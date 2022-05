Beware: 8 Red-Hot Frauds

By Sari Harrar, AARP,Part 2

Cryptocurrency ATM Payments

Those ATMs cropping up in convenience stores, gas stations and big retailers are scammers’ newest payment method. Pretending to be government officials, utility agents or sweepstakes representatives, they direct you to pay a purported fee, bill or handling charge by sending cryptocurrency bought at these ATMs to an untraceable digital wallet. “It’s irreversible. There’s no way to get your money back,” says Lisa Cialino, an attorney with the New Jersey State Commission of Investigation.

How to stay safe: According to the FTC, “nobody from the government, law enforcement, a utility company or prize promoter will ever tell you to pay them with cryptocurrency. If someone does, it’s a scam, every time.”

Local Tax Impostors

Scammers are impersonating state, county and municipal law enforcement and tax collection agencies to get you to share sensitive personal information or send money to “settle your tax debt.” They may call, email or mail letters threatening to revoke your driver’s license or passport. Some pretend to offer state tax relief.

How to stay safe: Ignore any such calls and emails. Real tax agencies, from the IRS to your town tax collector, do business by mail and won’t ask you for passwords or bank account or credit card info. They also won’t threaten to call the police or ask you to pay with gift cards, peer-to-peer (P2P) payment apps or cryptocurrency.

‘Favor for a Friend’ Gift Cards

You receive an email from a friend asking for a quick favor. She’s having trouble with a credit card or store account and, annoyingly, can’t buy a gift card she needs for a birthday present. Will you buy the card and call her with the numbers on the back? She’ll pay you back. But this favor’s really a fraud, as it’s almost always an impostor sending the request, the Better Business Bureau (BBB) warns. If you do as told, you’ll never see the money again because gift cards don’t have the protections that debit and credit cards have.

How to stay safe: Call or text your friend to confirm the person really needs the favor. Target, Google Play, Apple, eBay and Walmart were the top cards used by scammers in 2021. “Always double check before sending someone money,” the BBB advises.

P2P Payment Requests

Scammers are increasingly demanding payment via money-transfer apps like Venmo, Zelle and Cash App. It’s so convenient — you pay in seconds from your phone or computer. But these payments usually cannot be canceled.

How to stay safe: Only use P2P apps to send money to friends and family. And turn on the security-lock feature that requires entering a passcode to make a payment.

AARP’s Fraud Watch Network can help you spot and avoid scams. Sign up for free Watchdog Alerts, review our scam-tracking map, or call our toll-free fraud helpline at 877-908-3360 if you or a loved one suspect you’ve been a victim.

Ten cuidado: 8 fraudes en auge

Pagos en criptomoneda desde cajeros automáticos

Esos cajeros automáticos que están apareciendo en las tiendas de conveniencia, las gasolineras y los grandes minoristas son el nuevo método de pago pedido por los estafadores. Fingiendo ser funcionarios gubernamentales, agentes de compañías de servicios públicos o representantes de concursos, te indican que pagues una supuesta tarifa, factura o costo administrativo mediante criptomoneda que compras en esos cajeros automáticos y envías a una billetera digital imposible de rastrear. “Es irreversible. No hay manera de recuperar tu dinero”, explica Lisa Cialino, abogada de la Comisión de Investigación del Estado de Nueva Jersey.

Cómo protegerte: según la FTC, “ningún funcionario del Gobierno, autoridad del orden público, compañía de servicios públicos ni promotor de premios te dirá jamás que le pagues en criptomoneda. Si alguien lo hace, es una estafa sin duda alguna”.

Impostores de agencias impositivas locales

Los estafadores se hacen pasar por funcionarios de agencias de cobro de impuestos o autoridades del orden público del estado, el condado o el municipio para convencerte de compartir tus datos personales confidenciales o de enviarles dinero para “liquidar tu deuda impositiva”. Es posible que te llamen o envíen correos electrónicos o cartas por correo con amenazas de revocar tu licencia de conductor o pasaporte. Algunos fingen ofrecerte alivio tributario del estado.

Cómo protegerte: ignora esas llamadas y correos electrónicos. Las verdaderas agencias impositivas, desde el IRS hasta el recaudador de impuestos de tu ciudad, se comunican por correo y no te pedirán contraseñas ni información de tu cuenta bancaria o tu tarjeta de crédito. Tampoco amenazan con llamar a la policía ni te piden que pagues mediante tarjetas de regalo, aplicaciones de pago entre pares (P2P) o criptomoneda.