Deaths attributed to Alzheimer’s disease and dementia rose to more than 20% above normal over the summer, a new article by Politico reported.

The figure is linked to the pandemic. Factors such as increased isolation and stress during lockdown, lapses in nursing home care and missed COVID-19 diagnoses have all likely contributed to the unusually high dementia death toll, experts claim.

“There’s something wrong, there’s something going on and it needs to be sorted out,” Robert Anderson, chief of mortality statistics at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, said during a recent interview.

This marks the second time this year that deaths from other causes have spiked in tandem with a coronavirus wave. The first happened early in the pandemic.

The second cycle is attributed almost entirely to dementia — 61,000 deaths since June. That is 11,000 more than usual in that time frame.

The higher than normal number of deceased first emerged during the early weeks of the pandemic. At the time, experts blamed the deaths on temporary disruptions to the medical system and undiagnosed COVID-19 cases. However, time showed there were more challenges caused by the pandemic. Shortages of testing, staff and personal protective equipment, as well as the spread of the virus in nursing homes disrupting daily routines, failed to keep residents dressed, fed, socially engaged and out of harm’s way.

Frontline workers told Politico that chronic staffing shortages make it significantly harder to keep residents with more advanced stages of dementia safe from the virus and themselves.

“You just don’t have eyes on people so they’re getting themselves into more dangerous situations,” an anonymous nursing home occupational therapist in California told Politico. “It feels like an impossible battle.”

Aumentan las muertes por demencia; razones vinculadas a la pandemia

Las muertes atribuidas a la enfermedad de Alzheimer y la demencia aumentaron a más de un 20% por encima de lo normal durante el verano, reportó un nuevo artículo de Politico.

La cifra está vinculada a la pandemia. Factores como un mayor aislamiento y estrés durante el encierro, lapsos en la atención en un hogar de ancianos y diagnósticos de COVID-19 perdidos probablemente hayan contribuido a la inusualmente alta cifra de muertes por demencia, afirman los expertos.

“Algo va mal, algo está sucediendo y hay que solucionarlo”, dijo Robert Anderson, jefe de estadísticas de mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, durante una entrevista reciente.

Esta es la segunda vez este año que las muertes por otras causas se han disparado junto con una ola de coronavirus. El primero ocurrió al comienzo de la pandemia.

El segundo ciclo se atribuye casi por completo a la demencia: 61,000 muertes desde junio. Eso es 11,000 más de lo habitual en ese período de tiempo.

El número de fallecidos más alto de lo normal surgió por primera vez durante las primeras semanas de la pandemia. En ese momento, los expertos culparon de las muertes a interrupciones temporales del sistema médico y casos de COVID-19 no diagnosticados. Sin embargo, el tiempo demostró que la pandemia provocó más desafíos. La escasez de pruebas, personal y equipo de protección personal, así como la propagación del virus en los hogares de ancianos que interrumpen las rutinas diarias, no lograron mantener a los residentes vestidos, alimentados, socialmente comprometidos y fuera de peligro.

Los trabajadores de primera línea le dijeron a Politico que la escasez crónica de personal hace que sea significativamente más difícil mantener a los residentes con etapas más avanzadas de demencia a salvo del virus y de ellos mismos.

“Simplemente no tienes ojos en las personas, por lo que se están metiendo en situaciones más peligrosas”, dijo a Politico un terapeuta ocupacional anónimo de un hogar de ancianos en California. “Se siente como una batalla imposible”.

