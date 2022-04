More Information on Second COVID-19 Booster Shots from the Unified Government Public Health Department

Last week the U.S. Food & Drug Administration (FDA) announced that it had authorized an additional booster dose of either the Pfizer-BioNTech or Moderna vaccine for older people and certain immunocompromised individuals.

“This means that a second booster shot of protection against the COVID-19 virus is now available to populations at higher risk for a more severe infection from the virus,” said Dr. Allen Greiner, Chief Medical Officer with the Unified Government Public Health Department.

The Unified Government Public Health Department (UGPHD) is providing additional information on who is eligible for second booster doses of the Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 vaccine and where to get those additional doses in Wyandotte County.

According to the FDA statement issued last week, “emerging evidence suggests that a second booster dose of an mRNA COVID-19 vaccine improves protection against severe COVID-19 infections and is not associated with new safety concerns.”

Who is eligible for a second booster shot now:

Individuals 50 years of age and older, at least 4 months after they received their first booster shot of any authorized or approved COVID-19 vaccine.

Individuals 12 years of age and older with certain kinds of immunocompromise can receive a second booster shot of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, at least 4 months after they received their first booster dose of any authorized or approved COVID-19 vaccine.

These are people who have undergone solid organ transplantation, are receiving treatment for solid tumor or blood cancers, or who are living with conditions that are considered to have an equivalent level of immunocompromise.

Individuals 18 years of age and older can get a second booster shot of the Moderna COVID-19 vaccine if they have the same certain immunocompromise.

Individuals 18 years of age and older who received a primary vaccine and booster dose of Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 vaccine at least 4 months ago may now receive a second booster dose using an mRNA COVID-19 vaccine.

About the Decision

The FDA based its recommendation upon current evidence, which suggests some waning of protection over time against serious infections from COVID-19 in older and immunocompromised individuals.

The action taken by FDA on Tuesday only applies to the Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines. The agency said it will continue to evaluate data and information as it becomes available when considering the potential use of a second booster shot in other age groups.

Second Booster Shots in Wyandotte County

Second booster shots will be available at the Unified Government Public Health Department at 619 Ann Avenue. Same day appointments are also available. Call

(913) 573-8855 to make an appointment. Please note new appointment hours:

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

Thursday 9:00 a.m. — 6:00 p.m.

If you need more information on second booster shots and who is eligible for them currently, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. The public can also find other vaccine locations by visiting vaccines.gov. Additional information about COVID-19 statistics, vaccines and testing can also be found at WycoVaccines.org.

Community Calendar

Here are details on upcoming COVID-19 vaccination and testing events in our community:

Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of April. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed.

Free COVID-19 testing is now available at the Kansas City Area Transit Authority (KCATA) location at 849 N. 47th Street in KCK (47th and State Avenue). These are free, PCR tests. Schedule your appointment at www.curative.com

Más información sobre las segundas vacunas de refuerzo contra el COVID-19

La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA , por sus siglas en inglés) anunció que ha autorizado un vacuna de refuerzo adicional de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna para personas mayores y ciertos individuos inmunocomprometidos.

“Esto significa que una segunda inyección de refuerzo de protección contra el virus del COVID-19 ahora está disponible para las poblaciones con mayor riesgo de una infección más grave por el virus”, dijo el Dr. Allen Greiner, director médico del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado.

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) está brindando información adicional sobre quién es elegible para recibir las segundas dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech y Moderna contra el COVID-19 y dónde obtener esas dosis adicionales en el condado de Wyandotte.

Según el comunicado de la FDA emitida la semana pasada, “la evidencia emergente sugiere que una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 mejora la protección contra las infecciones graves por COVID-19 y no está asociada con nuevos problemas de seguridad”.

Quién es elegible para una segunda vacuna de refuerzo ahora:

*Personas mayores de 50 años, al menos 4 meses después de haber recibido su primera vacuna de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.

*Personas mayores de 12 años con ciertos tipos de inmunodepresión pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, al menos 4 meses después de recibir su primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.

— Estas son personas que se han sometido a un trasplante de órganos sólidos, están recibiendo tratamiento para tumores sólidos o cánceres de la sangre, o que viven con afecciones que se considera que tienen un nivel equivalente de compromiso inmunológico.

*Personas mayores de 18 años pueden recibir una segunda vacuna de refuerzo de la vacuna Moderna contra elCOVID-19 si tienen el mismo compromiso inmunológico.

*Personas mayores de 18 años que recibieron una vacuna primaria y una dosis de refuerzo de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson hace al menos 4 meses ahora pueden recibir una segunda dosis de refuerzo con una vacuna de ARNm COVID-19.

Sobre la decisión

La FDA basó su recomendación en la evidencia actual, que sugiere cierta disminución de la protección con el tiempo contra infecciones graves por COVID-19 en personas mayores e inmunodeprimidas.

La medida tomada por la FDA el martes sólo se aplica a las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna. La agencia dijo que continuará evaluando los datos y la información a medida que estén disponibles al considerar el uso potencial de una segunda vacuna de refuerzo en otros grupos de edad.

Segundas vacunas de refuerzo en el condado de Wyandotte

Las segundas vacunas de refuerzo estarán disponibles en el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado en 619 Ann Avenue. Las citas para el mismo día también están disponibles. Llame al (913) 573-8855 para hacer una cita. Tenga en cuenta el nuevo horario de citas:

*Lunes, martes, miércoles y viernes: 9:00 a. m. — 4:30 p. m.

*Jueves 9:00 a. m. — 6:00 p. m.

Si necesita más información sobre las segundas vacunas de refuerzo y quién es elegible para recibirlas actualmente, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. El público también puede encontrar otras ubicaciones de vacunas visitando vacunas.gov. También se puede encontrar información adicional sobre estadísticas, vacunas y pruebas de COVID-19 en WycoVaccines.org.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos de vacunación y pruebas de COVID-19 en nuestra comunidad:

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas de COVID todos los lunes hasta finales de abril. El horario es los lunes de 8 a.m. a 1 p.m. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita.

*Las pruebas gratuitas de COVID-19 ahora están disponibles en la ubicación de la Autoridad de Tránsito del Área de Kansas City (KCATA) en 849 N. 47th Street en KCK (47th y State Avenue). Estas son pruebas PCR gratuitas. Agenda tu cita en www.curative.com.