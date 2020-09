As Hispanic citizens of this great country, it’s a privilege and incumbent upon us right now to channel our positive energies into assertive civic participation. This season presents unique opportunities. The 2020 Census deadline is fast approaching, and there’s a worrying shortage of poll workers for this year’s election cycle.

It’s vital to each of us personally and to our community to complete a 2020 Census form; the data’s used to allocate seats in Congress and helps determine the amount of federal money each of our respective states receives for the next 10 years.

According to the U.S. Commerce Department, which oversees the Census Bureau, about 95 percent of households have submitted a completed 2020 Census form. That’s cause for alarm – five percent of households represents tens of thousands of people. The goal is 100 percent. Anything less hurts us and our community. Census data’s not only used to determine the number of Congressional seats, it’s also used to draw congressional and state legislative voting districts. And undercounting deprives our community of millions of federal dollars.

Local community service groups have been reaching out to the Hispanic community to help allay fears about the census and to translate for those who may have trouble completing the 2020 Census form in English. Everyone can help by reminding others of the importance to our community of accurate Census data.

The coronavirus pandemic has led to critical shortages of poll workers across the country. Ordinarily reliable older adults account for well over half the nation’s poll workers; their advanced age places them at higher risk for contracting Covid-19. Consequently, many are opting out of staffing polling places.

To handle the shortfall, jurisdictions must consolidate polling places, thereby overcrowding polling locations and causing long lines and long wait times. This presents serious problems: it heightens the risk of spreading the coronavirus and discourages voters from staying and casting a ballot.

The push is on in area voting districts to recruit younger citizens to work Election Day. Being bilingual is a plus. Hispanics make up about nine percent of the metro area population. Having poll workers in heavily Hispanic areas who are fluently bilingual and culturally competent removes a communication barrier, helps prevent voter intimidation and inspires trust. It helps for voters to see at least one worker at their polling place who looks and talks like them.

Advocacy and faith organizations, nonprofits and leading companies are trying to persuade younger people to work the polls on Election Day. Some companies, Old Navy, for instance, is offering employees paid time off to work the polls. The national Mi Familia Vota has a nationwide campaign to recruit younger, bilingual poll workers. It’s advertising on social media and on Spanish-language television network Univision for “bilingual poll workers who reflect U.S. diversity.”

It’s time for Hispanics to be counted. And it’s time to grow Hispanic presence in the polling places as well as the political arena. This is the season.

________________________________________________________________________________

Temporada de espíritu cívico

Como ciudadanos hispanos de este gran país, es un privilegio y nos incumbe ahora mismo canalizar nuestras energías positivas hacia una participación cívica asertiva. Esta temporada presenta oportunidades únicas. La fecha límite del censo 2020 se acerca rápidamente y hay una escasez preocupante de trabajadores electorales para el ciclo electoral de este año.

Es vital para cada uno de nosotros personalmente y para nuestra comunidad completar un formulario del Censo 2020; los datos se utilizan para asignar escaños en el Congreso y ayudan a determinar la cantidad de dinero federal que recibe cada uno de nuestros respectivos estados durante los próximos 10 años.

Según el Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, alrededor del 95 por ciento de los hogares han presentado un formulario del Censo 2020 completo. Eso es motivo de alarma: el cinco por ciento de los hogares representa a decenas de miles de personas. El objetivo es el 100 por ciento. Cualquier cosa menos nos lastima a nosotros y a nuestra comunidad. Los datos del censo no sólo se usan para determinar la cantidad de escaños en el Congreso, sino que también se usan para dibujar distritos de votación legislativos estatales y del Congreso. Y el conteo insuficiente priva a nuestra comunidad de millones de dólares federales.

Los grupos locales de servicios comunitarios se han acercado a la comunidad hispana para ayudar a disipar los temores sobre el censo y traducirlos para aquellos que puedan tener problemas para completar el formulario del Censo 2020 en inglés. Todos pueden ayudar recordando a los demás la importancia que tienen para nuestra comunidad los datos precisos del censo.

La pandemia del coronavirus ha provocado una escasez crítica de trabajadores electorales en todo el país. Los adultos mayores habitualmente confiables representan más de la mitad de los trabajadores electorales del país; su edad avanzada los coloca en mayor riesgo de contraer Covid-19. Como consecuencia, muchos están optando por no tener personal en los lugares de votación.

Para manejar el déficit, las jurisdicciones deben consolidar los lugares de votación, lo que sobrepobla los lugares de votación y provoca largas filas y largos tiempos de espera. Esto presenta serios problemas: aumenta el riesgo de propagación del coronavirus y desalienta a los votantes a quedarse y votar.

El impulso está en los distritos electorales del área para reclutar ciudadanos más jóvenes para trabajar el día de las elecciones. Ser bilingüe es una ventaja. Los hispanos constituyen alrededor del nueve por ciento de la población del área metropolitana. Tener trabajadores electorales en áreas predominantemente hispanas que sean bilingües con fluidez y culturalmente competentes elimina una barrera de comunicación, ayuda a prevenir la intimidación de los votantes e inspira confianza. Ayuda a los votantes ver al menos a un trabajador en su lugar de votación que se parece a ellos y habla como ellos.

Las organizaciones religiosas y de defensa, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas líderes están tratando de persuadir a los más jóvenes para que trabajen en las urnas el día de las elecciones. Algunas empresas, Old Navy, por ejemplo, ofrece a los empleados tiempo libre remunerado para trabajar en las urnas. Mi Familia Vota tiene una campaña nacional para reclutar trabajadores electorales bilingües más jóvenes. Está publicitando en las redes sociales y en la red de televisión en español Univisión en busca de “trabajadores electorales bilingües que reflejan la diversidad de Estados Unidos”.

Es hora de que se cuente a los hispanos. Y es hora de aumentar la presencia hispana en los lugares de votación y en la arena política. Esta es la temporada.

Share this: Twitter

Facebook