Cowards don’t choose to become mothers. “Motherhood calls for courage from the very beginning,” wrote Elizabeth Torres, professor of psychology at Rutgers University in her book, Just This Moment: A Guide for Moms Who Want to Enjoy Parenting, Raise Great Kids and THRIVE! Women may romanticize motherhood and go naively into it with “sweet ideas,” but they’re soon face to face with what’s frightening and intimidating.

Idlers don’t choose to become mothers either. “Having a baby is hard work,” wrote Dr. Laura Sullivan, a Florida pediatric dentist. “Motherhood is hard work.”

Neither do weaklings choose to become mothers. “We have a secret in our culture, and it’s not that birth is painful. It’s that women are strong,” wrote author and educator, Laura Harm in an essay for American Baby magazine in 1998.

“That’s right, ladies! We are strong and powerful. We have the strength to grow, birth and raise an entirely new person,” concurred Dr. Laura Sullivan on her dental website.

Egocentrics don’t choose to become mothers. The very nature of the role demands selflessness, charity and forbearance. “A mother is the epitome of love, sacrifice and patience,” wrote Dr. Anjana Kannankara in The New India Express in 2019. A mother “radiates the purest form of love and bears any humiliation in her stride, constantly forgiving, and silently enduring the pain of rejection but would give back the warm smile of affection no matter how much she is hurt,” Kannankara wrote in her article, A Magical Word Called Mother. For a mother, the world revolves around her offspring. She’ll forgo sleep and subordinate her own needs to theirs, wrote Dr. Kannankara.

Sunday is Mother’s Day. After a two-year pandemic-induced hiatus, celebrations of holidays and special events with loved ones are back. Being deprived of in-person holiday observances with loved ones for so long has given rise to a budding realization of just how precious both are.

Though it can be tenderly evocative for those whose mothers have passed away, Mother’s Day is an occasion to honor all mothers — those still living and those who aren’t. Those fortunate among us whose mothers survive have yet one more opportunity to celebrate female parents courageous, industrious, strong and selfless enough to willingly shoulder the solemna responsibilities of motherhood; something, we’re often reminded, that’s uniquely both something moms do and something moms are.

Madres, los seres más poderosos y mágicos

Las cobardes no eligen ser madres. “La maternidad exige coraje desde el principio”, escribió Elizabeth Torres, docente de psicología en la Universidad de Rutgers en su libro Just This Moment: A Guide for Moms Who Want to Enjoy Parenting, Raise Great Kids and THRIVE! Las mujeres pueden idealizar la maternidad y adentrarse ingenuamente en ella con “ideas dulces”, pero pronto se encuentran cara a cara con lo que las asusta y las intimida.

Las ociosas tampoco eligen convertirse en madres. “Tener un bebé es un trabajo duro”, escribió la Dra. Laura Sullivan, dentista pediátrica de Florida. “La maternidad es un trabajo duro”.

Tampoco las debiluchas eligen convertirse en madres. “Tenemos un secreto en nuestra cultura, y no es que el parto sea doloroso. Es que las mujeres son fuertes”, escribió la autora y educadora Laura Harm en un ensayo para la revista American Baby en 1998.

“¡Así es, señoras! Somos fuertes y poderosas. Tenemos la fuerza para crecer, dar a luz y criar a una persona completamente nueva”, coincidió la Dra. Sullivan en su sitio web dental.

Las egocéntricas no eligen ser madres. La naturaleza misma del papel exige desinterés, caridad y paciencia. “Una madre es el epítome del amor, el sacrificio y la paciencia”, escribió la Dra. Anjana Kannankara en The New India Express en 2019. Una madre “irradia la forma más pura de amor y soporta cualquier humillación a su paso, perdonando constantemente y soportando en silencio. el dolor del rechazo, pero devolvería la cálida sonrisa de afecto sin importar cuánto esté herida”, escribió Kannankara en su artículo, “Una palabra mágica llamada madre”. Para una madre, el mundo gira en torno a su descendencia. Renunciará a dormir y sacrificará sus propias necesidades a las de sus hijos, escribió el Dr. Kannankara.

El domingo es el día de la madre. Después de una pausa de dos años inducida por la pandemia, vuelven las celebraciones de días festivos y eventos especiales con los seres queridos. Estar privado de las celebraciones de los días festivos en persona con sus seres queridos durante tanto tiempo ha dado lugar a una incipiente comprensión de lo valiosos que son ambos.

Aunque puede ser tiernamente evocador para aquellas cuyas madres fallecieron, el Día de la Madre es una ocasión para honrar a todas las madres, las que aún viven y las que no. Aquellos afortunados cuyas madres aún están con nosotros tenemos una oportunidad más para celebrar a las madres lo suficientemente valientes, trabajadoras, fuertes y desinteresadas para asumir voluntariamente las solemnes responsabilidades de la maternidad; algo que, a menudo se nos recuerda, es algo único que las mamás hacen y algo que las mamás son.