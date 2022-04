How to Save Money at the Gas Pump: Part 2

By Donna Fuscaldo, AAR

Driving less, running errands when you are commuting, and planning your outings to be more efficient can go a long way toward curbing your gas outlays. But it’s not just how many trips you make with your vehicle in a given day or week, it’s also how you drive your car. Racing to red lights, braking hard and speeding can use more fuel than taking it slow. Reducing the amount of time you warm up your car can also be an effective way to save money on gas.

Keeping your vehicle up to date on its maintenance schedule and ensuring your tire pressure is at the proper level can also save gas. According to Sinclair, you lose fuel economy when your tires are underinflated. And while you may think you are doing right by your vehicle by using premium, it’s often a waste of money. The majority of vehicles run on regular gasoline, says Sinclair. “Many people think they are giving their car a treat by giving it premium, but the vehicle neither understands nor appreciates it.”

Shop around to save

Just as you would shop around for the best deal on appliances, you should also shop around for the best deal on gas. Prices can vary from one gas station to the next, and location tends to matter a lot. If a gas station is on a highway, you’ll likely pay more there than at your local fueling station. Warehouse retailers, including Costco and BJ’s, offer reduced fuel prices at the pump to members. There are also several gas comparison apps you can download to find a bargain on fuel. “Many of these apps show the prices of gasoline near where you are,” says Sinclair. However, he warns that if you wind up driving a lot more to save a few pennies, you can defeat the purpose of using the apps.

Donna Fuscaldo is a contributing writer and editor focusing on personal finance and health. She has spent over two decades writing and covering news for several national outlets, including The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia and HerMoney.​

Cómo ahorrar dinero en el surtidor de gasolina

Conducir menos, hacer mandados en el camino al trabajo y planear tus salidas para que sean más eficientes puede contribuir en gran medida a bajar tus gastos en gasolina. Pero no se trata solamente de cuántos viajes haces con tu vehículo en un día o una semana, sino también de cómo conduces tu auto. Correr hacia los semáforos en rojo, frenar bruscamente y excederte del límite de velocidad puede gastar más combustible que ir despacio. Reducir el tiempo de calentamiento del auto también puede ser una forma eficaz de ahorrar dinero en gasolina.

Mantener el vehículo al día en su programa de mantenimiento y asegurarte de que la presión de las llantas esté en el nivel adecuado también puede ahorrar gasolina. Según Sinclair, cuando las llantas no están bien infladas se pierde rendimiento de combustible. Y si bien puedes pensar que estás beneficiando a tu vehículo al usar gasolina prémium, a menudo es un desperdicio de dinero. La mayoría de los vehículos funcionan con gasolina normal, dice Sinclair. “Muchas personas creen que le están dando algo especial a su auto cuando le ponen gasolina prémium, pero el vehículo ni lo entiende ni lo aprecia”.

Compara precios para ahorrar

Así como buscas el mejor precio en electrodomésticos, deberías buscar el mejor precio en gasolina. Los precios pueden variar de una gasolinera a otra y generalmente la ubicación importa mucho. Si la gasolinera está en una autopista, es probable que pagues más allí que en la estación de servicio local. Los almacenes minoristas, como Costco y BJ’s, les ofrecen a sus socios precios reducidos de combustible en el surtidor. También hay varias aplicaciones de comparación de precios de gasolina que puedes descargar para encontrar una ganga en combustible. “Muchas de estas aplicaciones muestran los precios de la gasolina cerca de donde estás”, dice Sinclair. Sin embargo, advierte que si tienes que conducir mucho más para ahorrarte unos centavos, podrías anular el propósito de utilizar las aplicaciones.

Donna Fuscaldo es una escritora y editora colaboradora especializada en finanzas personales y salud. Lleva más de dos décadas escribiendo y cubriendo noticias para varias publicaciones nacionales, como The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia y HerMoney.