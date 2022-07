In my view (Disclaimer: The opinions expressed here are the author’s and do not necessarily reflect the views of Dos Mundos or Reyes Media Group).

By Edie R. Lambert

Outlawing abortion will only end safe medical procedures. It’ll exponentially multiply numbers of unwanted kids and inflict the cruelest harm on poor women. And it disenfranchises half the population by depriving females of personal autonomy. These profane caveats compel me to vote against the Kansas constitutional amendment in the Aug. 2 primary.

Unsafe abortion is a leading, but preventable cause of maternal deaths, the World Health Organization declared last November. Limiting “safe, timely, affordable and respectful” access to the medical procedure that ends a pregnancy is a fundamental public health and human rights issue. Criminalizing abortion doesn’t stop abortion, it just makes abortion less safe and prevents doctors from providing the best care options for their patients.

There are around 500,000 children straining overwhelmed, underfunded foster care systems. Ending or further restricting access to legal abortion will have “a drastic ripple effect through the child welfare system,” warn child welfare advocates, and lead to increased child abuse and neglect.

Escalating the number of unwanted kids will adversely affect today’s foster care youth for generations. Fewer than half of kids in foster care graduate from high school on time; 48% of girls who’ve aged out of foster care will become pregnant by age 19; 33% will experience homelessness; and more than 70% will be involved in the juvenile justice system. Child abuse and neglect is already a “serious public health issue,” notes the CDC, which estimated that at least one in seven kids experienced abuse or neglect last year. And in most cases –76% — parents were the abusers.

Seventy-five percent of women seeking abortions are low income, Forbes.com reported last December, and 59% are already mothers. They “overwhelmingly” lack access to paid time off or affordable childcare. Ending or further restricting access to legal abortion affects these women disproportionately. They’re least able to travel long distance to access abortion care and so most at risk for jeopardizing their life and health at the hands of unskilled, unscrupulous individuals illicitly performing the medical procedure under dangerous conditions.

America’s now only partly free. Females, who account for 50.52% of the population, have been disenfranchised. A small but powerful band of men have arrogated the authority to make women’s healthcare decisions. Politicians, not women with their physicians will determine their healthcare options. It’s insupportable.

“Medical autonomy,” wrote Christina Sandefur of the Goldwater Institute in December, “is not only a cornerstone of medical ethics; it is also one of the most basic building blocks of freedom, guaranteed by our Constitution. If you own yourself, then you have the freedom to make these personal intimate decisions. Otherwise, you are not truly free to exercise any of your other rights.”

I’m voting no on the Kansas constitutional amendment Aug. 2 because I value both the freedom of adult women to make their own healthcare decisions and the sacred right of all children born in this world to be cherished and lovingly, properly cared for.



En mi opinión

Aclaración: Las opiniones vertidas aquí pertenecen al autor y no necesariamente reflejan la opinión de Dos Mundos o Reyes Media Group.

Prohibir el aborto sólo pondrá fin a los procedimientos médicos seguros. Multiplicará exponencialmente el número de niños no deseados e infligirá el daño más cruel a las mujeres pobres. Y priva de sus derechos a la mitad de la población al privar a las mujeres de la autonomía personal. Estas advertencias profanas me obligan a votar en contra de la enmienda constitucional de Kansas en las primarias del 2 de agosto.

El aborto inseguro es una causa principal, pero prevenible, de muertes maternas, declaró la Organización Mundial de la Salud en noviembre pasado. Limitar el acceso “seguro, oportuno, asequible y respetuoso” al procedimiento médico que interrumpe un embarazo es un problema fundamental de salud pública y derechos humanos. Criminalizar el aborto no detiene el aborto, sólo hace que el aborto sea menos seguro y evita que los médicos brinden las mejores opciones de atención a sus pacientes.

Hay alrededor de 500.000 niños que se ven abrumados por los sistemas de cuidado de crianza sin fondos suficientes. Terminar o restringir aún más el acceso al aborto legal tendrá “un efecto dominó drástico a través del sistema de bienestar infantil”, advierten los defensores del bienestar infantil, y conducirá a un aumento del abuso y la negligencia infantil.

Aumentar la cantidad de niños no deseados afectará negativamente a los jóvenes de crianza temporal de hoy en día durante generaciones. Menos de la mitad de los niños en crianza temporal se gradúan de la escuela secundaria a tiempo. El 48% de las niñas que han superado la edad del cuidado de crianza quedarán embarazadas a los 19 años, el 33% experimentará la falta de vivienda, y más del 70% estará involucrado en el sistema de justicia juvenil. El abuso y la negligencia infantil ya es un “problema grave de salud pública”, señala el CDC, que estimó que al menos uno de cada siete niños experimentó abuso o negligencia el año pasado. Y en la mayoría de los casos, el 76%, los padres fueron los abusadores.

El setenta y cinco por ciento de las mujeres que buscan abortos son de bajos ingresos, reportó Forbes.com en diciembre pasado, y el 59% ya son madres. Carecen “abrumadoramente” de acceso a tiempo libre pagado o cuidado infantil asequible. Terminar o restringir aún más el acceso al aborto legal afecta a estas mujeres de manera desproporcionada. Son las que menos pueden viajar largas distancias para acceder a la atención del aborto y, por lo tanto, corren mayor riesgo de poner en peligro su vida y su salud a manos de personas no calificadas y sin escrúpulos que realizan ilícitamente el procedimiento médico en condiciones peligrosas.

Estados Unidos ahora es sólo parcialmente libre. Las mujeres, que representan el 50,52% de la población, han sido privadas de sus derechos. Un pequeño pero poderoso grupo de hombres se ha dado la autoridad para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de las mujeres. Los políticos, no las mujeres con sus médicos, determinarán sus opciones de atención médica. Es insoportable.

“La autonomía médica”, escribió Christina Sandefur del Instituto Goldwater en diciembre, “no es sólo una piedra angular de la ética médica; es también uno de los componentes básicos de la libertad, garantizado por nuestra Constitución. Si eres dueño de ti mismo, entonces tienes la libertad de tomar estas decisiones íntimas personales. De lo contrario, no es verdaderamente libre de ejercer ninguno de sus otros derechos”.

Voy a votar no a la enmienda constitucional de Kansas del 2 de agosto porque valoro tanto la libertad de las mujeres adultas para tomar sus propias decisiones de atención médica como el derecho sagrado de todos los niños nacidos en este mundo a ser apreciados y atendidos con amor y de manera adecuada.