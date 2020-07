TikTok: Understanding a social media platform’s success (Part I of a Series)

Analysis by Teresa Siqueira

A Chinese tech company is challenging American companies for dominance of the social media world – and is giving the U.S. government cause for concern.

The company is called ByteDance. Based in Beijing, it has launched TikTok, a short video creation and sharing platform with more than 500 million users, with 60% of its users under the age of 30. In 2018, it reported more downloads than U.S.-based platforms like YouTube, Twitter and Facebook. The United States is TikTok’s third-largest market.

Politicians are worried the Chinese government could use the video app to spy on U.S. citizens. No doubt, some average Americans are concerned, too.

To help address those concerns, this series is designed to help provide a deeper understanding of TikTok. This part of the series examines its success.

Dating back to 2014, when the lip-sync app musical.ly merged with TikTok, the platform has seen its popularity explode over the past year. A key to its success is its simplicity. The app allows users to sing, dance or act to the backdrop of prerecorded audio clips of 15 seconds or less. Additionally, it puts many video editing features at users’ fingertips, making it easy to create content.

Another key is that TikTok eschews many of the assumptions that formed the foundation of many social media platforms. For example, it questions the necessity for limited connections and embraces central control.

Yet another key is the influence of the coronavirus pandemic. During the pandemic, TikTok has begun to appeal to older generations and many young users looking to escape boredom brought on by quarantining, including TikToker Fernanda Andrade, a resident of Yucatan, Mexico.

Andrade started using TikTok when quarantining began. She first downloaded it for recording makeup tutorial videos to upload to Instagram. After a few months of using it, Andrade has earned more than 27,000 followers and more than 480,000 likes.

“Once I downloaded (it), I watched some videos and that made me want to start doing other types of videos just for fun,” Andrade said. “I did not think that anyone would see them.… But then, my most original videos began to become viral, and I started gaining followers that demanded more videos like that. Now, I feel a responsibility to continue doing (them) because my followers like them.”

On TikTok, success like Andrade’s is easier to attain than on other platforms because the content is more targeted and focused toward trends and specific users than on other platforms. Additionally, TikTok encourages users to go from audience to audience and trend to trend, leading users to find enormous pools of content and prompting users to create more content for others to find.

With TikTok achieving massive success, it will, no doubt, prompt other social media platforms to emulate it. This means that other social media users will soon experience aspects of TikTok’s technology introduced on other social media apps.

____________________________________________________________________________

TikTok: Entendiendo el éxito de la red social

Una empresa tecnológica china está desafiando a las empresas americanas por el dominio del mundo de las redes sociales – y está dando al gobierno de los EE.UU. motivo de preocupación.

La compañía se llama ByteDance. Con base en Beijing, ha lanzado TikTok, una plataforma de creación y distribución de videos cortos con más de 500 millones de usuarios, con el 60% de sus usuarios menores de 30 años. En el 2018, reportó más descargas que las plataformas basadas en Estados Unidos como YouTube, Twitter y Facebook. Los Estados Unidos son el tercer mercado más grande de TikTok.

Los políticos están preocupados de que el gobierno chino pueda usar la aplicación de video para espiar a los ciudadanos estadounidenses. Sin duda, algunos estadounidenses promedio también están preocupados.

Para ayudar a abordar esas preocupaciones, esta serie está diseñada para ayudar a proporcionar una comprensión mas profunda de TikTok. Esta parte de la serie examina su éxito.

Desde el 2014, cuando la aplicación de lip sync musical.ly se fusionó con TikTok, la plataforma ha visto explotar su popularidad en el último año. La clave de su éxito es su simplicidad. La aplicación permite a los usuarios cantar, bailar o actuar con clips de audio pregrabados de 15 segundos o menos. Además, pone muchas funciones de edición de video al alcance de los usuarios, facilitando la creación de contenido.

Otra clave es que TikTok evita muchas de las suposiciones que formaron la base de muchas plataformas de redes sociales. Por ejemplo, cuestiona la necesidad de conexiones limitadas y adopta el control central.

Otra clave es la influencia de la pandemia de coronavirus. Durante la pandemia, TikTok ha comenzado a atraer a las generaciones mayores y a muchos usuarios jóvenes que buscan escapar del aburrimiento provocado por la cuarentena, entre ellos la TikToker Fernanda Andrade, residente en Yucatán, México.

Andrade empezó a usar TikTok cuando comenzó la cuarentena. Primero lo descargó para grabar videos de tutoriales de maquillaje y subirlos a Instagram. Después de unos meses de usarlo, ha ganado más de 27,000 seguidores y más de 480,000 likes.

“Una vez que lo descargué, vi algunos videos y eso me hizo querer empezar a hacer otro tipo de videos sólo por diversión”, dijo Andrade. “No pensé que nadie los vería… pero entonces, mis videos más originales comenzaron a hacerse virales, y comencé a ganar seguidores que exigían más videos como ese. Ahora, siento la responsabilidad de seguir haciéndolos porque a mis seguidores les gustan».

En TikTok, el éxito como el de Andrade es más fácil de conseguir que en otras plataformas porque el contenido está más orientado y enfocado hacia las tendencias y usuarios específicos. Además, TikTok anima a los usuarios a ir de una audiencia a otra y de una tendencia a otra, lo que los lleva a encontrar enormes cantidades de contenido y les incita a crear nuevo para que otros lo encuentren.

El éxito masivo de TikTok, incitará a otras plataformas de redes sociales a emularlo. Esto significa que otros usuarios de redes sociales pronto experimentarán aspectos de la tecnología de TikTok introducida en otras aplicaciones.