Solar energy offers many benefits

Commentary by Chara

If you want to save money while staying warm in the winter and cool in the summer, consider using solar energy in your home.

Solar energy panels offer many benefits, including the following:

*Lower energy bills: The sun can power your home. On sunny days and during the warm season, you will produce more energy and save money on your energy bill. When there is no sun, you still can generate electricity with solar panels, though the amount of energy will be lower.

*Increased home value: Installing solar panels will help boost the resale value of your home, if you decide to sell it. And having the system in place will save money to whoever buys your house.

*Support of the environment: By getting your energy from the sun, you will generate fewer gas emissions and decrease your dependence of fossil fuels. You also will generate less air and water pollution.

If you are interested in getting solar panels for you house, but you are worried about the cost, relax. Federal assistance and grants are available. And there many companies in the Kansas City area that focus on helping homeowners who want to install solar panels. Check with your electric energy provider. Some providers offer incentives to switch from electric to solar.

La energía solar ofrece muchos beneficios

Si quiere ahorrar dinero mientras se mantiene cálido en invierno y fresco en verano, considere usar energía solar en su hogar.

Los paneles de energía solar ofrecen muchos beneficios, incluidos los siguientes:

*Facturas de energía más bajas: el sol puede alimentar su hogar. En los días soleados y durante la estación cálida, producirá más energía y ahorrará dinero en su factura de energía. Cuando no hay sol, todavía puede generar electricidad con paneles solares, aunque la cantidad de energía será menor.

*Aumento del valor de la vivienda: la instalación de paneles solares ayudará a aumentar el valor de reventa de su vivienda, si decide venderla. Y tener el sistema implementado le ahorrará dinero a quienquiera que compre su casa.

*Apoyo al medio ambiente: Al obtener su energía del sol, generará menos emisiones de gases y disminuirá su dependencia de los combustibles fósiles. También generará menos contaminación del aire y del agua.

Si está interesado en obtener paneles solares para su casa, pero le preocupa el costo, relájese. Hay asistencias federales y subvenciones disponibles. Y hay muchas empresas en el área de Kansas City que se enfocan en ayudar a los propietarios de viviendas que desean instalar paneles solares. Consulte con su proveedor de energía eléctrica. Algunos proveedores ofrecen incentivos por cambiar de electricidad a energía solar.