High blood pressure: A silent killer

By Chara

There’s a silent killer in the United States: high blood pressure.

Seventy-five million Americans live with high blood pressure. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 1 out of every 3 adults have high blood pressure, also known as hypertension.

Hypertension is defined as an elevation in the blood pressure. Researchers claim there are two types of hypertension – essential and secondary. Essential hypertension is caused by natural factors, including age, gender, race and family history. Secondary hypertension is caused by daily life activities, including stress, anxiety, poor diet, a lack of exercise and excessive alcohol consumption.

High blood pressure is often referred to as a silent killer because it doesn’t offer warning signs or symptoms. But if left untreated, hypertension can lead to the most common causes of death in the country – heart disease and stroke. In addition, hypertension can cause kidney damage and dementia.

Healthy blood pressure is defined as 120/80 or lower – that is, a systolic pressure of 120 or less and a diastolic pressure of 80 or lower. When a person has higher levels, he or she should visit a doctor and follow proper medical care.

There are measures people can take to lower the risk of developing hypertension, such as eating a healthy diet, maintaining a healthy weight, exercising at least 30 minutes a day, not smoking and avoiding excessive alcohol consumption.

Anyone who suffers from high blood pressure is advised to talk to a doctor about treatment options and to try maintaining a healthy lifestyle. Anyone who takes medicine for high blood pressure is advised to follow his or her doctor’s instructions, and exercise and eat properly.

Presión arterial alta: Un asesino silencioso

Hay un asesino silencioso en los Estados Unidos: la presión arterial alta.

Setenta y cinco millones de estadounidenses viven con presión arterial alta. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1 de cada 3 adultos tienen presión arterial alta, también conocida como hipertensión.

La hipertensión se define como el incremento en la presión arterial. Los investigadores afirman que hay dos tipos de hipertensión: esencial y secundaria. La hipertensión esencial es causada por factores naturales como la edad, género, raza y antecedentes familiares. La hipertensión secundaria es causada por actividades de la vida diaria como el estrés, la ansiedad, la mala alimentación, la falta de ejercicio y el consumo excesivo de alcohol.

La presión arterial alta es conocida como un asesino silencioso, ya que no ofrece señales de advertencia o síntomas. Pero si no se trata, la hipertensión puede provocar la muerte con algunas de las causas más comunes en el país – enfermedad cardíaca y derrame cerebral. Además, la hipertensión puede causar daño renal y demencia.

La presión arterial normal es 120/80 o inferior – esto significa una presión sistólica de 120 o menos y una presión diastólica de 80 o menos. Cuando una persona tiene niveles más altos, él o ella debe visitar a un médico y darle seguimiento al tratamiento indicado.

Hay medidas que la gente puede tomar para reducir el riesgo de desarrollar hipertensión como llevar una dieta saludable, mantener un peso saludable, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, no fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol.

A aquellas personas que sufran de presión arterial alta se le aconseja hablar con un médico sobre las opciones de tratamiento y tratar de mantener un estilo de vida saludable. A las persona que tomen medicamentos para la presión arterial alta se les aconseja seguir las instrucciones de su médico, hacer ejercicio y comer adecuadamente.