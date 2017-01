“El Chapo” es extraditado a los Estados Unidos

Share

El 19 de enero, Joaquín Guzmán Loera – a.k.a. “El Chapo” – fue extraditado de México a Estados Unidos luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunciara que el narcotraficante había agotado sus recursos para impedir la extradición.

El señor de la droga fue transportado de Juárez, México, por la Administración para el control de las Drogas a Nueva York.

“El Departamento de Justicia extiende su agradecimiento al gobierno de México por su amplia cooperación y asistencia para asegurar la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos”, indicó en un comunicado de prensa.

“El Chapo” enfrenta varias acusaciones en cargos criminales federales en Nueva York, San Diego, Chicago y Miami. El 20 de enero solicitó una apelación en Brooklyn, N.Y., en relación a la condena de sus múltiples cargos, de acuerdo al reporte de diversos medios de comunicación.

Las autoridades estadounidenses han declarado que Guzmán Loera podría ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. No puede recibir la pena de muerte debido al tratado de extradición que existe entre México y Estados Unidos.

El proceso de extradición de “El Chapo” se inició un día antes de la ceremonia de inauguración del presidente Trump. Las autoridades mexicanas han negado que la extradición esté relacionada con la toma de posesión de Trump.

Sin embargo, los mexicanos como Cecilia Juárez de la ciudad de México, se encuentran escépticos. Juárez cree que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto le ha dado a Trump un regalo al extraditar a “El Chapo”.

“Me siento muy decepcionada y molesta”, indicó. “Peña Nieto nos está vendiendo. Trump nos ha insultado, ha dicho muchas cosas acerca de nuestro pueblo y no ha tenido ningún tipo de respeto por México. No veo por qué necesitamos … ayudar a Trump con un proceso de extradición que sólo muestra que nuestro Presidente está dando un regalo de bienvenida. Me opongo totalmente a la decisión de Peña Nieto de autorizar la extradición de “El Chapo”.

“El Chapo” extradited to the U.S

On Jan. 19, Joaquin Guzman Loera – a.k.a. “El Chapo” – was extradited from Mexico to the United States after the Mexican Ministry of Foreign Relations had announced the drug lord had exhausted his appeals to prevent extradition.

The drug lord was transported from Juarez, Mexico, by the Drug Enforcement Administration to New York City.

“The Justice Department extends its gratitude to the government of Mexico for their extensive cooperation and assistance in securing the extradition of Guzman Loera to the United States,” the U.S. Department of Justice stated in a press release.

“El Chapo” faces several indictments on federal criminal charges in New York, San Diego, Chicago and Miami. On Jan. 20 in Brooklyn, N.Y., he copped a not guilty plea during an arraignment for various charges, as multiple news sources reported.

U.S. authorities have stated that Guzman Loera might face a life sentence in the United States. He cannot receive the death penalty because of the extradition treaty that exists between Mexico and the United States.

The extradition process for “El Chapo” was initiated one day before President Trump’s inauguration ceremony. Mexican authorities have denied that the extradition is related to Trump’s inauguration.

However, Mexicans such as Mexico City resident Cecilia Juarez are skeptical. Juarez believes Mexican President Enrique Pena Nieto (Peña Nieto) has given Trump a gift by having “El Chapo” extradited.

“I feel very disappointed and upset,” she said. “Pena Nieto is selling us out. Trump has insulted us, has said different things about our people and has not had any kind of respect for Mexico. I don’t see why we need to … (help Trump) with an extradition process that just shows that our president is giving a welcoming gift. I totally oppose to Pena Nieto’s decision of authorizing ‘El Chapo’s’ extradition.”