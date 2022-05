By Chara

KCKPS opens enrollment for extended summertime learning

Enrollment has begun for Our Summer Bridge to Diploma+, Kansas City, Kansas, Public Schools’ (KCKPS’) extended summertime learning program.

Designed to help students maintain skills they might not have acquired during the regular school year, the program differs from traditional summer school, said Judith Campbell, KCKPS associate superintendent of leadership and learning.

“It is more project-based and theme-based, so that students don’t feel like they are continuing in a traditional school setting,” Campbell said.

KCKPS is partnering with the YMCA and other organizations to offer activities to students, such as a swimming program. In addition, high school students will have the opportunity to start the certification process to become a lifeguard.

Advantages of the program include the ability of educators and parents to monitor students’ skills and progress, and the opportunity for students to stay in a school setting.

“The opportunity for students to determine the pathway in which they want to go and learn during the summer is advantageous because it provides again an outlet for our students to be in a productive environment that’s going to allow them to accelerate in their learning,” Campbell said.

Campbell said the program was birthed as an education model for coming out of the COVID pandemic.

“What we have learned is that, when we were in the pandemic, there was a lot of sense of place, as we were trying to work with many of our students virtually and didn’t have that connection,” she said. “So looking at the overall outcomes of our students, what we recognized was that we needed to create a vivid learning program, instead of the traditional model of what we call summer school. This is a program that is supportive of all of our Kansas City, Kansas, public school students.”

Parents are advised to enroll children in the program by visiting the KCKPS website and to contact school staff if they have enrollment questions.

“Our school sites are ready to support our families, if they need a different alternative method of getting their students enrolled,” Campbell said. “But we are not turning any students away for this program.”

For more information about the program, visit https://kckps.org/extended-summer-learning-program-plan/.

KCKPS abre inscripciones para el aprendizaje extendido durante el verano

La inscripción ha comenzado para Our Summer Bridge to Diploma+, el programa de aprendizaje de verano extendido de las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas (KCKPS, por sus siglas en inglés).

Diseñado para ayudar a los estudiantes a mantener las habilidades que quizás no hayan adquirido durante el año escolar regular, el programa difiere de la escuela de verano tradicional, dijo Judith Campbell, superintendente asociada de liderazgo y aprendizaje de KCKPS.

“Se basa más en proyectos y en temas, para que los estudiantes no sientan que continúan en un entorno escolar tradicional”, dijo Campbell.

KCKPS se está asociando con YMCA y otras organizaciones para ofrecer actividades a los estudiantes, como un programa de natación. Además, los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de iniciar el proceso de certificación para convertirse en salvavidas.

Las ventajas del programa incluyen la capacidad de los educadores y los padres para monitorear las habilidades y el progreso de los estudiantes, y la oportunidad de que los estudiantes permanezcan en un entorno escolar.

“La oportunidad para que los estudiantes determinen el camino por el que quieren ir y aprender durante el verano es ventajosa porque brinda nuevamente una salida para que nuestros estudiantes estén en un entorno productivo que les permitirá acelerar su aprendizaje”, dijo Campbell.

Campbell también dijo que el programa nació como un modelo educativo para salir de la pandemia de COVID.

“Lo que aprendimos es que, cuando estábamos en la pandemia, había mucho sentido del lugar, ya que estábamos tratando de trabajar con muchos de nuestros estudiantes de manera virtual y no teníamos esa conexión”, dijo. “Entonces, al observar los resultados generales de nuestros estudiantes, lo que reconocimos fue que necesitábamos crear un programa de aprendizaje vívido, en lugar del modelo tradicional de lo que llamamos escuela de verano. Este es un programa que apoya a todos nuestros estudiantes de escuelas públicas de Kansas City, Kansas”.

Se recomienda a los padres que inscriban a los niños en el programa visitando el sitio web de KCKPS y que se comuniquen con el personal de la escuela si tienen preguntas sobre la inscripción.

“Nuestras escuelas están listas para apoyar a nuestras familias, si necesitan un método alternativo diferente para inscribir a sus estudiantes”, dijo Campbell. “Pero no vamos a rechazar a ningún estudiante para este programa”.

Para obtener más información sobre el programa, visite https://kckps.org/extended-summer-learning-program-plan/.