o en nuestras redes sociales @ConsulMexKan.