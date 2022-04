Get Ready for Spring and Summer with WyCo Parks and Recreation Activities!

The weather is getting warmer and the days are getting longer – it’s time to get outside and enjoy the sunshine – and Wyandotte County Parks & Recreation is here to help!

Wyandotte Parks & Rec has just published its Spring & Summer Parks & Recreation Guide, which is a comprehensive guide to all of its activities and amenities throughout the County. Whether you’re looking for a quiet spot to fish, a game of basketball or golf, or if you want to learn some new arts and crafts, you can find it in the new Summer Guide. You can download the Guide at https://www.wycokck.org/Departments/Parks-Recreation.

Some of the things you can find in the Summer Guide include:

*A complete listing of Wyandotte County Community Centers and the amenities at each facility.

— Want to reserve a Community Center? Call (913) 573-8327 to check on availability or to get more information.

— Parks & Rec is always looking for new, exciting classes for its community centers! If you are interested in teaching a class at any of WyCo’s community centers, contact Shelly Burnett at (913) 573-8329.

*Rental hall information

— These halls are great for wedding receptions, family reunions or business meetings. For more information call (913) 573-8327.

*Fishing and Boating information -fishing and boating season is NOW through November 30th!

*Shelter information – the guide contains a complete list of shelters, including information on which shelters have which amenities.

*Information on activities and sports – these include spray parks, youth summer activities, basketball play and tournament, plus crafts for adults such as quilting and ceramics and much, much more!

*Information on Sunflower Hills Golf Course

*A complete directory of Regional, Community & Neighborhood Parks

*Helpful information on other Parks & Rec facilities and activities

And now, Wyandotte County residents have a new way to sign up and pay for Parks & Rec activities, called CIVICREC®. CIVICREC® is a new mobile-friendly, digital platform that gives Wyandotte County residents easier access to activities and programs, plus more convenient online registration and payment options. Learn more about it at wycokck.org/wycoparks.

REMINDER – Report Your At-Home COVID Test Results – Help the Community Track COVID!

Don’t forget to report the results of your at-home COVID-19 tests – especially if they are positive! This helps the Unified Government Public Health Department get an accurate picture of how much COVID spread we have in the community – and that helps protect everyone in the community!

Report your at-home test results at https://ughealth.info/SelfReport (Español: https://ughealth.info/informe)

Do your part to help protect the community! Thank you!

Community Calendar

Here are details on upcoming events in our community:

*Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of May. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed. Now offering Rapid Antigen COVID testing in addition to PCR COVID testing.

*Free COVID-19 testing is now available at the Kansas City Area Transit Authority (KCATA) location at 849 N. 47th Street in KCK (47th and State Avenue). These are free, PCR tests. Schedule your appointment at www.curative.com.

*The Youth Empowerment Services with the UGPHD is hosting a baby shower for teen parents (those who are 22 and younger who are pregnant or parenting a child under one year of age). The event is Wednesday, April 27th from 1-3 p.m. at the Quindaro Community Center, 2726 Brown Avenue, KCK. There will be information, giveaways, raffles and more! Please register at https://ughealth.info/BabyShower. Look for more details on our Facebook page @UGHealthDept.

¡Prepárese para la primavera y el verano con las actividades recreativas y de parques de WyCo!

El clima se está volviendo más cálido y los días más largos, es hora de salir y disfrutar del sol, ¡y el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Wyandotte está aquí para ayudar!

Wyandotte Parks & Rec acaba de publicar su Guía de parques y recreación de primavera y verano, que es una guía completa de todas sus actividades y servicios en todo el condado. Ya sea que esté buscando un lugar tranquilo para pescar, un partido de baloncesto o golf, o si desea aprender nuevas artes y manualidades, puede encontrarlo en la nueva Guía de verano. Puede descargar la Guía en https://www.wycokck.org/Departments/Parks-Recreation.

Algunas de las cosas que puede encontrar en la Guía de verano incluyen:

*Una lista completa de los Centros Comunitarios del Condado de Wyandotte y las comodidades en cada instalación.

— ¿Quiere reservar un Centro Comunitario? Llame al (913) 573-8327 para verificar la disponibilidad u obtener más información.

— ¡Parks & Rec siempre está buscando clases nuevas y emocionantes para sus centros comunitarios! Si está interesado en dar una clase en cualquiera de los centros comunitarios de WyCo, comuníquese con Shelly Burnett al (913) 573-8329.

*Información de las salas en alquiler:

— Estos salones son ideales para recepciones de bodas, reuniones familiares o reuniones de negocios. Para más información llame al (913) 573-8327.

*Información sobre pesca y navegación: ¡la temporada de pesca y navegación es AHORA hasta el 30 de noviembre!

*Información sobre refugios: la guía contiene una lista completa de refugios, incluida información sobre qué refugios tienen qué servicios.

*Información sobre actividades y deportes: estos incluyen parques acuáticos, actividades de verano para jóvenes, juegos y torneos de baloncesto, además de manualidades para adultos como acolchado y cerámica, ¡y mucho, mucho más!

*Información sobre el campo de golf Sunflower Hills

*Un directorio completo de parques regionales, comunitarios y vecinales

*Información útil sobre otras instalaciones y actividades de Parks & Rec.

Y ahora, los residentes del condado de Wyandotte tienen una nueva forma de inscribirse y pagar las actividades de Parks & Rec, llamada CIVICREC®. CIVICREC® es una nueva plataforma digital compatible con dispositivos móviles que brinda a los residentes del condado de Wyandotte un acceso más fácil a actividades y programas, además de opciones de registro y pago en línea más convenientes. Obtenga más información al respecto en wycokck.org/wycoparks.

RECORDATORIO: informe los resultados de su prueba de COVID en el hogar: ¡ayude a la comunidad a rastrear COVID!

No olvide reportar los resultados de sus pruebas caseras de COVID-19, ¡especialmente si son positivas! Esto ayuda al Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado a obtener una imagen precisa de la cantidad de propagación de COVID que tenemos en la comunidad, ¡y eso ayuda a proteger a todos en la comunidad!

Informe los resultados de sus pruebas en el hogar en https://ughealth.info/informe

¡Haga su parte para ayudar a proteger a la comunidad! ¡Gracias!

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos en nuestra comunidad:

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas de COVID todos los lunes hasta finales de mayo. El horario es los lunes de 8 a.m. a 1 p.m. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita. Ahora ofrecen la prueba Rapid Antigen COVID además de la prueba COVID PCR.

*Las pruebas gratuitas de COVID-19 ahora están disponibles en la ubicación de la Autoridad de Tránsito del Área de Kansas City (KCATA) en 849 N. 47th Street en KCK (47th y State Avenue). Estas son pruebas de PCR gratuitas. Agende su cita en www.curative.com.

*Los Servicios de Empoderamiento Juvenil con UGPHD están organizando un baby shower para padres adolescentes (aquellos que tienen 22 años o menos que están embarazadas o tienen un hijo menor de un año). El evento es el miércoles 27 de abril de 1 a 3 p.m. en el Centro Comunitario Quindaro, 2726 Brown Avenue, KCK. ¡Habrá información, regalos, rifas y más! Regístrese en https://ughealth.info/BabyShower. Busque más detalles en nuestra página de Facebook @UGHealthDept.