Get Ready for Spring and Summer with WyCo Parks and Recreation Activities!

Unified Government Health Department Urges People to Get Booster Shots & Report At-Home Test Results

Health experts at the Unified Government Public Health Department (UGPHD) are reminding people that COVID-19 is still present in our community – so they have a few tips we can all follow to help control the spread of the virus in Wyandotte County:

First – get a booster shot as soon as you can! First and second booster shots are available at the UGPHD at 619 Ann Avenue. Same day appointments are also available. Call

(913) 573-8815 to make an appointment. Please note new appointment hours:

*Monday, Tuesday, Wednesday and Friday: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

*Thursday 9:00 a.m. — 6:00 p.m.

Who Can Get a Booster Shot?

COVID-19 booster shots are now available for people ages 12 and older. Here are more details:

If you received Pfizer-BioNTech vaccinations for your first 2 shots:

*Anyone 12 years and older is eligible for a booster.

*Get your first booster at least 5 months after completing your primary COVID-19 vaccination series.

*Either the Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations^

*Teens ages 12-17 years who originally got a Pfizer-BioNTech vaccine can ONLY get a Pfizer-BioNTech booster shot

If you received Moderna vaccinations for your first 2 shots:

*Everyone 18 years and older is eligible to receive a booster shot

*Get your first booster at least 5 months after completing your primary COVID-19 vaccination series.

*Either the Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations^

If you received the Johnson & Johnson vaccine initially (one dose):

*Everyone 18 years and older is eligible for a vaccine booster shot

*Get your booster shot at least 2 months after receiving your J&J COVID-19 vaccination.

*Either the Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations^

^Although mRNA vaccines are preferred, J&J/Janssen COVID-19 vaccine may be considered for booster shots in some situations.

And now, second booster shots are available for certain groups, including:

*People ages 50 and older: Individuals 50 years of age and older, at least 4 months after they received their first booster shot of any authorized or approved COVID-19 vaccine.

*Certain individuals with weakened immune systems:

— Individuals 12 years of age and older with certain kinds of immunocompromise can receive a second booster shot of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, at least 4 months after they received their first booster dose of any authorized or approved COVID-19 vaccine.

**These are people who have undergone solid organ transplantation, are receiving treatment for solid tumor or blood cancers, or who are living with conditions that are considered to have an equivalent level of immunocompromise.

— Individuals 18 years of age and older can get a second booster shot of the Moderna COVID-19 vaccine if they have the same certain immunocompromise.

*Some individuals who received J&J: Individuals 18 years of age and older who received a primary vaccine and booster dose of Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 vaccine at least 4 months ago may now receive a second booster dose using an mRNA COVID-19 vaccine.

Second – Report Your At-Home COVID Test Results – Help the Community Track COVID!

Don’t forget to report the results of your at-home COVID-19 tests – especially if they are positive! This helps the Unified Government Public Health Department get an accurate picture of how much COVID spread we have in the community – and that helps protect everyone in the community.

Report your at-home test results at ughealth.info/SelfReport (ughealth.info/informe for Spanish-speakers.

If you need more information on second booster shots and who is eligible for them currently, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. The public can also find other vaccine locations by visiting vaccines.gov. Additional information about COVID-19 statistics, vaccines and testing can also be found at WycoVaccines.org.

Community Calendar

Here are details on upcoming events in our community:

*Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of May. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed. Now offering Rapid Antigen COVID testing in addition to PCR COVID testing.

*The UGPHD will be kicking off its new African American Community Forward initiative this Saturday with an open house from noon to 3 p.m. at the Quindaro Community Center, located at 2726 Brown Avenue in KCK (66104). Get a free hot lunch plus information on health and nutritional services, financial planning, job training and free COVID-19 testing and vaccinations!

¡Prepárese para la primavera y el verano con las actividades recreativas y de parques de WyCo!

El Departamento de Salud del Gobierno Unificado insta a las personas a recibir vacunas de refuerzo y reportar los resultados de las pruebas en el hogar

Los expertos en salud del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) les recuerdan a las personas que el COVID-19 todavía está presente en nuestra comunidad. Por eso, les dejan algunos consejos que todos podemos seguir para ayudar a controlar la propagación del virus en el condado de Wyandotte:

Primero: ¡obtenga una vacuna de refuerzo tan pronto como pueda! Las primeras y segundas vacunas de refuerzo están disponibles en el UGPHD en 619 Ann Avenue. Las citas para el mismo día también están disponibles. Llame al (913) 573-8815 para hacer una cita. Tenga en cuenta el nuevo horario de citas:

*Lunes, martes, miércoles y viernes: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

*Jueves: 9:00 a.m. — 6:00 p m.

¿Quién puede recibir una inyección de refuerzo?

Las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 ahora están disponibles para personas mayores de 12 años. Aquí hay más detalles:

Si recibió vacunas de Pfizer-BioNTech en sus primeras 2 dosis:

*Cualquier persona mayor de 12 años es elegible para un refuerzo.

*Obtenga su primer refuerzo al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.

*En la mayoría de las situaciones se prefieren los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna^

*Los adolescentes de 12 a 17 años que originalmente recibieron una vacuna de Pfizer-BioNTech SOLO pueden recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech.

Si recibió vacunas de Moderna para sus primeras 2 dosis:

*Todas las personas mayores de 18 años son elegibles para recibir una vacuna de refuerzo

*Obtenga su primer refuerzo al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.

*En la mayoría de las situaciones se prefieren los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna^

Si inicialmente recibió la vacuna de Johnson & Johnson (una dosis):

*Todas las personas mayores de 18 años son elegibles para una vacuna de refuerzo

*Obtenga su vacuna de refuerzo al menos 2 meses después de recibir su vacuna J&J COVID-19.

*En la mayoría de las situaciones se prefieren los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna^

^Aunque se prefieren las vacunas de ARNm, se puede considerar la vacuna J&J/Janssen COVID-19 como vacunas de refuerzo en algunas situaciones.

Y ahora, las segundas vacunas de refuerzo están disponibles para ciertos grupos, que incluyen:

*Personas de 50 años o más: Personas de 50 años o más, al menos 4 meses después de haber recibido su primera vacuna de refuerzo de cualquier vacuna COVID-19 autorizada o aprobada.

*Ciertas personas con sistemas inmunitarios debilitados:

— Las personas mayores de 12 años con ciertos tipos de inmunodepresión pueden recibir una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, al menos 4 meses después de haber recibido su primera dosis de refuerzo de cualquier vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada.

**Estas son personas que se han sometido a un trasplante de órganos sólidos, están recibiendo tratamiento para tumores sólidos o cánceres de la sangre, o que viven con afecciones que se considera que tienen un nivel equivalente de compromiso inmunológico.

— Las personas mayores de 18 años pueden recibir una segunda vacuna de refuerzo de la vacuna de Moderna si tienen el mismo compromiso inmunológico.

*Algunas personas que recibieron J&J: las personas mayores de 18 años que recibieron una vacuna primaria y una dosis de refuerzo de la vacuna Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson hace al menos 4 meses ahora pueden recibir una segunda dosis de refuerzo con una vacuna de ARNm contra el COVID-19.

Segundo: reporte los resultados de su prueba de COVID en el hogar: ¡ayude a la comunidad a rastrear COVID!

No olvide informar los resultados de sus pruebas caseras de COVID-19, ¡especialmente si son positivas! Esto ayuda al Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado a obtener una imagen precisa de la cantidad de propagación de COVID que tenemos en la comunidad, y eso ayuda a proteger a todos en la comunidad.

Reporte los resultados de su prueba en el hogar en ughealth.info/informe.

Si necesita más información sobre las segundas vacunas de refuerzo y quién es elegible para recibirlas actualmente, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. El público también puede encontrar otras ubicaciones de vacunas visitando vacunas.gov. También se puede encontrar información adicional sobre estadísticas, vacunas y pruebas de COVID-19 en WycoVaccines.org.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos en nuestra comunidad:

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas contra el COVID todos los lunes hasta finales de mayo. El horario es los lunes de 8 a.m. a 1 p.m. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita. Ahora ofrecemos la prueba Rapid Antigen de COVID además de la prueba PCR de COVID.

*El UGPHD dará inicio a su nueva iniciativa African American Community Forward este sábado con una jornada de puertas abiertas desde el mediodía hasta las 3 p.m. en el Centro Comunitario Quindaro, ubicado en 2726 Brown Avenue en KCK (66104). ¡Obtenga un almuerzo caliente gratis más información sobre servicios de salud y nutrición, planificación financiera, capacitación laboral y pruebas y vacunas contra el COVID-19 gratis!