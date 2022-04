Beware: 8 Red-Hot Frauds: Part 1

n their never-ending pursuit of your money and identity, criminals are constantly coming up with new cons. Here’s a closer look at eight relatively new types of scams that are becoming more common, along with expert advice on avoiding them. Check out the list of today’s hottest emerging frauds.

Google Voice Scam

Let’s say you’ve posted a notice online — an item for sale, for example, or a plea to find a lost pet — and included your phone number. In this scam the crook will call you, feign interest, but say they want to verify first that you aren’t a scammer. They tell you that you are about to get a verification code from Google Voice (their virtual phone and text service) sent to you, and ask you to read it back. What’s really going on: They are setting up a Google Voice account in your name. “They can go on to perpetrate scams and pretend to be you, hiding their footprint from law enforcement,” says Eva Velasquez, CEO of the Identity Theft Resource Center.

How to stay safe: “Never share verification codes with anyone,” Velasquez says. If you have fallen for this scam, you’ll find steps to reclaim your account at the Google Voice Help Center.

Rental Assistance Cons

As eviction bans in cities and states expire, renters should be on the lookout for rental assistance scams, says Deborah Royster, assistant director at the Consumer Financial Protection Bureau. Over 583,000 older adults were behind on their rent in mid-2021, opening the door for scammers to impersonate government or nonprofit employees and to request personal info and money up front for applications.

How to stay safe: Apply only to legit rental assistance programs run by government or nonprofit groups, Royster says. Find programs in your area at cfpb.gov.

Fake-Job Frauds

Scammers harvest contact info and personal details from résumés posted on legit job websites like Indeed, Monster and CareerBuilder. Then, pretending to be recruiters, they call, email, text or reach out on social media with high-salary or work-at-home job offers. Sometimes the goal is to get additional info about you; other times it’s to persuade you to send money for bogus home-office setups or fake fees.

How to stay safe: Use a separate email address just for job hunting, and set up a free Google Voice phone number that rings on your phone but keeps your real number private, says Alex Hamerstone, advisory solutions director for the information security company TrustedSec. If you get a sudden job offer, independently call the company’s human resources department to verify it is real, suggests Sandra Guile, spokeswoman for the International Association of Better Business Bureaus.

Fake Amazon Employees

One-third of business-impostor fraud complaints involve scammers claiming they’re from Amazon, the Federal Trade Commission (FTC) reports. Older adults are four times more likely to lose money and get hit harder — losing a median of $1,500, versus $814 for younger adults — in such scams. “Amazon is the biggest, best-known company in the [online sales] space,” Hamerstone says. So the impersonator scams “feel real” to people.

How to stay safe: Ignore calls, text messages, emails and social media messages about suspicious account activity, raffles or unauthorized purchases. If you think you may have a real account problem, contact Amazon customer support at 888-280-4331.

Ten cuidado: 8 fraudes en auge

En su incesante afán por robarte tu dinero y tu identidad, los delincuentes están ideando constantemente nuevas estafas. Veamos aquí 8 tipos de estafas relativamente nuevas que cada vez son más comunes, además de consejos de expertos para no caer en ellas. Lee la lista de los fraudes emergentes más populares.

Fraude con Google Voice

Supongamos que publicaste un aviso por internet (por ejemplo, para vender un artículo o encontrar a una mascota perdida) e incluiste tu número telefónico. En esta estafa, el delincuente te llama, finge interés, pero te dice que primero quiere asegurarse de que tú no seas un estafador. Te dice que estás a punto de recibir un código de verificación de Google Voice (el servicio virtual de teléfono y mensajes de texto) y te pide que se lo leas. Qué está pasando realmente: el delincuente está configurando una cuenta de Google Voice a tu nombre. “Esto les permite cometer estafas y hacerse pasar por ti, ocultando sus rastros de las autoridades del orden público”, explica Eva Velasquez, directora ejecutiva de Theft Resource Center.

Cómo protegerte: “Jamás compartas códigos de verificación con nadie”, aconseja Velasquez. Si caíste en esta trampa, sigue los pasos para recuperar tu cuenta en el Centro de Ayuda de Google Voice.

Estafas de asistencia para pagar el alquiler

A medida que se levantan las prohibiciones de desalojo de alquileres en ciudades y estados, los inquilinos deben estar atentos a las estafas de asistencia de alquiler, dice Deborah Royster, subdirectora de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Más de 583,000 adultos mayores estaban atrasados en el pago de sus alquileres a mediados del 2021, dejándolos vulnerables a los estafadores que se hacían pasar por empleados del Gobierno o de entidades caritativas y que les pedían datos personales y dinero por anticipado para iniciar la solicitud de asistencia.

Cómo protegerte: solicita ayuda únicamente de los programas legítimos de asistencia para inquilinos administrados por el Gobierno o por grupos sin fines de lucro, señala Royster. Busca programas en tu zona en cfpb.gov/es.

Fraudes de empleos falsos

Los estafadores recopilan datos de contacto y detalles personales de los currículos publicados en sitios web legítimos de búsqueda de trabajo, como Indeed, Monster y CareerBuilder. Luego, fingiendo ser reclutadores, llaman, envían correos electrónicos o mensajes de texto o se comunican contigo por las redes sociales con ofertas de salarios altos o de trabajo desde tu casa. A veces el objetivo es conseguir más información personal sobre ti y en otras ocasiones intentan persuadirte de que envíes dinero para la instalación ficticia de la oficina en el hogar o para pagar cuotas falsas.

Cómo protegerte: utiliza una dirección electrónica distinta específicamente para buscar trabajo y establece un número de teléfono gratuito con Google Voice que suene en tu teléfono pero que mantenga privado tu número verdadero, aconseja Alex Hamerstone, director de soluciones de asesoramiento de TrustedSec, compañía de seguridad de la información. Si te llega una oferta de trabajo repentina, llama independientemente al departamento de recursos humanos de la compañía para verificar si es real, sugiere Sandra Guile, representante de la International Association of Better Business Bureaus. Empleados ficticios de Amazon

Un tercio de las quejas por fraudes con compañías impostoras son de estafadores que fingen ser de Amazon, informa la Comisión Federal de Comercio (FTC). Los adultos mayores son cuatro veces más propensos a perder dinero y a verse más afectados por estas estafas: pierden una cantidad media de $1,500, en comparación con $814 en el caso de los adultos más jóvenes. “Amazon es la compañía más grande y mejor conocida en el ámbito [de las ventas en línea]”, dice Hamerstone. Por eso las estafas con esos impostores se “sienten reales”.

Cómo protegerte: ignora las llamadas, los mensajes de texto, los correos electrónicos y los mensajes en las redes sociales sobre actividad sospechosa en tu cuenta, sorteos o compras no autorizadas. Si crees que puede haber un problema verdadero con tu cuenta, llama al servicio de atención al cliente de Amazon al 888-280-4331.