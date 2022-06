Cosas esenciales para un Road Trip

No hay nada como la sensación de libertad al recorrer un país al volante. Eso sí, los preparativos pueden causarnos algún que otro quebradero de cabeza. A continuación, te proponemos una lista con todo lo que necesitas para un road trip EE.UU.

Road trip por EE.UU.: lo esencial para el coche

Esta lista incluye todo lo que podrías llegar a necesitar, pero, en función del modelo de coche que lleves, puede que no te hagan falta algunos de estos artículos:

Tu permiso de conducir y el permiso de circulación o el comprobante del seguro y el permiso de circulación si es un coche de alquiler. No es estrictamente necesario tener un permiso de conducir internacional en todos los estados, pero sí que es muy recomendable.(a menos que seas canadiense, en cuyo caso puedes utilizar tu carnet de conducir canadiense en cualquier lugar de los Estados Unidos). Incluso en los estados que sí permiten el uso de permisos internacionales puede que te veas en problemas, ya que no toda la información del carnet está en inglés.

Una copia de tu póliza de seguro y los números de contacto más importantes.

El manual del coche.

Una rueda de repuesto o un kit de reparación de pinchazos.

Un kit de seguridad en carretera: unas pinzas de arranque para la batería, dos barras luminosas, un chaleco reflectante, un poncho chubasquero, un triángulo de preseñalización, un silbato, un manómetro, un martillo rompecristales y gasolina. Algunos trayectos cuentan con muy pocas estaciones de servicio y las que hay están muy separadas. Con esto podrás solucionar cualquier problema que surja en la carretera.

Dinero de reserva.

Un destornillador, unos alicates y una llave inglesa. Recuerda no echarlos en tu equipaje de mano para el avión.

Un cable auxiliar para conectar el teléfono móvil al equipo de sonido del coche, incluso si el coche no dispone de conexión inalámbrica. Sólo para profesionales: un adaptador de Bluetooth auxiliar para una conexión inalámbrica.

Un cable USB para conectar el teléfono móvil a un cargador portátil o al coche.

Un rascador de hielo y guantes si vas a viajar en los meses más fríos.

Mapas de carreteras de papel o un buen GPS con todos los mapas que vas a necesitar. Asegúrate de descargarlos antes de salir, porque puedes estar seguro de que tu móvil se quedará sin cobertura en algún momento en la carretera. Perderse en mitad de la nada no es en absoluto divertido, y en Estados Unidos hay muchos lugares remotos.

La clave de toda lista de viaje: el equipaje

Además de un conjunto básico de ropa, el desodorante y el cepillo de dientes, hay un par de cosas que te van a ser de gran ayuda en un momento de necesidad, como:

Unas gafas de sol. Sobre todo si vas a viajar en coche por California o vas a recorrer algún otro estado cálido, unas buenas gafas de sol te salvarán en más de una ocasión. Una gorra o una visera tampoco están de más.

Un jersey extra o un pañuelo y una manta, porque incluso las noches de verano pueden llegar a ser sorprendentemente frías en algunas regiones, como por ejemplo en Sacramento, California. El termómetro puede bajar hasta los 10 grados en octubre. Las ciudades más frías en verano se encuentran en la Costa Oeste, en especial Seattle y San Francisco.

Una toalla y un bañador. Imprescindibles si vas a pasar por los Grandes Lagos. Sería una pena no darse un baño en los lagos de agua dulce más grandes del mundo.

Una chaqueta versátil.

Zapatos para toda clase de clima (botas de montaña, chanclas, etc.).

Otras cosas importantes para tu lista de viaje: el kit de confort

Aquí te recordamos otros imprescindibles que debes incluir en tu lista para preparar las maletas, ya que, a pesar de no ser lo primero que se nos viene a la cabeza, nos pueden resultar muy útiles en un momento dado. Hasta los más experimentados corren el riesgo de olvidarse de algo, así que no viene nada mal tener delante una lista de cosas para llevar de viaje. Deberías incluir en la maleta:

Una linterna.

Un repelente de insectos. Un buen repelente te ayuda a mantener los insectos a raya, algo que puede ser vital en zonas subtropicales como Florida o las Carolinas.

Unas cuantas botellas de agua grandes. Siempre es mejor prevenir que curar para algo tan importante como mantenerse hidratado. Hay muchos tramos largos de autopista en los que no verás ninguna tienda, ni siquiera una salida, como por ejemplo el tramo entre Kissimmee y St. Cloud en la ruta Florida Turnpike.

Papel higiénico porque, asumámoslo, las estaciones de servicio no se llaman así precisamente por su excelente servicio al cliente.

Una silla de acampada para las paradas o los pícnics.

Una taza de viaje. Ideal para mantener caliente un café para llevar.

Una botella de agua reutilizable. Si estás visitando un parque o recorriendo una ciudad, esta es una buena alternativa a estar sediento o cargar con una botella de agua gigante. No hace falta decir que es más barato rellenarla en una fuente que comprar más. La mayoría del agua de los Estados Unidos es apta para el consumo, pero puedes consultar la normativa legal para la calidad del agua en tu destino a través de la web de la EPA (siglas en inglés de la Agencia de Protección Medioambiental).

Un parasol. Muy útil sobre todo en los estados más soleados.

Gel desinfectante de manos. Esta es la segunda mejor opción si no tienes un lavabo a mano.

Medicamentos analgésicos/antiinflamatorios para una emergencia.

Crema de protección solar (de al menos factor solar 30). Asegúrate de llevar una que no irrite tu piel.

Una bolsa de la compra reutilizable. No todas las tiendas de las gasolineras tienen bolsas de plástico y, además, siempre es mejor reducir los residuos plásticos.

Una mochila mediana para las excursiones a la montaña o a la ciudad. En ella debería caber lo básico para una excursión de día, como una botella de agua, una chaqueta versátil y una cámara.

Un paraguas. Quizás sea más útil para una ruta por la Costa Oeste de Estados Unidos hasta Boston o Carolina del Sur, en caso de que el tiempo te de una sorpresa. En la soleada California puedes usar el paraguas como una sombrilla para la playa.

Una tarjeta de crédito. La vas a necesitar en algún momento, sobre todo si estás de turismo. En Estados Unidos hay muchos lugares en los que sólo se puede pagar con tarjeta de crédito, como un servicio de alquiler de coches o un hotel.

Un cargador de móvil o un adaptador para tu teléfono.

Un cargador portátil para cargar el móvil en cualquier lugar.

Tu tarjeta del seguro para una emergencia. Así podrás ir a cualquier hospital si te lesionas.

Un kit manos libres bluetooth/inalámbrico para tu teléfono móvil.

Un adaptador. Si no eres de Estados Unidos, deberás comprobar con anterioridad si los enchufes de tu país son compatibles con los americanos.

Una nevera portátil con hielo seco. Ideal para refrigerar las bebidas y la fruta en el coche.

Si crees que no te va a caber todo en el coche, aquí encontrarás una lista con consejos útiles para viajar en coche.

Para los viajeros más exigentes: entretenimiento y conectividad

Por último, para terminar tu lista de cosas que llevar de viaje en coche, te recomendamos algunos consejos para divertirte y relajarte en las largas horas en la carretera o ante un suceso inesperado durante tu road trip:

Tu cámara favorita y los cargadores: es cierto, todo el mundo utiliza ahora el móvil para hacer fotos. Pero eso no quiere decir que las fotos vayan a tener la misma calidad que las de una cámara de verdad.

Uno o dos libros entretenidos o un libro electrónico.

Juegos para el viaje o aplicaciones de móvil divertidas. Se acabaron los días de «¿cuánto falta?». Hay muchos juegos que puedes descargar fácilmente en tu teléfono móvil para pasar el tiempo mientras vas en el coche como What If o QuizClash. Y siempre puedes jugar a las matrículas de los coches si no quieres depender del móvil. Para ello sólo necesitas una lista de estados para cada jugador y un par de lápices. Cada vez que veas un coche pasar, tienes que tachar de tu lista el estado que aparece en la matrícula. El ganador es el primero en tachar todos los estados.

Un balón de fútbol/raquetas de bádminton/frisbee, etc.

La lista de reproducción definitiva con música para viajar en coche.

Antes de salir, independientemente de si vas con tu propio coche o alquilas uno, siempre debes asegurarte de que el coche funcione perfectamente. Comprueba si la presión de los neumáticos es la correcta, si el coche tiene aceite suficiente y si todas las luces funcionan correctamente. Esto no sólo reduce el riesgo de que el coche te deje tirado en mitad de la nada, sino que también evitarás tener un accidente. No obstante, deberías guardar en tu móvil el número de emergencias 911 o el teléfono de asistencia en carretera de la Asociación Americana del Automóvil (1 800 222 4357), por si tienes algún problema.