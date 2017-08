How to interact with your newborn

Share

Carey Juez-Perez

Finding ways to interact with a newborn can be difficult. However, providing some basic interaction with your new baby can encourage development and strengthen the parent-child bond.

Here are a few activities to try with your newborn:

*Tummy time: This activity helps newborns develop their neck and back muscles, which are important for sitting and crawling. With adult supervision, put your baby on his or her stomach on a flat surface. Talk to your baby and lie next to your baby, so your child feels secure. At first, many babies will cry during tummy time, but a few minutes of tummy time per day can greatly impact a baby’s motor development.

*Reading books: Reading is important for a baby’s brain and language development. And if you don’t have any children’s books, remember that reading a newspaper or magazine is as effective, as babies are continuously learning by hearing words and sentences.

*Toys: Newborns might not be interested in toys as their vision and fine motor skills are developing. However, newborns might enjoy looking at new shapes and faces. Try finding objects with high contrast colors, such as black and white, to grab their attention at this age.

*Singing: The sound of a parent’s voice can quickly soothe a baby. Begin singing songs to your child, as this encourages attachment and language development. Calming lullabies also can help put your child to sleep.

*Touches: Touch is most important for a newborn’s development, attachment and sense of security. Hold your baby, rock your baby to sleep and console your child when he or she is upset.

Cómo interactuar con su bebé recién nacido

Encontrar maneras de interactuar con un bebe recién nacido puede ser difícil. Sin embargo, esta interacción con su nuevo bebé puede fomentar el desarrollo y fortalecer el vínculo entre padres e hijos.

Aquí encontraras algunas actividades:

* Tiempo boca abajo: Esta actividad ayuda a los recién nacidos a desarrollar el cuello y los músculos de la espalda, que son importantes para sentarse y gatear. Con la supervisión de un adulto, ponga a su bebé sobre su estómago sobre una superficie plana. Hable con su bebé y acuéstese al lado de su bebé, para que su hijo se sienta seguro. Al principio, muchos bebés llorarán durante el tiempo boca abajo, pero unos minutos por día pueden afectar mucho el desarrollo motor del bebé.

* Leer libros: La lectura es importante para el desarrollo del cerebro y del lenguaje de un bebé. Y si usted no tiene libros para niños, recuerde que leer un periódico o una revista es tan eficaz, ya que los bebés están continuamente aprendiendo al oír palabras y frases.

* Juguetes: Los recién nacidos podrían no estar interesados ​​en los juguetes ya que su visión y las habilidades motoras finas se están desarrollando. Sin embargo, los recién nacidos podrían disfrutar mirando nuevas formas y caras. Trate de encontrar objetos con colores de alto contraste, como negro y blanco, para captar su atención a esta edad.

* Cantar: El sonido de la voz de un padre puede calmar rápidamente a un bebé. Comience a cantar canciones para su hijo, ya que esto fomenta el apego y el desarrollo del lenguaje.

* Toques: El tacto es lo más importante para el desarrollo, el apego y el sentido de seguridad de un recién nacido. Sostenga a su bebé, acompañe a su bebé a dormirse y consuele a su hijo cuando está alterado.