Hello friends, your legal process for immigration is one of the most important things in your life. Be sure to chose a lawyer that you can trust and who responds to your questions. Lawyers have a lot of rules so that the clients are protected. One of those rules is that the client can change lawyers if they want to for whatever reason.

The ethical rules for lawyers say that it is the client that chooses who will represent them. That means even if you started with one lawyer, you can move your case to a different one later. You will have to pay the first lawyer for the work that they did on your behalf. If you paid upfront and they did not complete the work, they may owe you a refund of some of the money you paid.

The lawyer should give you a full copy of your file if you request it. At our firm, all of our clients already have a paper copy as we send them one immediately upon filing their case with the government. You will need a copy of your file when you speak to a second lawyer for their opinion.

If you are not happy with your current representation, it is a good idea to make an appointment for a second opinion. The second lawyer can tell you if your case is on track or not. For example, many people are unhappy that their U visa case is taking four years. However, that is the same for everyone, so a change of lawyer would not help. However, if your lawyer hasn’t filed your case several months after you gave them your documents, that could be a problem that could be solved by hiring a new lawyer.

Immigration law is more complicated than ever. It is very important to trust your lawyer is staying informed about all the changes and is able to communicate with you and your family. A second opinion can give you peace that your case is processing in the normal way or give you time to take action if there is a problem. For more information, call us at 816-895-6363.

________________________________________________________________________________

¡Usted no está atrapado con su abogado!

Hola amigos, su proceso legal de inmigración es una de las cosas más importantes en su vida. Asegúrese de elegir un abogado en el que pueda confiar y que responda a sus preguntas. Los abogados tienen muchas reglas para que los clientes estén protegidos. Una de esas reglas es que el cliente puede cambiar de abogado si lo desea, por cualquier motivo.

Las reglas éticas para los abogados dicen que es el cliente quien elige quién los representará. Eso significa que incluso si comenzó con un abogado, puede cambiar su caso a otro más adelante. Tendrá que pagar al primer abogado por el trabajo que hicieron en su nombre. Si pagó por adelantado y no completaron el trabajo, es posible que le deban un reembolso de parte del dinero que pagó.

El abogado debe entregarle una copia completa de su archivo si lo solicita. En nuestra firma, todos nuestros clientes ya tienen una copia en papel, ya que les enviamos una inmediatamente después de presentar su caso ante el gobierno. Necesitará una copia de su archivo cuando hable con un segundo abogado para conocer su opinión.

Si no está satisfecho con su representación actual, es una buena idea hacer una cita para una segunda opinión. La segunda abogada puede decirle si su caso va por buen camino o no. Por ejemplo, muchas personas están descontentas de que el caso de su visa U esté demorando cuatro años. Sin embargo, eso es lo mismo para todos, por lo que un cambio de abogado no ayudaría. Sin embargo, si su abogado no ha presentado su caso varios meses después de que les entregó sus documentos, ese podría ser un problema que podría resolverse mediante la contratación de una nueva abogada.

La ley de inmigración es más complicada que nunca. Es muy importante confiar en que su abogada se mantendrá informado sobre todos los cambios y podrá comunicarse con usted y su familia. Una segunda opinión puede brindarle la tranquilidad de que su caso se está procesando de la manera normal o darle tiempo para tomar medidas si hay un problema. Para obtener más información, llámenos al 816-895-6363.

