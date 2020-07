Lucas, a leader for the times

It’s been 387 days since former City Councilman Quinton Lucas defeated his fellow Council member Jolie Justus in the race for mayor of Kansas City. Since then, a cataclysm has befallen the world and Kansas City with it, confronting the new mayor with issues unimagined in this lifetime, in addition to a still-escalating murder rate, widespread unemployment and civil unrest together with the normal responsibilities of overseeing a city.

Mayor Lucas has been tested and admirably demonstrated that he’s up to the job. From the emergence of the global pandemic, he sought the expertise of public health officials. On that alone — not on political or economic expedience or any other prosaicism — he determined the most appropriate and safest course of action for his city. Science and his own calm levelheadedness, courage, concern and compassion have informed his crisis responses and crisis response protocols throughout each new challenge.

In this time of continuing calamities, he’s emerged as an authoritative, forthright, unapologetic, composed voice of reason not just in his own city but across the metro. He stands behind his carefully taken decisions, even when they’re unpopular. In his briefings addressing each new challenge, Mayor Lucas is poised, articulate, consistent, transparent and empathetic. His handling of the pandemic and each fresh catastrophe has fostered ever greater support and admiration, but disturbingly, increasingly hostile and dangerous denunciation.

His willingness to work cooperatively with neighboring mayors equals his willingness to respectfully call into question reckless, baseless or premature pandemic-related decisions. His steadying and understanding presence at murder scenes, other tragedies and violent protests is clearly inspired by genuine care, not performative affection for his constituents and the city. It’s substantive, not media theater. Mayor Lucas is a humble man, self-assured, self-aware, a true goodwill ambassador, not just for Kansas City but for the entire bi-state metro area.

Also to his credit, the unprecedented catastrophes challenging Mayor Lucas haven’t distracted him from the ordinary, day-to-day obligations of managing his city. He continues to work on the goals he ran on – “creating a safer city,” building affordable housing stock and proactively addressing infrastructure concerns.

As a candidate, Lucas won the backing of the Kansas City Fraternal Order of Police, the International Association of Firefighters Local 42, the American Federation of Teachers and various civic, business and community leaders.

KC Councilwoman Katheryn Shields said, “Quinton Lucas has the energy, the focus and the determination that our city needs to embrace the future.” Businessman and mayoral candidate Phil Glynn endorsed Lucas because of “his consistent, substantive solutions and vision to lead our city forward.” KC Councilwoman Teresa Loar’s support for Lucas stemmed from “his ability to relate to people from all walks of life,” a skill, which she said would be crucial for the next mayor. How right she was!

How right they all were about Mayor Lucas. He’s truly a leader for our times.

____________________________________________________________________________________

Lucas, un líder para los tiempos

Han pasado 387 días desde que el ex concejal Quinton Lucas derrotara a su colega del Concejo Jolie Justus en la carrera por la alcaldía de Kansas City. Desde entonces, un cataclismo ha azotado al mundo y a Kansas City, enfrentando al nuevo alcalde con problemas inimaginables en esta vida, además de una tasa de asesinatos aún en aumento, desempleo generalizado y disturbios civiles, junto con las responsabilidades normales de supervisar una ciudad .

El alcalde Lucas ha sido probado y ha demostrado admirablemente que está preparado para el trabajo. Desde el surgimiento de la pandemia mundial, buscó la experiencia de los funcionarios de salud pública. Sólo por eso, no por conveniencia política o económica o cualquier otro prosaísmo, determinó el curso de acción más apropiado y seguro para su ciudad. La ciencia y su propio nivel de calma, valentía, preocupación y compasión han informado sus respuestas a la crisis y los protocolos de respuesta a la crisis en cada nuevo desafío.

En esta época de continuas calamidades, ha surgido como una voz de razón autorizada, directa, sin excusas y compuesta, no sólo en su propia ciudad sino en todo la zona metro. Apoya sus decisiones cuidadosamente tomadas, incluso cuando son impopulares. En sus sesiones informativas sobre cada nuevo desafío, el alcalde Lucas está preparado, es articulado, consistente, transparente y empático. Su manejo de la pandemia y cada nueva catástrofe ha fomentado un apoyo y una admiración cada vez mayores, pero una denuncia inquietante, cada vez más hostil y peligrosa.

Su disposición a trabajar cooperativamente con los alcaldes vecinos equivale a su disposición a cuestionar respetuosamente las decisiones imprudentes, infundadas o prematuras relacionadas con la pandemia. Su presencia constante y comprensiva en las escenas de asesinato, otras tragedias y protestas violentas está claramente inspirada en el cuidado genuino, no en el afecto fingido, por sus electores y la ciudad. Es sustantivo, no teatro mediático. El alcalde Lucas es un hombre humilde, seguro de sí mismo, consciente de sí mismo, un verdadero embajador de buena voluntad, no sólo para Kansas City sino también para toda el área metropolitana biestatal.

También, para su crédito, las catástrofes sin precedentes que desafían al alcalde Lucas no lo han distraído de las obligaciones cotidianas ordinarias de administrar su ciudad. Continúa trabajando en los objetivos que tenía: “crear una ciudad más segura”, construir viviendas a precios razonables y abordar de manera proactiva los problemas de infraestructura.

Como candidato, Lucas ganó el respaldo de la Orden Fraternal de Policía de Kansas City, la Asociación Internacional de Bomberos Local 42, la Federación Estadounidense de Maestros y varios líderes cívicos, empresariales y comunitarios.

La concejal de KC, Katheryn Shields, dijo: “Quinton Lucas tiene la energía, el enfoque y la determinación que nuestra ciudad necesita para abrazar su futuro”. El empresario y candidato a alcalde Phil Glynn respaldó a Lucas por “sus soluciones consistentes y sustantivas y su visión para llevar a nuestra ciudad hacia delante”. El apoyo de la concejala de KC, Teresa Loar hacia Lucas surgió de “su habilidad para relacionarse con gente de todos los ámbitos de la vida”, una habilidad que, según ella, sería crucial para el próximo alcalde. ¡Qué razón tenía!

Qué acertados estaban todos sobre el alcalde Lucas. Él es verdaderamente un líder para nuestro tiempo.