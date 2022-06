Monkeypox cases increasing, WHO reports

By Chara

Over the past few weeks, there has been an increase of monkeypox cases worldwide, according to the World Health Organization (WHO).

As multiple media outlets have reported, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has reported four possible cases in the United Sates. Although the CDC states that anyone can get monkeypox, the agency stated there is a notable outbreak among gay and bisexual men.

“Some groups may have a greater chance of exposure right now, but by no means is the current risk of exposure to monkeypox exclusively to the gay and bisexual community in the U.S.,” Dr. John Brooks, a CDC chief medical officer, said during a press conference. “Anyone – anyone – can develop (and) spread monkeypox infection, but many of those affected in the current global outbreak (have) identified (themselves) as gay and bisexual men.”

A viral disease that originates in animals, monkeypox usually is found in central and west Africa, the WHO’s website states. The WHO’s website also states it can be transmitted by droplets and close contact with infected skin lesions or contaminated materials.

Symptoms include chills, enlarged lymph nodes, a fever, muscle and body aches, and exhaustion, according to the CDC and other health care experts.

According to The Hill, the CDC plans to release some prevention vaccines. There are more than a thousand doses of the Jynneos vaccine available, with more doses expected to become available over the next few weeks, the CDC said, as reported by Reuters and other news agencies.

Aumentan los casos de viruela del mono, reporta la OMS

En las últimas semanas, ha habido un aumento de casos de viruela del mono en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como han reportado varios medios de comunicación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron cuatro posibles casos en Estados Unidos. Aunque los CDC afirman que cualquiera puede contraer la viruela del mono, la agencia afirmó que existe un brote notable entre los hombres homosexuales y bisexuales.

“Algunos grupos pueden tener una mayor probabilidad de exposición en este momento, pero de ninguna manera el riesgo actual de exposición a la viruela del mono es exclusivo de la comunidad gay y bisexual en Estados Unidos”, dijo el Dr. John Brooks, director médico de los CDC, durante una conferencia de prensa. “Cualquiera, cualquiera, puede desarrollar (y) propagar la infección de viruela del mono, pero muchos de los afectados en el brote global actual (se han) identificado (a sí mismos) como hombres homosexuales y bisexuales”.

Una enfermedad viral que se origina en los animales, la viruela del mono generalmente se encuentra en África central y occidental, afirma el sitio web de la OMS. El sitio web de la OMS también afirma que puede transmitirse por gotitas y contacto cercano con lesiones cutáneas infectadas o materiales contaminados.

Los síntomas incluyen escalofríos, ganglios linfáticos agrandados, fiebre, dolores musculares y corporales y agotamiento, según los CDC y otros expertos en atención médica.

Según The Hill, los CDC planean lanzar algunas vacunas de prevención. Hay más de mil dosis de la vacuna Jynneos disponibles, y se espera que haya más dosis disponibles en las próximas semanas, dijeron los CDC, según reportaron Reuters y otras agencias de noticias.