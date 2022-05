Mendez honored with Othli Award

Story by Tere Siqueira and photos by Edgar Galicia

Rose Marie Mendez’s dedication of her life to telling the stories of the diverse regions in Mexico through costumes and choreography has drawn attention from the Mexican government.

On May 5, the Mexican Consulate in Kansas City, Missouri, recognized Mendez’s dedication by presenting her with an Ohtli Award at Donnelly College in Kansas City, Kansas. Named after the Nahautl word for “road” or “path,” the award is presented by the government to Mexican citizens or citizens of Mexican descent who work abroad promoting Mexican culture.

Mendez founded the dance school Rose Marie’s Fiesta Mexicana in 1965. Her students have performed at festivals and fiestas around the Kansas City area and across the United States. Current and former students surrounded her when she received the award and delivered an emotional acceptance speech that covered the 57-year trajectory of her dance school.

“I feel privileged. … I feel excited,” Mendez said. “It’s like Christmas to see all the little kids here that are now grown and have white hair and mustaches and beards … (and are) catching up to my age. It’s been … (a privilege) to work with the new families that are now the ones that were once upon a time children. … So the generations are continuing to flourish in the backyard.”

During the nostalgic speech, Mendez also expressed pride in her family’s history and her Mexican heritage. The longtime teacher – who also has been part of multiple associations that share her life’s mission, including as a board member with the National Association of Folkloric Groups – shared the credit for the award. Other points included a look to possibilities for folkloric dancing.

“It goes with all of you, Kansas City and the greater metroplex,” Mendez said. “We’re just beginning, and I’m training a lot of new teachers within the community. So spread your wings. We’ve touched base with all of the major companies in our community. And we’ve highlighted the distinction of being brown-skinned.”

The event included performances from Ballet Folkloric Fiesta Mexicana.

Rose Marie Méndez es reconocida con el Premio Othli

La dedicación de la vida de Rose Marie Méndez a contar las historias de las diversas regiones de México a través del vestuario y la coreografía ha llamado la atención del gobierno mexicano.

El 5 de mayo, el Consulado de México en Kansas City, Missouri, reconoció la dedicación de Méndez al otorgarle un Premio Ohtli en Donnelly College en Kansas City, Kansas. Nombrado por la palabra náhautl para “sendero” o “camino”, el premio es otorgado por el gobierno a ciudadanos mexicanos o ciudadanos de ascendencia mexicana que trabajan en el extranjero promoviendo la cultura mexicana.

Méndez fundó la escuela de danza Rose Marie’s Fiesta Mexicana en 1965. Sus alumnos se han presentado en festivales y fiestas en el área de Kansas City y en todo Estados Unidos. Los actuales y antiguos alumnos la rodearon cuando recibió el premio y pronunció un emotivo discurso de aceptación en el que menciono la trayectoria de 57 años de su escuela de danza.

“Me siento privilegiada… me siento emocionada”, dijo Méndez. “Es como Navidad, ver a todos los niños pequeños aquí que ahora son adultos y tienen cabello blanco, bigotes y barbas… y están poniéndose al día con mi edad. Ha sido… un privilegio trabajar con las nuevas familias que ahora son las que alguna vez fueron niños. … Así que las generaciones continúan floreciendo en nuestro jardín”.

Durante el nostálgico discurso, Méndez también expresó orgullo por la historia de su familia y su herencia mexicana. La maestra de mucho tiempo, que también ha sido parte de múltiples asociaciones que comparten la misión de su vida, incluso como miembro de la junta de la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos, compartió el crédito por el premio. Otros puntos incluyeron una mirada a las posibilidades del baile folclórico.

“Va con todos ustedes, Kansas City y el gran metroplex”, dijo Méndez. “Recién estamos comenzando y estoy capacitando a muchos maestros nuevos dentro de la comunidad. Así que extiende tus alas. Nos hemos puesto en contacto con todas las principales empresas de nuestra comunidad. Y hemos resaltado la distinción de ser de piel morena”.

El evento incluyó actuaciones del Ballet Folklórico Fiesta Mexicana.